神之鏧斧！ 壺穴、急流、瀑布 「草嶺萬年峽谷」雄奇與柔麗兼備

沉寂多年的草嶺萬年峽谷，今年初因為峽谷旁的麝香木開了許多粉紅色的花，在網美的襯托下十分浪漫美麗。這才讓人忽然得知，萬年峽谷因為多起意外而封閉整修的工程，其實已經悄悄的完工了。

萬年峽谷是清水溪支流--內湖溪(或稱石鰻坑溪)的其中一段，峽谷為岩層構成，溪水在此長年沖刷侵蝕，造成近500公尺長的V字型峽谷，峽谷中有壺穴、急流、瀑布的雄奇景觀，岩層的差異密度在溪水的雕琢下，又呈現柔麗的紋理，是草嶺風景區的代表景點之一。布魯13年前曾經幾次前往這個號稱"神之鑿斧"的峽谷（→13年前的萬年峽谷），這回再度前往，峽谷依然，壯麗依舊，風貌卻有了些變化，大自然實在太神奇與奧妙了！

車行至萬年峽谷附近，忽然看見山谷對面有兩道高懸的瀑布。

用長鏡頭拉近觀賞，左邊瀑布的瀑形十分壯麗，兩段合計估計有100公尺以上的高度。

因為查不出瀑布的名字，推測是雨季後才會形成的看天瀑。

車行至149乙終點，接149甲右轉向下3K，過明隧道左轉，即可到達萬年峽谷步道入口。

雲林縣政府設立的導覽牌，萬年峽谷步道全程才大約750M。

整修過的步道十分好走。

光看這樣的景，還以為自己在紐西蘭。

休息平台，向左右俯瞰景觀不錯，但最好的景觀則在兩座觀景平台上。

一號觀景台最近接峽谷。

平台上的拍照者是同行的好友薛大，他的部落格十分精彩豐富，歡迎點此前往。

大雨過後不久，水量豐沛，整座山谷都是嘩然的水聲。

原本的峽谷沒有棧道，可以直接下到水邊，但危險性太大，而且有多人不小心落水，因此現在只能在步道及棧台上賞景，但也足夠欣賞整個峽谷景觀了。

溪水長年沖蝕下切造成的石頭紋理十分漂亮。

與峽谷平行的步道是鋼構棧道，為峽谷探索增加許多安全性，請勿任意跨越。

上圖是以望遠鏡頭拉近的效果，即使像下圖拍廣角也十分壯觀。

很令人振奮又陶醉的峽谷風光。

峽谷末段水流先擴展成一座池塘，忽然就轟然洩落，像一首交響曲的嘎然而止。

峽谷水流最後消失在這個深凹，旁邊就是二號觀景口台，是整個步道賞景收束前的高潮。

布魯便利貼

萬年峽谷交通資料：國道3號北上下271K古坑交流道，轉東行駛158甲縣道，至桶頭右轉149乙縣道（國道3號南下269K古坑系統交流道，轉東行駛149甲縣道，至桶頭後同），續往草嶺方向，至149乙終點接149甲縣道時，右轉149甲3K，過明隧道後左轉200公尺即至萬年峽谷停車場。無公車可抵達。

萬年峽谷資訊：步道全程約750M，原路返往，免門票，建議停留時間1.5小時。

補給停車資訊：入口有停車場。全程無補給店家及洗手間，距離最近的洗水間在149甲線上的同心瀑布休息站(付費)，或草嶺形象商圈內的遊客中心。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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