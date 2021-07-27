跟著台南地陪尋美味出發！ 無名米糕CP值超高、免低消好店LULU&BUN_CAFE期待重啟

跟著 Amanda Lee 於 2021-05-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 無名米糕、LULU&BUN_CAFE、LULU&BUN麵包店。

無名米糕 | 1 小時

先去車站接朋友後，第一站就去google評論有將近兩千多則，4.5星的無名米糕，還記得第一次去吃這間時才突然發現這是我去台南這麼多次第一次吃的米糕，那時候還是在有點飽的狀態下去吃的，看了菜單的價錢才懂為什麼大家都說這間CP值超高，因為真的是超～便～宜！ 吃了第一口後覺得「欸～～還蠻好吃的耶！」價格雖然真的很便宜，但味道上卻也不馬虎，和外面的店家比起來多了些家鄉味，無論是在忙碌的阿姨還是食材上。 九點半就開門的店已經有滿滿的人潮，有些人在等外帶餐點，大多數人在等著外面鐵桌的客人用完餐，我們這次點了魚皮湯、米糕、荷包蛋、煎虱目魚肚、魯蛋，鹹香的滷汁在微黏滑的糯米上，再灑上適量的魚鬆，大碗居然只要$50；再來是料很多的魚皮湯，沒有魚腥味加幾塊油條增加口感，再加上青蔥一不小時就喝完了；最後身為虱目魚粉的我一定要再點香煎魚肚，相較之前吃的這間比外皮比較酥脆，半煎炸的方式但肉質也不到硬柴。 🍽香煎魚肚 $70 🍽米糕 $50 🍽荷包蛋 $10 🍽魯蛋 $10 🍽魚皮湯 $20

LULU&BUN_CAFE | 2 小時

吃完無名米糕的我們又在LULU&BUN一開店就出現在人家店門口了。 這間是位於台南東區的咖啡廳，無訂位服務，停車也相較不太方便，每人低消$80元、免服務費，又是一間難得沒有規定要點一杯飲料作為低消的咖啡廳，光是這點就值得為它加分了。 我們點了經典法式吐司及獅子王，經典法式吐司是使用松大雞蛋調成蛋奶液，浸泡吐司後用奶油煎至金黃軟嫩；獅子王則是用花生、培根、香蕉的組合（不愛培根的我還是要小小抱怨一下為什麼花生總是要配培根啦） 吃完後還是要很誇張地說如果這間在我家附近，我是願意天天來吃的店。 從環境說起是一間有著溫馨感的小店，佈置擺設上非常用時，雖然小公仔很多但也不見灰塵，店員十分有親和力，再來就是最重要的食物很好吃；連最最最基本的美式都非常好喝才是讓我驚豔的地方，美式才五十元，這種價格在咖啡廳大概已經看不到了吧。 🍽經典法式吐司 $65 🍽獅子王 $100 🍽美式 $50

LULU&BUN麵包店 | 30 分鐘

吃完LULU&BUN CAFÉ意猶未盡的我們，下一站就到他們的二店採買麵包，但因為沒有先預訂麵包所以現場剩的麵包種類其實不算多。 我們買了日式軟包系列的海鹽奶油捲、歐式麵包系列的蔓越莓乳酪法國、牛奶果子麵包系列的檸香奶油；其中我最推的是歐式麵包系列的蔓越莓乳酪法國，歐式麵包無油無糖無蛋奶，加入自養酵母老麵隔夜18小時低溫發酵，口感十分紮實，越嚼越香的麵包搭配蔓越莓乳酪內餡實在是太完美了 🍽海鹽奶油捲 $30 🍽蔓越莓乳酪法國 $45 🍽檸香奶油 $40

台南新葡吉喜餅蛋糕店-造型蛋糕推薦 彌月蛋糕推薦 | 1 小時

接著來有著全台最好吃的羅宋麵包店－葡吉買伴手禮，門口有著滿滿的人潮與專門指揮交通的義警已是常態的麵包店。 這次買了羅宋、蔓越莓乳酪，羅宋雖然一顆要價65元，但拿起來也是非常有份量，外酥內軟，剛出爐時熱熱吃奶油酥香味四溢；蔓越莓乳酪堡我個人是覺得冰冰吃比較好吃。 🍽羅宋 $65 🍽蔓越莓乳酪堡 $70

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