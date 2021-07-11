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配合微解封！嘉義阿里山2公頃「台版奈良」7/14開園，戴口罩賞小鹿斑比也療癒
因應本土疫情趨緩，指揮中心早前宣佈7/13起適度鬆綁部分措施，各縣市陸續宣佈「微解封」開放景點，只要配合防疫指引即可久違放風。而熱門旅遊聖地阿里山國家風景區除了有太平雲梯、阿里山森林遊樂園區、高跟鞋教堂、特定步道等有條件開放，嘉義縣內14家休閒農場亦恢復營業，當中去年初登場的賞鹿秘境「逐鹿部落」也宣佈7/14起正式回歸，成為親子放電好去處。
「嘉義小奈良」位於台18線觸口的鄒族逐鹿部落，2020年新規劃的鹿園達1.9公頃，園區內可賞見可愛指數爆表的斑比，還有機會近距離與它們互動、餵小鹿吃草。由皺族親自人工飼養的鹿群溫馴，大家可安心拍出不少值得收藏的合照。
除了可以被鹿包圍，作為生態園區的景點也結合在地部落文化，開放射箭場提供射箭體驗，疫情前還有市集可享用享原住民烤肉、小米酒冰淇淋等，亦有現場表演，目前飲料吧僅提供外帶，微解封後的規劃以現場為準。
提醒大家防疫期間入園必戴口罩，且需要保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離。另外園區小黑蚊偏多，建議可穿長袖長褲前往，或自備防蚊液，就能更加開心地玩樂喔！
逐鹿傳說梅花鹿園（7/14恢復營業）
地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號營業時間：週三至週日 09:00-17:00（週一二公休）入園費用：全票200元（含50元抵用券）、優惠票100元（3至12歲孩童、65歲以上長者、身心障礙者）
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