一週只賣1天！台南30年巷弄小吃「里長的芋頭粿」在地人才找得到

傳統古早味飄香30多年的芋頭粿，無招牌隱身巷弄超低調，是許多在地老饕的口袋名單，一週只賣1天，限量供應沒預訂保證買不到。

店面外觀：沒有掛招牌，google地圖直接輸入地址導航即可，定位還算滿準確，不算太難找。

因為是里長跟親朋好友一起做，所以店名就叫「里長的芋頭粿」。

已經賣了30多年，聽說以前只賣年節，後來才改成固定週四現做販售。

桌上都是已經被預訂的，除了主打芋頭粿，比較常開團的產品還有滷豆干跟鮮肉餛飩，產品都是限量供應，太晚下單真的會訂不到，只能再等一個禮拜。

芋頭粿（葷素都是1個30元）

親自買食材回來炒料，純手工當天新鮮現作，不加防腐劑，看得出來芋頭切得很大塊，芋頭控絕對一吃就愛上，另外也有賣素的芋頭粿

滷豆干（一盒50元）

不定期推出，FB社團如果有公告就是當週有賣，或是也可以先加line詢問預訂

口感紮實越嚼越香

鮮肉餛飩（一盒50元共20顆）

一樣是不定期推出，有興趣的可以自己詢問當週是否有做

預訂方式

里長的芋頭粿

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市東區裕農路288巷196弄4號

Line ID預訂：0831ting

電話：0919162021

營業時間：只賣週四（11:00~21:00取貨）

店家FB：https://www.facebook.com/groups/2744448292465899

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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