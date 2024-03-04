賞花囉！春遊八卦山轄區 「黃花風鈴木、潔白李花」盛開超浪漫

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年的春天超浪漫！近來氣溫回暖，彰化各地花朵盛開！在彰化芬園及花壇虎山巖迎來黃花風鈴木、李花朵朵盛開，吸引各地民眾前來拍照打卡！

▲滿園雪白李花，猶如置身白雪世界。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山國家風景區管理處表示，八卦山轄區虎山巖寺周遭，現有逾500棵李樹，在1月就陸續盛開純白的李花，還有粉紅嬌嫩的櫻花，目前園區已開滿約8成；另外，在芬園從寶藏寺前的彰南路前，盛開的黃花風鈴木，成為每年拍照熱點，歡迎各界春遊賞花，旅遊八卦山轄區。

▲粉嫩櫻花也不讓李花專美於前。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷說，目前彰化縣花壇鄉虎山巖寺周圍，李花、櫻花盛開，吸引不少遊客參訪駐留！李花潔白、成球或是成串垂開在樹上，和朵朵粉紅的櫻花相映，讓園區彷彿成為一座花園！接下來4月-5月金針花接續綻放，香火鼎盛的三級古蹟「虎山巖寺」，成為彰化最熱門觀光景點。

▲4月～5月，將由金針花季緊接登場。 圖：shutterstock／來源

為了提升在地觀光能量，參山處這兩年陸續在虎山巖種植李花及近百棵的櫻花，並進行環境整建，歡迎遊客，到虎山巖寺廟祈褔、欣賞盛開的李花及櫻花，感受春天浪漫氣氛。此外，在芬園寶藏寺前彰南路前的黃花風鈴木道，可以說已成為彰化最夯的花道，每年一到春天，在藍天白雲下，沿路金黃色的黃花風鈴木朵朵盛開，民眾賞花同時，可前往寶藏寺參觀具百年歷史的古蹟，並可閤家一起祈福。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野