藝文展覽+包場服務！ 幽靜日式建築裡嚐下午茶 「鷲嶺食肆」隱身台南巷弄間

魚妹來台南旅遊好多回，這一次跟著研究所同學一起出遊意外認識了一個我從來沒去過的台南景點——鷲（ㄐ ㄧ ㄡ ˋ）嶺（ㄌㄧ ㄥ ˇ）食肆；由於我們一行團體人數眾多，在這裡包場度過了一個愉悅的午後。

鷲嶺食肆就在台南大名鼎鼎的阿霞飯店旁，整體建築物也是阿霞飯店所建造與捐贈台南市政府；隔壁則是交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心；當我走進巷弄看見這座日式建築，鷲嶺食肆整個散發出世外桃源園的氣息，如果沒有注意，還真的會不小心忽略呢！小知識補充：原來「鶯料理」是民國初年時期非常高檔的日式料理，名字的由來是因為古地名「鷲嶺」，因海拔14公尺取名「食肆」。

我們一群人包場在這裡舉辦活動及品嚐甜點，包括高山老欉紅茶、生乳捲、鷲極濃珍珠焦糖撞奶、原味純米鬆餅等。鬆餅吃起來有一點兒乾硬，甜點也展現了台南風格的「甜」呀！

整體空間有著日式特色建築以及陳列品，整體空間上為兩層樓的建築物。

一樓有著戶外庭院。

其中二樓為我們當時包場的空間，我們在裡頭品嚐下午茶與活動，這回魚妹又挖掘了一個新景點啦，旅人們下回遊台南來這感受幽靜的氣息吧！

鷲嶺食肆

地址：台南市中西區忠義路二段84巷18號

營業時間：週二至週五/ 13:00-21:00

週六至週日/10:00-21:00

公休日：週一

電話：06-221-0595

粉專：https://www.facebook.com/eaglehill14tainan/

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

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