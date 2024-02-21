台中低調又厲害的牛羊火鍋！超多牛羊類餐點滿足你，招牌主打「牛肉丸子火鍋、羊肉火鍋」

發現台中一間超厲害的牛羊肉火鍋店！！這家「鈺鳳創意牛羊火鍋」其實已經開了兩年，但是一直很低調，甚至連住附近的人也不知道他們店。店家賣的都是牛羊類的餐點，主打的是牛肉丸子火鍋和羊肉火鍋，另外還有炒飯/麵、水餃、牛/羊肉麵和相關熱炒，看到這裡，大家是不是覺得很像「清真恩德元餃子館」？沒錯，兩家店其實有一點關係，至於啥關係就不方便透露太多，而且口味上其實也不大相同。店家東西都還蠻好吃的，尤其超推他們的牛肉丸子火鍋，鍋爐一樣是用煙囪炭火銅鍋，份量除了有中的和大的之外，居然還有小份的個人鍋，這點真的超棒啊，就算是一個人來吃也可以呢。

鈺鳳創意牛羊火鍋位置在五權南路，靠近和忠明南路交會的十字路口，附近就是中興大學，開車來的可以停到健康公園那邊的停車場，走過來大概7-10分鐘。

店面不大，雖然上方有個大招牌但是因為旁邊有棵樹正好擋到了，再加上他們店又在剛轉彎附近，所以從忠明南路過來時就會很容易直接過頭也沒看到他們店。據老闆說他們開了兩年還有住附近的人說最近才知道有這家店，這真的很扯耶。

裡頭用餐區分成兩邊，一邊都是四人桌，另一邊是8人的大圓桌，不論是一兩人來吃或是家庭親友多人聚餐都很適合，裝潢有一點點復古的感覺，環境還蠻乾淨的。

看到這個櫥櫃，我愣了一秒才知道原來是放餐具的，店家也太幽默了吧。

旁邊有醋、醬油、辣油、豆瓣醬⋯⋯等多種調味料，還有蒜頭可以自行取用。

賣的東西很多，除了主打的牛羊火鍋外，還有飯/麵、熱炒、水餃、滷味⋯⋯等，價位不算太貴，以熱炒餐廳來說算是一般價。

店家也有販售年菜，是他們牛/羊肉丸子火鍋和水餃、滷味。

黃牛肉水餃 $80(1顆8元，最少10顆)

外皮不算很薄，咬開會有些許湯汁流出，裡頭內餡是用牛肉、蔥加上老闆說是秘密的一種菜做成的，有點類似肉丸，口感紮實，吃得到牛肉肉香味而且沒有騷味，好吃耶，建議可以搭配醬料區的蒜頭醬油，更對味。

牛肉炒麵 $140

配料有塊狀牛肉、蛋、木耳、青菜⋯⋯等，料多豐富，湯汁還挺多的，整個有點像燴麵的感覺，麵條吸附了有味道的湯汁，還蠻不錯吃的，怪不得不少客人都推薦。

牛肉炒飯 $140

炒飯粒粒分明，乾濕適中，帶有一點黑胡椒的香氣，還蠻特別的，味道不會很重，這點對我來說算是有點美中不足，因為我是吃重口味的，所以相較之下炒麵就比較得我的愛。

牛肉絲拉皮 $110

粉皮和牛肉絲上面淋上了他們特製的麻醬，盤子邊還有一坨芥末醬，吃之前要先攪拌均勻，不用擔心芥末醬會很辣，他們的芥末醬是特製，沒有很辣。整個吃起來還蠻爽口的，麻醬和芥末醬結合形成了特殊的味道，真的不會辣，感覺夏天吃相當適合。

