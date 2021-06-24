超夯印度咖哩「盛食咖哩店」8折回家吃！台中店祭防疫外帶優惠、外送內用價

相較於日式咖哩，本身更偏愛印度咖哩的小吠在疫情爆發前造訪了勤美附近的▸盛食咖哩店◂，這家盛食咖哩在嘉義是赫赫有名的人氣咖哩店，第一間分店選擇開設在勤美誠品附近，雖然目前無法到店內用，不過防疫期間到盛食咖里勤美店自取外帶可享有八折優惠喔！也有和外送平台foodpanda合作，如果先前還沒吃過但仍然想嚐鮮的捧油也可以多多利用啦！

[盛食咖哩勤美店親送規則]（點此看盛食咖哩勤美店線上菜單）

→ 3公里內需滿300元、3-6公里需滿500元，如有其他需求可電洽詢問

[ foodpanda外送 ]勤美店: https://foodpanda.page.link/EB25DbhdKwjPvkwE8

比對了一下線上菜單和foodpanda外送的選擇內容，餐點金額看起來是一樣的並沒有比較貴～

（以下為2021.04盛食咖哩勤美店內用食記）

四月底到店內用時人潮還是很多，我們大概快中午一點半抵達，必須候位等待20分才有座位。

放眼望去可以看到全部的一樓用餐空間，以2人座和4人座為主，沒有隔間什麼的。

一樓的裝潢風格應該算文青風中帶點波希米亞風格(?)，二樓還有座位但就沒有特別走上去拍。

牆上的春聯hen可愛

茶水自助區，圓滾滾的水壼造型挺可愛的。

盛食咖哩店的主餐價位都是均一價200元，我們點的其中一份有另外+99元多了飲料和烤餅。

盛食咖哩 200元

第一次來的客人服務人員都會推薦點店內招牌的盛食咖哩，點主餐會附一盤白飯。

這道咖哩帶有微辣的辣度，咖哩的風味上面不算厚重，跟底下強生點的那一道喀什米爾咖哩比起來，盛食咖哩算是很溫柔的印度咖哩風味。

醬汁裡吃得到一點蔬菜，雞肉口感處理得很嫩。

喀什米爾印度咖哩 200元

這道香料的風味就很明顯，還吃的到明顯的番茄酸度，辣度也比上頭的盛食咖哩稍微高一點，整體是又酸又辣的風味比較有記憶點，我們都比較喜歡這一道咖哩呈現的口味。

印度奶茶

一開始入口的時候會有些微的甜味，入喉後會嚐到肉桂味飄在鼻腔裡面，蠻特別的。

起司烤餅

口感非常鬆軟，吃起來比較像麵包不太像以往吃過的烤餅，起司味沒有很濃。

這天吃完盛食咖哩是覺得餐點表現算是中規中矩，如果是喜歡印度咖哩風味的捧油，小吠個人挺推薦Corico咖哩食所和文鳥咖哩這二間小店的啦！如果捧油們有吃到其他家好吃的印度咖哩，也歡迎好呷道相報提供給我們嘿！

盛食咖哩店-勤美店

地址：台中市西區模範街23巷12-3號

電話：04-2301 0213

營業時間：平日11:30-15:00、17:30-21:00；假日11:30-15:30、17:30-21:30

FB：https://www.facebook.com/chengshihcurry2/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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