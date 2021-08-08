親子共遊好去處！ 雲林夢幻愛心池玩美拍 各大觀光工廠玩DIY

承蒙老天爺賞賜，雲林有很棒的的水質跟土壤，在那兒生產醬油歷史至今已傳承了百年之久，幾個知名醬油大廠瑞春、丸莊醬油就是來自西螺，大同醬油則來自斗六，熟悉的台語諺語「黑矸仔ㄉㄟ島油，沒底看」的黑矸仔醬油廠也是來自雲林元長鄉。走訪雲林，可以帶著小朋友一起參觀這些古法的製程，再留下幾張可愛的照片唷！

丸莊醬油觀光工廠

位在西螺延平老街上，2008年開幕的丸莊醬油觀光工廠，從1909年就已創立品牌，古法製成的黑豆醬油，釀造出許多陪伴著我們吃小菜、水餃等都會沾上一些的調味品，像是壺底油、蔭油膏等等，而之所以會稱作蔭油，是因為黑豆醬油需要在缸中釀造半年，而這個過程就稱為「蔭」。館內保存了許多古法使用的釀造器具，平時被繁忙的工作綁架，放假時不如來一趟雲林跟著醬油一起沈澱心情吧。

圖/IG@nl60972

電話：05-5863666

營業時間：週一至週日，每日上午08:00至下午20:00

DIY體驗費用：300元/人

導覽解說＆DIY體驗時間：平日9:00～15:30；假日9:00～15:30 (中午休息時間11:30-13:30)

地址：雲林縣西螺鎮延平路25號

門票：免門票

大同醬油黑金釀造館

同樣座落於西螺的醬油觀光工廠，大同醬油特別重視「體驗」，一共有六個展區加上第七站DIY教室，分別提供了醬油的歷史沿革、製作方式、試吃等導覽體驗，能在時光長廊裡得到這些新奇的見聞，可以說是物超所值，還可以跟大同醬油寶寶來張合照唷！

圖/IG@vk00520

圖/IG@vk00520

電話：05-5573636

營業時間：8:30~17:30全年無休（除夕除外）

DIY體驗費用：手工醬油DIY 200元/組，醬油米餅DIY 150元/組

導覽解說＆DIY體驗時間：同營業時間，一般遊客不需預約即可提供導覽，DIY體驗需提前兩天預約

地址：雲林縣斗六市斗工二路39號

門票：無

朝露魚舖觀光工廠

說到沾醬，除了醬油之外大家也很愛吃得還有魚露，兩者間最大的差別在於醬油多是用豆類釀製，而魚露則是用小魚或小蝦釀成，因此會散發出海鮮特有的鮮味，在日式料理中，魚露絕對是一份餐的最佳配角。在日本文化中，鯉魚旗代表著期盼子女健康長大、功成名就，而朝露魚舖觀光工廠的DIY教室將帶大家繪製屬於自己的鯉魚旗，現場享用親手做的魚料理。

圖/IG@jameschen_photograph

電話：(05)5575989轉122

營業時間：門市銷售:8:00~17:00，觀光導覽:8:00~17:00，全年無休（僅休除夕）

DIY體驗費用：150元/人

導覽解說＆DIY體驗時間：同營業時間，團體需預約，一般遊客現場報名即可。（導覽40分鐘，DIY30分鐘）

地址：雲林縣斗六市斗工六路六號

門票：無

金鵬巾緻親子館 毛巾文創館

在樸實風格的鄉間，格外突出的一棟淡黃色建築，裡頭展示著各種方巾、浴巾、浴袍等毛巾相關商品，一樓遊戲區的盪鞦韆及溜滑梯可以讓小朋友釋放電力，二樓的咖啡廳讓辛苦的爸媽享受優雅的藝術氣息，三樓更有DIY教室，提供遊客做出屬於自己的毛巾製品，各式各樣的房屋主題有種毛巾界IKEA的氛圍。

圖/IG@jen4eleven

電話：05 622 0159

營業時間：09:00~17:00 (六、日才有營業)

DIY體驗費用：A造型娃娃1入 90＄，B造型娃娃2入＋彩盒屋1組 180＄，C造型娃娃4入＋彩盒屋1組 300＄

導覽解說＆DIY體驗時間：營業日10:00~11:00以及14:00~15:00

地址：雲林縣虎尾鎮99-2號

門票：50（可折抵消費）

菓風巧克力工房

這兒就像是一片小森林，是散散心的好去處，除了享受下午茶也能體驗DIY，當春天來臨櫻花綻放之際，愛情鐘下更是情侶約會拍照聖地。低消$150就能享用館內咖啡提供甜點套餐、蛋糕等小品，更棒的是跟朋友個拿著一杯咖啡，走到外頭的小森林，享受在樹林下喝咖啡散步的悠閒。

圖/IG@ilovepink_704

電話：05-7709959

營業時間：週一～週五 11:00～18:00，週六～週日 10:00～18:00 (週三公休)

DIY體驗費用：《巧克力DIY課程》：週一至週五，場次為14:00，例假日及國定假日為11:00、13:00、14:00及15:00

需提前兩天預約，開課前三十分鐘須完成報名手續

地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號

門票：免門票

千巧谷樂園牧場

牧場有錦鯉池、麵包店和咖啡廳，露台上更提供生乳製成的食品。園區內可見數頭乳牛，讓遊客能體驗飼養日常及乳製品的製造過程，來這邊餵可愛的牛牛們吃牧草，順便留下一張可愛的合照吧！

圖/IG@kokiya316

電話：05 696 9845

營業時間：週一~週五09:00–19:00，周末09:00–20:00

地址：雲林縣崙背鄉東興路182之32號

雅聞峇里海岸觀光工廠

沙灘、遮陽傘、田園散步的石頭小徑，讓你彷彿置身熱帶小島，路程最後餐廳的座位也相當多不用怕人擠人，享受完這一切浪漫後，還有一件事千萬不能忘！就是雅聞直營的保養品，可是比市面上銷售的便宜很多，還有一件令人期待的就是每年四月的玫瑰花季，適合留下一張美美的照片呀！

圖/IG@pei_hsu1123

電話：05-5511585

營業時間：8:30~17:00

導覽解說：一般遊客不需另外預約，團體(20人以上)導覽預約專線：0963-517-569

地址：雲林縣斗六市榴北里中興路333號

門票：免門票

沐藝家DIY休閒觀光工廠

位在口湖遊客中心後方，附近停車非常方便，廠外的湖面非常幽靜，廠內展示了許多木製品、彩繪、吊飾等文青小物，以課桌椅打造的DIY教室，讓人有種回到小學美術課的動手完成作品的時光。

圖/IG@chuuu1025 圖/IG@kexin_ooi_99

電話：05-7905959

營業時間：9：00～17：00(週一至週五)、9：00～18：00（週六、週日）

DIY體驗費用：視材料酌收費用

導覽解說＆DIY體驗時間：不需提前預約，直接到現場即可

地址：雲林縣口湖鄉光明路161-7號

門票：免門票

澄霖沉香味道森林館

相當有禪意的景點，主要販售精油、肥皂等小物，走進館內便會馬上聞到濃濃的沉香。雖然館內空間不大，但戶外的景色非常特別，像是古裝劇文人雅士交流才會出現的拍攝場景，值得待上片刻。而來到愛心水池區配上落羽松的背景，不論是情侶或家庭出遊都適合在這留下回憶，這實在是太美了！

圖/IG@acebh520 圖/IG@wangjenching 圖/IG@taki788778

電話：05 622 5757

營業時間：08：00～17：30

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

門票：一台車酌收清潔費$100

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