黃瓜(大) $80

和牛肉絲拉皮做法一樣上面淋了麻醬也有芥末，吃法也是要先全部拌勻，老闆娘說客人通常都會連同牛肉絲拉皮一起點，不過我是覺得兩樣東西很像其實點一種就好。

芥蘭牛肉(小) $190

我問老闆娘熱炒最推啥，老闆娘不假思索就說芥蘭牛肉，果然老闆娘沒騙我們，剛吃第一口就讓我們超震驚，芥蘭完全不苦，只有吃到牛肉的鮮甜味，而且牛肉沒有炒到老掉，最重要的是鍋氣有炒出來，真的是爆炸好吃，可以說是無懈可擊了，推薦有想點炒類的一定要點這芥蘭牛肉。

最後重頭戲就是火鍋啦～～我們點了一個中的牛肉丸子火鍋和小份個人鍋的羊肉火鍋，兩鍋擺在一起可以看到其大小對比，就好像媽媽和小孩的感覺。

羊肉火鍋(小) $300

清真恩德元好像有推出過有類似個人鍋的分享鍋，不過只有限外帶，店家這邊則是可以直接內用，個人鍋還蠻大一鍋，比起一般火鍋店的小火鍋還要大鍋，裡頭食材有羊肉、丸子、白菜、冬粉和豆腐，還可以額外加料，例如想加牛肉也行。

湯頭是清燉口味的，夾雜隱約的白菜鮮甜味，喝起來很清爽，蠻順口的。

我對羊肉其實很感冒，因為不喜歡羊肉的羶味，不過他們家的羊肉我敢吃，因為幾乎沒有羶味，真是太神奇了，而且肉非常的鮮嫩，好好吃哦，像我一樣怕羶味不敢吃羊肉的人真的可以點。

MENU上沒有寫說有丸子，可能因為丸子是鴨肉做的關係，老闆說羊肉丸比較難做所以才用鴨肉丸，我是覺得有點可惜，如果丸子也是用羊肉丸就真的完美了。

牛肉丸子火鍋(中) $950

牛肉鍋我們點的是中鍋，鍋子用的是和N餃子館一樣的煙囪炭火銅鍋，剛端上來時就是冒煙滾燙的烹煮狀態，鍋內的湯會隨時間越煮越少，所以店家額外有附一壺牛肉湯，讓客人隨時都能補充湯。

料真的非常多，除了表面看到的滿滿牛肉塊和牛肉丸，鍋底還有凍豆腐、粉絲和青菜，完全不用加料就很澎湃了，份量上我覺得3人吃都綽綽有餘。

湯頭據老闆說是屬於安徽式牛肉湯，我覺得有點類似咱們台灣的紅燒口味，還有喝到微微的中藥味，應該也有加了些許中藥在裡面，味道還蠻夠味的，如果煮太久覺得有點鹹也可以跟店家要開水稀釋一下。

牛肉都相當大塊，肉質很紮實，沒有牛騷味，好吃，想要吃比較軟爛一點的也可以多煮一會，看各人喜好。

牛肉丸因為是用牛肉做的，所以不會像豬肉貢丸那樣紮實，而是比較鬆軟的感覺，調味還蠻香的，重點是沒有牛騷味，這個很重要，記得10年前吃N名餃子館時就被濃厚牛騷味的牛肉丸給嚇到。

吸飽湯汁的凍豆腐咬下去會大噴汁，要小心燙到。

本想挾粉絲起來拍，但是實在太滑了，加上我們也煮很久了，基本上粉絲已經軟到挾不太起來了。

2013年曾經和朋友去吃過清真恩德元，當時並沒有覺得很好吃，主要是因為牛肉丸和牛肉的騷味太重，相較之下這間「鈺鳳創意牛羊火鍋」就給我很好的感覺，牛肉鍋的牛肉和牛肉丸子都沒有騷味，甚至連羊肉也沒有羶味，實在很神奇，而且店家還有個人鍋，這點對於像我們這樣沒啥朋友的邊緣人來說實在很棒QQ。除了火鍋之外，他們的水餃、炒類表現也都非常優秀，整體來說還蠻值得推薦的，喜歡N餃子館的人不妨也可以來嘗試看看這間"鈺鳳創意牛羊火鍋"喔。

鈺鳳創意 ｜ FB

地址：台中市南區五權南路456號

電話：(04)2265-2580

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:30(星期二公休)

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」