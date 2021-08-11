一次買30片也不稀奇！台南20元小吃「張家烙餅」飄香30年美味不變

哥和妮妮妹每次一看到這個點心就會咧開嘴笑，這可是他們最喜歡的烙餅，不是蔥油餅，也並非餡餅，是烙餅喔！張家烙餅原本是在南商靠近家齊的人行道販售，相信南商和家齊的學生應該不陌生才對。不過幾年前，張家烙餅已經搬到家齊對面的騎樓，這樣也好，下雨時也有個遮蔽。雖然搬了地點，然而，不變的是它的好味道。

張家烙餅：地點

張家烙餅目前搬到這裡，就在家齊高中對面，很好找，也不難停車，然而購買前要記得把車停好喔！

張家烙餅：售價

雖然價格有漲，然而目前價格也還蠻可愛的，一張20元。說真的，其實兩張配上一杯果汁就有飽足感。ㄟ…這是在此波疫情前拍攝的，所以不要因為老闆沒戴口罩而去檢舉嘿。

一直以來他們家的攤子就是整整齊齊，乾乾淨淨的，看起來很舒服。

張家烙餅：購買資訊

下午期間，通常都有不少機車騎士和附近居民購買，所以有時需要排一下隊，第一次購買的朋友記得可以先想要買幾張烙餅，以及是否要加辣等等。反正牌子上寫得很清楚，一看便知曉，不知道也沒關係，店家都很親切，買個一兩次就知道了。

張家烙餅的每個麵團都會在家事先處理過，到現場時才會桿平，說真的，一二十個麵團還好，桿個上百個，手會酸齁，可是，我每次去買，店家在擀麵糰都不馬虎。

接著再把這些可愛的烙餅們依序放入鍋子內煎熟。

然後再小心翼翼地把它們夾出並瀝油，也因此在吃張家烙餅時並不覺得油膩。

話說，之前真的就會買幾張張家烙餅到公園散散步，看著美景，吃著美食那天的心情就會非常的愉悅。

現在因為疫情的關係，減少非必要的出門，出門也是須配戴口罩，希望疫情快快退散，我們得以恢復之前自在的生活。

張家烙餅

張家烙餅粉絲頁

地址：台南市健康路一段335號

營業時間：14：30 – 18：00（完售提前打烊）（休日為六、日、中秋節、農曆春節初一至初五）

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」