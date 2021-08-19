嘉義布袋「小確幸海灘」短而美！天空之鏡好療癒，還有地景公園秒飛夏威夷

相對於台南北門雙春的2公里海灘，或是嘉義東石鄉白水湖壽島的1公里海灘，布袋鎮有一彎沙灘只有150公尺左右的長度，但對布袋鎮上的人而言，能就近有沙灘可以散散步、吹吹海風，就算是生活上的小確幸了。

是的，這就是位於布袋第二漁港南側港堤，與布袋商港海埔堤之間的小確幸海灘。此處原本是兩道海堤畫成的直角，又堆上堅硬突兀的肉粽角，但海浪將龍宮溪排出的細沙推回堆積而成的沙灘，用一道美麗的弧形，把整個生硬的畫面一下子柔化了。於是在下午4點到黃昏時分，走上這細緻的沙灘，聽海浪輕湧，看白雲飄遊，即使150公尺就得回頭，卻也是一種小小的滿足。而如果這天剛好老天爺不小心打翻調色盤，那橙紅到藍紫的雲彩和西天美景，就是自己大大的確幸了。

在布袋高跟鞋教堂後方，往布袋港的路口有一座地景公園(竹夕廣場)，很有夏威夷的FU。

竹夕廣場與小確幸海灘相距只有700M，由海興街轉新興街就到了。

小確幸海灘長度只有一百多公尺，沙灘十分平緩乾淨，圖上看到的顆粒是貝殼或小石子。

布袋版的天空之鏡。

微解封之後來小確幸海灘的人，包括小朋友，都有乖乖戴口罩。

布袋的天空，也在賣起棉花糖了。

沙灘上漫布是小確幸，在沙灘上看到美美的夕陽，布魯覺得是大確幸。

夕陽下海後還有戲喔！

在近海蚵田作業完的膠筏返航了，布魯也心滿意足的準備回家了。

布魯便利貼

布袋小確幸海灘交通資料：循指標往布袋高跟鞋教堂方向，至中山路海興路口右轉，約700公尺接新興街時即可停車，越過海堤即是小確幸海灘。或在車過布新橋後即右轉順安路，至路底轉新興街續行500公尺，越過海堤即是小確幸海灘。

停車生活資訊：小確幸海灘旁新興街路邊可停車，附近無洗手間或沖洗設備。

注意事項：疫情降級解封期間仍需保持1M戶外社交距離，戴口罩，勿群聚。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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