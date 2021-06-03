大熱天必外帶！ 台南東區100%季節水果創意冰品店，來碗消暑夏戀芒滋味

最近去台南玩的時候連續幾天都是艷陽高照的好天氣，雖然到各大景點都拍照拍得很開心，不過也是熱到不要不要的，很想吃個水果冰來消暑一下，於是我便安排了一間離火車站不算太遠的「双利冰饌研習所」，它在Google上有平均4.5顆星的高評價，而且冰品的賣相也很不錯，感覺應該是不會踩雷。

這間冰店主打的是各種結合新鮮水果的雪花冰和冰棒，像冬天主打的是草莓類的冰品，夏天的話會推出芒果冰、小玉西瓜冰之類的，像我這次去算是芒果季剛開始，然後草莓季接近尾聲，所以兩種都吃得到，不過因為這時的草莓比較偏酸，所以我就沒點草莓冰了...

牆上這些就是他們店內的冰品，命名方面都還蠻有趣的，看過一次就會留下深刻的印象。

價格方面～不算是走超親民的路線，但因為都吃得到高品質的水果，而且冰品的賣相佳、份量也不小，你們在台北要吃到類似的冰品也大概要這個價錢甚至更貴，所以我是覺得可以接受啦～

p.s.背面還有100%天然手作的冰棒系列，價格落在一支50~85元之間

還有不在菜單裡頭的隱藏版品項，滿滿的草莓，其實看起來也是蠻誘人的...不過我個人並沒有那麼喜愛奶酒的滋味，所以還是算了。

這裡的業者跟店員都是一群年輕人，店內一樓擺放了許多大大小小的公仔做為裝飾，還蠻可愛的。

內用的話可以坐在一樓的吧檯區或是二樓的座位，我是覺得二樓比較舒適些，採光又好又有冷氣可以吹，一走上來就有滿血復活的感覺。

每張桌子上面都有超大的數字代表著桌號...

也有靠窗的座位，讓大家可以一面吃冰一面偷看路過的帥哥、美女。

我那幾天光顧了這間冰店兩次，第一次因為是平日的下午，所以生意還好，第二次光顧的時候是假日，店內就幾乎一位難求，真的算是人氣很旺的冰品店。

接下來就一一跟大家分享我這兩次就點了哪些冰品吧～♪

夏戀芒滋味2.0版 200元

因為是今年第一次看到有在賣新鮮的芒果冰，讓我非常興奮，所以立馬點了一份菜單裡最貴的「夏戀芒滋味2.0版」！

p.s.另外還有一款「夏戀芒滋味」是賣160元，不過芒果沒有那麼多，然後是用香草冰淇淋取代布丁

堆積如小山一般的芒果視覺上就讓人蠻震撼的，淋上煉乳以後雙層的誘惑，讓人忍不住食指大動～

目前業者提供的是來自屏東枋山優質果園所產的芒果，品質好到可以外銷日本去。

不過老實講現在的芒果甜度還不算頂尖（五月以後的應該會更甜），但香氣十足，而且甜中帶些酸度的滋味也是不錯，然後上面又還有甜滋滋的煉乳加持，所以並不會說酸到很難下嚥啦～

p.s.雪花冰也是芒果牛奶口味的

西瓜開無雙 130元

另外一個超級消暑的品項就是他們的「西瓜開無雙」，不會太甜也不會太膩，網路上超多人大力推薦的！

這款冰品可以一次吃到鮮紅的大王西瓜球跟亮眼的小玉西瓜球，紅肉的吃起來感覺甜度高一點，黃肉的口感更爽脆多汁些，各有各的美好。

雪花冰也是冰磚本身就是西瓜牛奶的口味，而且冰磚都是業者自製的，不是向來路不明的工廠便宜購入的唷～

一旁的煉乳可以視個人喜好決定要不要再淋上去（它本身就已經有淋了），畢竟每個人偏好的甜度不同，如果是北部來的可能很多人就不想吃太甜！？

幸福的滋味全寫在臉上，大熱天來上一碗實在太沁涼又解熱了。

再來看到的是另外兩款我二訪時所點的冰品。

遇見黃綠紅 150元

首先這個是走浮誇路線的「遇見黃綠紅」...上面還直接插了一根甜筒，只能說霸氣十足啊～我喜歡！

這款冰品會隨不同的季節提供不同的四款新鮮水果，像我們這次去是有放了熟度剛好、吃起來口感QQ的香蕉。

前面看過的大王西瓜球再度登場，但西瓜這種水果本來就不容易吃膩，還蠻開心可以再吃到它的。

這個也是剛才看過的小玉西瓜球。

然後還放了幾片爽脆的芭樂，一次可以吃到四種水果還蠻爽的，而且也感覺吃這類的冰會比去吃什麼珍奶口味的冰、巧克力口味的冰健康一些...

這份量其實還蠻多的，我看隔壁桌的小女生也是點這個冰，然後她們是兩個人分食一碗那樣。

哈密瓜瓜圓 160元

最後一道是期間限定的「哈密瓜瓜圓」，因為我家平常根本捨不得花錢買哈密瓜這種高檔的水果，所以想說難得到外縣市玩可以奢侈一下，犒賞平常辛勞的自己...

充滿哈味的哈密瓜甜度還不賴，然後這冰品的雪花冰也是用哈密瓜牛奶的冰磚所刨成的，濃郁香甜，搭配上那顆香草冰淇淋，也是讓人吃得很滿足。

為了避免不必要的浪費，這煉乳我就全梭哈了～（這趟從台南玩回來我真的胖了好幾公斤...）

以上就是這次的分享，我自己是覺得它是一間用料很實在的冰店，這次點的冰品都很好吃，水果也很新鮮，不是那種中看但不中吃的網美店，以後有機會一定會再回訪的！

双利冰饌研習所

地址：台南市東區勝利路85-1號

電話：0915-860-512

營業時間：禮拜日到四 12:30 ~ 21:00／禮拜五跟六 12:30 ~ 22:00

公休日：禮拜二

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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