稱霸雲林北港的「美食一條街」！8家在地必吃古早味報你知

說到雲林的景點與美食，一定不能錯過北港！北港老街號稱中部的美食一條街，而矗立在美食林立的街道上的，便是歷史悠久的北港朝天宮，來到北港除了體驗歷史悠久的媽祖文化，更可以輕鬆地漫步在老街之中，體驗當地人才知道的在地美食喔！

梗粽林

圖/IG ＠fayefayetw

梗粽林是在北港經營了50年的老字號冰店，老闆販賣具有特色風味的軟Ｑ梗粽冰，搭配上芋圓、蕃薯與綠豆，最後淋上店家自製的冰涼糖水，淡淡的蜂蜜香把整碗冰的風味更佳釋放，滿滿一碗只要銅板價，讓在地人與遊客共嚐幸福好滋味！

營業時間：星期一至日 11:00-18:00

地址：雲林縣北港鎮中正路83號

電話：0935-760618

老受鴨肉飯

圖/IG ＠__5kgw__

老受位於人潮眾多的香客大道，因北港早期為台灣肉鴨的集散地之一，所以熟鴨料理在北港很是興盛！鴨肉飯的鴨肉絲鋪在白飯上，再淋上特製肉絲醬汁，滿滿肉香撲鼻而來。而綜合下水湯包含鴨肝、鴨胗，配上薑絲去腥，相當值得一喝。

營業時間：星期一至日 10:30-19:00

地址：雲林縣北港鎮中山路104號

電話：05-7830389

阿婆煎盤粿

圖/IG @1ggfood

擁有60年歷史的阿婆煎盤粿，堅持使用用2年以上的舊在來米製成粿，搭配豬油下去煎的外部焦香而內部軟嫩，再加上充滿醬油鹹香的滷大腸、米腸與香腸，最後來上一碗熱騰騰的免費柴魚高湯，用最簡單的幸福擄獲你的心！

營業時間：06:30-12:30（週三休息）

地址：雲林縣北港鎮光明路92號

電話：0989-487799

北港李記鴨肉羹

圖/IG ＠1ggfood

生意絡繹不絕的李記鴨肉羹是三代傳承下的老店，也是在地人推薦的隱藏版美食！鴨肉獨有的煙燻味鹹香帶甜，羹的勾芡恰到好處，除了鴨肉羹以外，李記還提供鴨肉飯、鴨肉盤與鴨骨麵線，鴨油與鴨高湯濃郁不膩口，銅板價便可以吃得很滿足，真的超級佛心！

營業時間：星期一至日 11:00-19:00

地址：雲林縣北港鎮公民路42號

電話：05-7839568

輝煌牛肉湯

圖/IG @rachel_eat_play

佛心老闆加湯不加價！在北港熱賣數十載的超人氣牛肉湯，除了用蔬菜高湯現涮溫體牛肉搭配熱騰騰的白飯，毫無腥味的新鮮牛肉吃得出鮮甜與彈性，再加上一份用秘製滷的透徹的滷牛肉，就是在地人最愛的早餐組合。

營業時間：08:30-17:00（週一休息）

地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號

電話：05-7821980

阿不倒排骨飯

圖/IG @followannann

阿不倒排骨飯的營業時間較晚，因此是在地人晚餐最推薦的美食之一，招牌的排骨飯也稱為小排飯，獨特秘訣在於整塊排骨炸過後滷製，讓排骨能夠入味Q彈，卻又入口即化，來到阿不倒更不能錯過具有綿密蛋香的茶碗蒸，大口配飯超級滿足。

營業時間：16:00-22:00（週三、四休息）

地址：雲林縣北港鎮光明路15號

電話：05-7820125

一郎土魠魚羹

圖/IG ＠sonnenkalb_

隱藏在朝天宮旁的一郎土魠魚羹，是在地的宵夜好選擇！雖然店名為土魠魚羹，但是店內的超人氣美食卻是蝦仁飯與豬腳，蝦仁酥軟鮮甜、豬腳軟透入味，配上店家自製的醃蘿蔔，讓人白飯一口一口配個不停。

營業時間：17:00-01:00（週三、四休息）

地址：雲林縣北港鎮仁和路3號

電話：05-7832923

黑仔當歸鴨

圖/IG @kanlinchen

黑仔當歸鴨是在地人與饕客才會知道的隱藏版美食，沒有招牌、只有口耳相傳的好味道！而一早長長的排隊人龍，幾乎都是為了購買軟嫩多汁的限量豬腳和招牌當歸湯，湯頭濃郁清香，再來上一口滿滿膠質的豬腳，在地美味令人回味無窮！

營業時間：10:00-18:50（週一休息）

地址：雲林縣北港鎮大同路225號

電話：05-7835796

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