聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南美食之旅一日遊！ 「徒步走台南」這美夢 靜待疫後成就解鎖

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 赤崁樓、馬來峰巴生肉骨茶、鬼咖啡

赤崁樓 | 1 小時

赤嵌樓又稱「普羅民遮城」，位於臺南市的中西區。 來台南很多次但都只是經過沒有進去參觀，今年五月的時候在赤崁文化園區改造工程於過程中還挖出大量遺跡，所以現在已經停止改造工程，若對歷史有些許興趣也非常推薦來這看看。

馬來峰巴生肉骨茶 | 1 小時

每次到馬來西亞必喝—肉骨茶。 點一盤海南雞飯再點一碗肉骨茶就是冬天的標準配備，海南雞飯若是食量較大應該會吃不飽，但它的雞肉真的很嫩沾上酸辣醬風味更是好。 而肉骨茶就是我記憶中的那個馬來西亞味，若真的要說馬來西亞當地的口味稍重一點，但能在台灣喝到這碗已經很滿足了，想吃的不要太晚去很容易提早賣完就吃不到囉！

鬼咖啡 | 3 小時

位於十分隱密的地點，若要前往記得看一下鬼咖啡的instagram精選，一定能順利找到它。 這是一間咖啡、音樂、氛圍很棒的咖啡店，位子不多很適合一個人來感受一下，溫馨提醒大家遵守店規，進門前一定要先看板子上有無營業。

吃麵吧 | 2 小時

身為松露控的我看見菜單上有炙燒牛舌松露拌麵就選它了，吃了第一口直接愛上，牛舌很嫩，不是有嚼勁的那種，搭配松露、海帶芽、寒天真的讓人一口接一口，一不小心就見底了 再來必須提的是他的焦糖超司布丁，看似普通實際上讓人非常驚豔！激濃的超司及奶味，布丁本身口感扎實，有點像在吃重乳酪蛋糕但是是扎實的布丁口感，雖然說大家都稱是被布丁耽誤的拉麵店，但我覺得拉麵跟布丁都很優秀！

河樂廣場The Spring | 1 小時

舊中國城遺址改建而成，保留部分樑柱，是台南市區面積最大的親水公園，吃完晚餐可以來這裡散步聊天，晚上比白天還要美😊

延伸閱讀：台南║One day in Tainan 誰說不可以徒步走台南?

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 馬來西亞 拉麵

延伸閱讀

馬來西亞疫情惡化單日確診破8000例 6月封城2周

馬來西亞單日確診病例破8000！創疫情爆發以來最高紀錄

限時3天！ 7-11「大杯拿鐵」爽喝免40元，「冰淇淋紅茶」第2杯半價至6月

85˚C可以跨店寄杯了！這5天「買3送3」還可轉贈好友

相關新聞

台南美食之旅一日遊！ 「徒步走台南」這美夢 靜待疫後成就解鎖

跟著 Amanda Lee 於 2020-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 赤崁樓、馬來峰巴生肉骨茶、鬼咖啡。

想踩雷都難！台南人票選「42家牛肉湯」推薦清單　網：幸好我的第一名沒上榜

台南作為美食寶地，擁有數不盡的必吃小吃、餐點，其中「牛肉湯」更是許多人疫前出遊的朝聖目標。台南式粉絲團日前透過IG開放粉絲票選心目中激推的牛肉麵，今（8）日一口氣公佈42家推薦名單，更指出首度因票數過

銷魂級「巨無霸布丁」飽到天靈蓋、「丹麥烤布丁」超療癒！台南2大銅板甜點

全台三級警戒二度延長至6/28，代表民眾的居家防疫生活同步加長，待在家覺得煩悶時，不妨就用甜點來療癒吧！今天跟大家分享台南2家人氣布丁，超猛﻿「巨無霸布丁」只要85元、現烤「丹麥布丁」誘人指數極高，近

大熱天必外帶！ 台南東區100%季節水果創意冰品店，來碗消暑夏戀芒滋味

udn走跳美食／老錢 最近去台南玩的時候連續幾天都是艷陽高照的好天氣，雖然到各大景點都拍照拍得很開心，不過也是熱到不要不要的，很想吃個水果冰來消暑一下，於是我便安排了一間離火車站不算太遠的「双利

台南「城西夢幻湖」網美打卡秘境先儲存！夢幻湖泊＋小船超吸睛

udn走跳旅遊／Kiwi 台南，總有很多小景點讓我們為之一亮，台南網美打卡秘境，城西夢幻湖，是個城市裡的忘憂山林，需要經過不少蜿蜒小路和遠離城市的喧囂，才能找到的秘境。這裏臨近鹿耳門又稱鹿耳門夢

台南最美圖書館、60年台菜老店全入袋！2天1夜漫遊享美好午後時光

於 2021/03/03 出發，總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 高鐵台南站、臺南市立圖書館新總館、 小巷旺宅 。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤 IG: j___traveler https://www.instagram.com/j___traveler/ Blog: https://chih7chih.pixnet.net/blog

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。