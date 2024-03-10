黃金麥浪也太美了！數萬人湧入取景 台中大雅小麥田一秒到歐洲

【旅奇傳媒/編輯部報導】小麥是大雅區重要農作物之一，每年種植面積約119公頃，是國內最大面積的麥田景觀區，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，大雅區農會自2004年起開始辦理小麥產業文化活動，美麗的黃金麥浪每年都吸引數萬名遊客和網紅至麥田打卡取景，儼然成為大雅區年度的盛會，因應龍年，今年度的龍型主裝置藝術由弘光科技大學設計，以龍的盤旋曲折形貌為設計發想，象徵龍年吉祥、翻轉成功。

▲潭雅綠園道－自行車專用道。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

春季是旅遊好時節，遊客到訪小麥故鄉－大雅區來賞麥浪、聞麥香，在百花齊開的春季，不論是家族旅遊或好友同遊，都可體驗「金黃麥浪之旅」的田園風光，彷彿有種置身於歐洲麥田的情境，也能暢遊大雅周邊優美景點。

時間充裕可安排「潭雅神綠園道」鐵馬之旅，全長約13.1公里自行車專用道，路線經潭子、豐原、神岡、大雅等四區，沿途綠意盎然，形成一段段的綠色隧道，其中S彎和波浪單車道更是著名的打卡熱點。觀旅局近年來積極改建潭雅神綠園道，日前完成碧綠橋、宮粉橋等人行景觀橋及步道相關設施，2024年1月初竣工完成三路段人行步道及更新12.5K景觀橋，採用造型變化的欄杆增添光影變化，夜間搭配燈光照明，散發獨特的美。

▲戰車公園－展示三輛 M48A3 戰車。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

綠園道終點展示著 M48A3 戰車的「戰車公園」也是自行車道遊客經常停駐參觀打卡的景點，具有濃厚的軍事歷史文化，觀旅局去年8月完成優化潭雅神綠園道11.5K戰車公園整體休憩空間動線、照明設備、故事主題等，保留月台歷史風情，同時增設軌道林間步道、自行車專用車道及坦克主題裝置，並綠美化整體空間，讓公園充滿軍事魅力，成為旅客停駐休憩的好選擇。

另外，陶器工藝之家「趙家窯」提供結合「陶」與「麥」的手作燒製現場體驗，可滿足每位遊客對陶藝創作的想像；而「雅潭夜市」的各式美食攤位、時尚商品、娛樂設施，也是不容錯過，吃、喝、玩、樂一應俱全，讓人目不暇給。更多旅遊資訊可至「大玩台中」官網查詢。

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