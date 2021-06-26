迷你版月世界！台南大內秘境「彩疊山」惡地地形荒涼美感　世界級自然地景

當我們在台南玉井安仔甕缸雞用餐時，問起當地老闆赤裸龍(彩疊山)在哪？他們竟然也不知道，說那兒人煙稀少，車很難上得去，好吧！這時就是我們往上衝一波來拍照了。台南赤裸龍(彩疊山)從台84或台3抵達都可，導航可以直接設定二溪國小前的十字路彎進去兩側都是種植芒果，建議可以直接導航！

台南大內順遊景點：>南瀛天文館

台南大內秘境赤裸龍(彩疊山)導航map

台南赤裸龍(彩疊山)位在大內區，兩側都種植芒果樹，抵達目的地時會有種懷疑，但網路說的赤裸龍(彩疊山)就在這啊！我們來的時間是剛好半陰天狀態，但據說這裡到黃昏時刻、晚霞照映在山上，那黃橘色交疊的景緻，就是彩疊山名稱的由來。

台南有三大自然奇景，分別是南化大地谷、大內彩疊山與楠西的獵鷹尖，這是其中一個最好抵達的地方，自然景觀擺在眼前，隱藏在果樹旁感覺甚是特殊。

所謂的惡地就是荒涼不生之地，形成的主因正是氣候條件不同，地質、地層的緣故，形成這樣的自然景觀。惡地也偏乾旱或是半乾旱區，再加上地層不均質由黏土、砂土、礫石而組成，土質也會較為鬆散，所以建議來訪不要爬上去還蠻危險的，下雨的話就容易將表面物質或是植披會一起沖刷下來，所以長年都是光禿的面貌啊！

很多人說這裡像龍脊，近看也會讓人誤以為是假山，這月球表面的月世界，真的很特別，有機會來大內，也可以順遊南瀛天文館。

台南大內秘境赤裸龍(彩疊山)導航map

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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