咀嚼控必點名單不藏私！台南手搖「台南幫」3大療癒飲品精選　加波霸才內行

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN

疫情期間也要療癒一下自己！逸恩這次挑了三杯台南幫最夯的品項來介紹。波霸系列點好點滿，芋泥鮮奶、綠豆沙牛奶、黑糖鮮奶通通都要把台南幫煮到超級Q彈有嚼勁的波霸加進去～台南幫除了純茶系列很厲害外，波霸系列也是人氣必點。

【台南幫 中華店】影片介紹

【台南幫 中華店】環境介紹

位於台南永康區中華路上的台南幫，在2020年末的時候全新改裝登場！以tiffany藍網美色系為設計，外觀特別顯眼吸引人～除了在中華路上可以買到台南幫的飲料外，另外一間分店也在安南區安中路開幕啦～

【台南幫 中華店】菜單介紹

台南幫以純茶類聞名，但鮮奶系列也深受好評，逸恩更是喜歡它們家的波霸～如果覺得適合的話，就點加料加個波霸來滿足一下咀嚼的慾望吧

【台南幫 中華店】餐點介紹

小朋友才做選擇～不論是芋泥鮮奶、綠豆沙牛奶還是黑糖鮮奶，逸恩三杯都要加波霸呢！喝起來才過癮～

芋泥波霸鮮奶 65元

芋泥控真的不能錯過！新鮮現煮的香甜芋頭，再打成鬆軟的芋泥，即使芋頭已成泥狀，但口感上還是帶點Q勁。

搭配上逸恩最愛濃醇鮮奶，兩者之間完美融合，濃郁的芋香伴隨著奶香～每一口都是滿滿幸福。

光是芋泥鮮奶還不夠！咀嚼控的逸恩當然還要來點波霸～當天現煮的黑糖珍珠，每一顆都裹滿甜滋滋的黑糖，口感Q彈有嚼勁，增添了不少口感～私心最愛這一杯。

📢 咀嚼控真的不能錯過他們家的波霸

波霸綠豆沙牛奶 60元

夏天真的少不了這一杯～最近逸恩整個愛上綠豆沙牛奶。看到菜單上有這個品項就忍不住想點來喝！光有綠豆沙還不夠～一定要加牛奶才正點，很喜歡這種綿密細緻的口感，搭配上迷人的鮮奶，讓整體變得更滑順！濃厚的奶香帶點綠豆味，大熱天吸上幾口就能瞬間獲得救贖。

黑糖波霸鮮奶 65元

經典不敗的波霸系列，絕對少不了這杯！逸恩從以前到現在一直都很愛～店家手炒的黑糖，甜蜜中帶點焦香味，倒進鮮奶後的甜度就會降低許多，喝起來甜而不膩，搭配Q勁十足的波霸，每一口都超滿足。

喝過一次就愛，逸恩喝過好幾次台南幫了～特別喜歡台南幫當天現煮的Q彈波霸，不論是純茶還是奶類飲品，都超適合拿來加料～如果一次只能買一杯來喝的話，那逸恩大力推薦芋泥鮮奶，台南幫的芋泥鮮奶真的是連友人都念念不忘，大力讚揚說是她喝過最好喝的喲～如果想來點清涼消暑的話，則是推薦綠豆沙牛奶，然後咀嚼控千萬別錯過加波霸的機會。

台南幫 中華店

地址：台南市永康區中華路683號

電話：06-3022189

時間：10:00-21:00

公休：週日

台南幫 安中店

地址：台南市安南區安中路一段391號

電話：06-2469803

時間：09:00-21:00

公休：無

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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