台南「府城美食地圖」無私公開！紮實肉圓、冰淇淋薏仁甜點統統要吃爆

作者：Funliday-Elena

跟著 Elena 於 2021-03-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 七誠米粿、台南武廟肉圓、Chun純薏仁。甜點。。 台南美食不私藏

第 1 天

七誠米粿 | 20 分鐘

第一次吃米粿的我對這項食物實在非常好奇 米粿一面跟蛋一起煎 另一面煎得像鍋巴一樣香酥 搭配肉臊筍絲羹 美味加分 豬油拌飯有半熟蛋 搭配豬油、醬油 一吃就停不下來 吃完之後完全愛上米粿 但發現不同間店吃起來真的有差 誠摯推薦七誠米粿 📍七誠米粿 地址：民權路三段33號 營業時間：平日0730-1830 假日0730-1500

台南武廟肉圓 | 20 分鐘

一份三顆 內餡的肉非常紮實 是沒有蝦仁的肉圓 內用餐桌上富有辣椒醬 加辣更提點香氣 📍關廟肉圓 地址：永福路二段194號 營業時間：平日0930-1700 假日0900-1700 週二休

Chun純薏仁。甜點。 | 1 小時

以薏仁為主 只販售三樣商品 薏仁Q彈得宜 不會太甜 白玉紅豆薏仁：搭配手刷抹茶作淋醬 與紅豆完美搭配 白玉非常紮實有嚼勁好吃 冰淇淋薏仁 ：冰淇淋是抹茶口味 也有搭配紅豆 愛吃冰淇淋的人不能錯過 如果冰淇淋與白玉想同時擁有 可以點冰淇淋薏仁 再另外加點白玉 紅薏仁茶：淡淡薏仁香氣 養顏美容消水腫聖品 純薏仁原本的店面位在國華街 近期才搬至友愛街 Google map的地址標記已經更正為友愛街 但是標記的位置似乎還沒更改 二樓尚未開放 內用須排隊候位 外帶不用等 另外也能跟店家說要在公園用餐 店家會用玻璃杯裝 可以拿到旁邊公園座椅 用餐吃完歸還杯碗餐具 📍chun純薏仁 地址：友愛街115巷7號 營業時間： 1100-1700

鷲田咖啡吧 (washida coffee) | 2 小時

友愛街旅館大廳的開放空間 有沙發 也有大木桌 小巧咖啡吧供應的品項算是蠻多的 除了咖啡也有些許的茶品與甜點 大廳的書籍可以在現場閱讀 搭配內用咖啡蠻舒適的 📍鷲田咖啡吧 地址：友愛街115巷5號 營業時間： 1000-1300/1400-1800

馬來峰巴生肉骨茶 | 30 分鐘

很期待的肉骨茶與雞飯 沒想到生意這麼好 不到晚上六點雞飯就已經賣完了 決定還是吃碗肉骨茶 才知道是最後一碗肉骨茶 肉骨茶的口味偏藥膳十全排骨的湯頭 比較沒有胡椒味 喜歡藥膳的朋友會很滿意 希望下次有機會能吃到雞飯！ 📍馬來峰巴生肉骨茶 地址：中西區民族路二段250號 營業時間： 1100-1400/1700-2000 週一休

第 2 天

六千泓佐牛肉湯 | 20 分鐘

不用多說的厲害牛肉湯老店 📍六千泓佐牛肉湯 地址：中西區海安路一段63號 營業時間： 0500-1100 週二三四休

下大道蘭米糕 | 20 分鐘

六千牛肉湯附近的米糕老店 超級好吃 喜歡也能外帶或訂購！ 📍下大道蘭米糕 地址：中西區康樂街6號 營業時間： 0830-1900 週三休

綠皮開心果 義式冰淇淋 | 30 分鐘

喜歡冰淇淋 而且是喜歡開心果口味 無須多言 必須吃 📍綠皮開心果冰淇淋 地址：臺南市中西區府中街128號 營業時間：平日1100-1800 週六1030-2100週日1030-1800

最初的地方 | 2 小時

在小巷弄裡 容易錯過的咖啡店 兩層樓的舒適空間 二樓須脫鞋 座位是席地而坐的座墊 手沖咖啡品項蠻多可以選擇 這次試了店家自己配方豆 也很推薦 如果可以 會想待一整天的店 📍最初的地方 地址：府前路一段122巷2號 營業時間： 1130-1830 週四休

zyuu tsubo 十平 | 1 小時

生魚片/生魚片丼飯/僅10席現場候位/僅收現金 一位難求的生魚片店 新鮮好吃 低消是每人一碗飯 飯量可以調整 每天會進貨不同的新鮮魚貨 老闆會介紹 📍十平 地址：忠義路二段158巷22號 營業時間： 1200-1430/1800-2030 不定休看ig

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