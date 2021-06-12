台南美食之旅一日遊！ 「徒步走台南」這美夢 靜待疫後成就解鎖

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 赤崁樓、馬來峰巴生肉骨茶、鬼咖啡。

赤崁樓 | 1 小時

赤嵌樓又稱「普羅民遮城」，位於臺南市的中西區。 來台南很多次但都只是經過沒有進去參觀，今年五月的時候在赤崁文化園區改造工程於過程中還挖出大量遺跡，所以現在已經停止改造工程，若對歷史有些許興趣也非常推薦來這看看。

馬來峰巴生肉骨茶 | 1 小時

每次到馬來西亞必喝—肉骨茶。 點一盤海南雞飯再點一碗肉骨茶就是冬天的標準配備，海南雞飯若是食量較大應該會吃不飽，但它的雞肉真的很嫩沾上酸辣醬風味更是好。 而肉骨茶就是我記憶中的那個馬來西亞味，若真的要說馬來西亞當地的口味稍重一點，但能在台灣喝到這碗已經很滿足了，想吃的不要太晚去很容易提早賣完就吃不到囉！

鬼咖啡 | 3 小時

位於十分隱密的地點，若要前往記得看一下鬼咖啡的instagram精選，一定能順利找到它。 這是一間咖啡、音樂、氛圍很棒的咖啡店，位子不多很適合一個人來感受一下，溫馨提醒大家遵守店規，進門前一定要先看板子上有無營業。

吃麵吧 | 2 小時

身為松露控的我看見菜單上有炙燒牛舌松露拌麵就選它了，吃了第一口直接愛上，牛舌很嫩，不是有嚼勁的那種，搭配松露、海帶芽、寒天真的讓人一口接一口，一不小心就見底了 再來必須提的是他的焦糖超司布丁，看似普通實際上讓人非常驚豔！激濃的超司及奶味，布丁本身口感扎實，有點像在吃重乳酪蛋糕但是是扎實的布丁口感，雖然說大家都稱是被布丁耽誤的拉麵店，但我覺得拉麵跟布丁都很優秀！

河樂廣場The Spring | 1 小時

舊中國城遺址改建而成，保留部分樑柱，是台南市區面積最大的親水公園，吃完晚餐可以來這裡散步聊天，晚上比白天還要美😊

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