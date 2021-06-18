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一週只賣1天！台南30年巷弄小吃「里長的芋頭粿」在地人才找得到
udn走跳美食／台南先生
傳統古早味飄香30多年的芋頭粿，無招牌隱身巷弄超低調，是許多在地老饕的口袋名單，一週只賣1天，限量供應沒預訂保證買不到。
店面外觀：沒有掛招牌，google地圖直接輸入地址導航即可，定位還算滿準確，不算太難找。
因為是里長跟親朋好友一起做，所以店名就叫「里長的芋頭粿」。
已經賣了30多年，聽說以前只賣年節，後來才改成固定週四現做販售。
桌上都是已經被預訂的，除了主打芋頭粿，比較常開團的產品還有滷豆干跟鮮肉餛飩，產品都是限量供應，太晚下單真的會訂不到，只能再等一個禮拜。
芋頭粿（葷素都是1個30元）
親自買食材回來炒料，純手工當天新鮮現作，不加防腐劑，看得出來芋頭切得很大塊，芋頭控絕對一吃就愛上，另外也有賣素的芋頭粿
滷豆干（一盒50元）
不定期推出，FB社團如果有公告就是當週有賣，或是也可以先加line詢問預訂
口感紮實越嚼越香
鮮肉餛飩（一盒50元共20顆）
一樣是不定期推出，有興趣的可以自己詢問當週是否有做
預訂方式
里長的芋頭粿（內容如有異動，依店家公告為準）
地址：台南市東區裕農路288巷196弄4號
Line ID預訂：0831ting
電話：0919162021
營業時間：只賣週四（11:00~21:00取貨）
店家FB：https://www.facebook.com/groups/2744448292465899
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