週末追花海！ 2024「彰化市花花世界」還能品咖啡、拔蘿蔔 歡度快樂週末

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開不遠了！彰化市公所為提供遊客春遊賞花的好所在，特於稻作結束後的西門口段休耕農田，結合在地農友，齊心種植多色波斯菊、向日葵，打造8公頃多的遼闊花海，地點就在彰化市區彰草路123巷旁（彰草路、金馬路交叉路口）的農田，花都開好了，賞花期至2月中旬，歡迎大家前來賞花，探索白、粉、桃、紅的花花世界，感受花開正好的浪漫氛圍。

▲「2024彰化市花花世界」。 圖：參山國家風景區管理處／提供

花花世界賞花樂 想追花海就來彰化市！ 為了讓遊客更加親近彰化的土地，體驗田間樂，彰化市公所訂於1/20（六）的上午9:00至下午3:30，在彰草路123巷入口旁的農田（近金馬路三段），舉辦「2024彰化市花花世界」的賞花樂活動。賞花樂活動當天，另精心安排一系列精彩節目，包括：萌破表的幼童走秀、律動表演，植栽與布袋戲偶親子DIY、草莓老師氣球表演、可愛動物互動、模型羊擠乳、稻草人製作體驗、親子闖關樂，以及最受歡迎免費拔蘿蔔農事體驗；還有花田市集、在地農特產品展售，以及咖啡、蜂蜜水、芋粿、草仔粿限量免費品嚐等。

▲裝置藝術。 圖：參山國家風景區管理處／提供

同時，花海裡也設置多樣裝置藝術，像是好運龍、熊幸福、可愛牛、Q虎、萌兔及由彰化師範大學美術系師生創作活潑多元的稻草人等。目前花田內的粉嫩大波斯已華麗綻放，美不勝收，快來探索拍照盡情當網美，當天只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就送好禮（送完為止）。

▲1/20彰化市公所舉辦「2024彰化市花花世界」活動。 圖：參山國家風景區管理處／提供 ▲1/20彰化市公所舉辦「2024彰化市花花世界」活動。 圖：參山國家風景區管理處／提供

除了賞花之外，彰化市將於春節期間的大年初一至初五（國曆2/10至2/14），舉辦盛大的「年貨大街」活動，屆時，開化寺前民族路口起至華山路口、以及民族路至中山路之間的永樂街，將進行「封街」，遊客可前來彰化市賞花兼走春拜廟、品嘗小吃，同時「逛大街」。

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