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另類「紙包雞」65元吃得到！台南「東馬海南雞飯」雞屁股更是夢幻逸品

老錢的老巢 / 文、圖／老錢

udn走跳美食／老錢

上一篇跟大家分享過位於新竹市區的「龍虎海南雞飯」，讓我想到我四月的時候去台南也有吃到另外一間很好吃的店，叫做「東馬海南雞飯」，當天會注意到它的其中一個原因是它離我上次安排的「珍妮花與南洋杉」以及「双利冰饌研習所」很近，另一個原因則是我在網路上看到他們餐點的照片，海南雞飯是裝在特殊的紙質折成的船型容器裡頭，讓人有眼睛為之一亮的感覺，而且價位親民、網路評價普遍也不錯，於是北返之前就決定先來這邊吃個午餐再回去。

p.s.除了台南店以外，高雄也吃得到

因為生意太好了，所以熱門用餐時段不管是內用還是外帶幾乎都要排隊，我記得我去用餐的那天是在門口等了快要二十分鐘才可以進去用餐。（目前三級警戒期間，當然是只能外帶啦～）

店內空間算是很小、很狹窄的那一種⋯整間店大概只能容納十幾位客人而已，不能電話訂位，不過外帶的話可以電話訂餐，然後營業時間雖然寫是到18:30，不過每日備貨有限，一些熱門的品項都會早早賣完，而且也可能會提早打烊，所以我是建議午餐時段來用餐比較好啦～晚餐時段有可能會白跑一趟。

當天因為我跟朋友在外面已經等到肚子很餓了，而且店內空間小又一直有其他客人在外頭候位，所以我是用最快的速度趕快簡單拍幾張就開動了。（也不好意思要朋友每餐都等我拍照拍半天）

【海南雞飯 65元】

本來是想點75元的「海南雞腿飯」的，結果已經售罄⋯退而求其次點了「海南雞飯」，雖然是偏雞胸的部位，不過處理得肉質相當水嫩，一點也不柴，而且雞皮又Q又甜，整體口感非常好，底下的雞飯帶著雞油的香氣（泰國米煮的），也非常美味，配著脆口的黃瓜一起品嚐相當加分！

旁邊還有附上鹽蔥和特調的辣椒醬（有檸檬的香氣和酸味），讓海南雞飯吃起來有不同層次的口味變化，就視個人的喜好來酌量使用嘍～

【海南燒雞飯 65元】

另外這一份是「海南燒雞飯」，看雞皮的金黃色澤就知道是有烤過，不過它其實吃起來的口感也不會像什麼「甕窯雞」之類的料理烤得焦脆感那麼明顯，整體的口感還是偏軟嫩，跟他們的海南雞飯並沒有差非常多，比較大的不同就是外觀以及多了一分燒烤的香氣那樣，口味沒有說很重。

【海南雞屁股】

再來這一份是隱藏版的「海南雞屁股」，菜單上並沒有列出來，要直接開口問店家才有可能吃得到⋯

然後一般看到鹽酥雞攤、烤肉攤的雞屁股都是小小一顆，這邊卻是切成長形的，可以吃到比較多豐腴肥美的脂肪，但對喜愛這一味的人來說就是人間美味。

【海南燒雞屁股】

除了海南雞的屁股以外也有燒雞的屁股，我朋友超愛吃雞屁股的，所以兩種各點一份，我只有試吃一塊看看而已⋯（我以前好像只會吃炸的或烤的雞屁股而已，這種的是第一次嘗試）

【雞蛋皮蛋豆腐 50元】

這個其實跟一般涼拌豆腐沒差很多，就是把一般的嫩豆腐換成了雞蛋豆腐，搭配鹽蔥和皮蛋，口味沒有太特殊，我覺得你們如果錢要花在刀口上的話，點這個還不如再單點一份「海南雞」，也是賣50元。

【自製手工魚餃湯 50元】

再來這一碗湯，喝起來還算好喝⋯不過完全太淡而無味，然後魚丸口感Q彈有勁，魚餃雖然強調是手工的，但我吃起來有點無感，皮的口感跟扁食一樣，內餡沒什麼記憶點⋯下次應該不會想點來喝了。

【錫蘭紅茶 25元＆斑蘭紅茶 30元】

跟湯品比起來，我覺得點杯冰冰涼涼的飲料在最近這種大熱天好像是更棒的選擇，一杯25元算很親民的定價了，然後「斑蘭紅茶」應該是錫蘭紅茶再加了斑蘭葉（香蘭葉）的成份去泡的，多了一分柔和的清香，都不錯喝。

東馬海南雞飯 台南店

地址：台南市東區勝利路52巷1-3號

電話：0986-853-600

營業時間：11:00 ~ 18:30

公休日：禮拜五

官方粉絲團：https://is.gd/naZuIM

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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