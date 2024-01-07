風靡中台灣茶飲！ 百年工藝融合創意思維 只為真正「第一味」

「百年琢磨，只獻好茶」是TEA TOP第一味自始至終所堅持的理念，品牌源自1907年創立百年茶廠「長順茶業」，跨越百年歲月，種茶、製茶技術在時間的淬鍊下，每個環節細細琢磨，讓寶貴的經驗聚沙成塔，製茶工藝更加昇華，將傳承百年的堅持與用心，化作每一位客人手中的茶飲中。

▲【TEA TOP第一味】以熱情、活力的橘色為品牌代表色，飽含品牌的人情味與溫度，傳遞出熱情心意的好茶。

▲產品均由全國公證單位 SGS檢驗合格，並由通過專業考核認證的茶師坐鎮各分店門市，確保每位顧客喝到茶飲品質、風味無疑。

品牌開創台灣冷飲茶界使用極品好茶沖泡的新觀念，徹底顛覆茶飲文化，茶葉嚴選自家南投茶園的台灣茶葉，堅持「憨人精神」，把心中對茶的熱情化為行動，細心呵護每瓣茶葉，茶湯色澤、茶韻風味每個細節都需到位，透過時下流行的「手搖飲產業」，進而一步步地推廣茶文化，讓「喝好茶」不再是難事，而是成為民眾的日常。

青茶3Q

由品牌招牌「高山青茶」調配而成的咀嚼系飲品，嚴選南投春冬茶，熟成兩年獨家技術，讓青茶茶韻兼具綠茶的香與紅茶的甜，茶香清香怡人，茶韻甘甜順喉，搭配滿滿的珍珠、椰果、茶凍等配料，多層次口感與風味，不僅不會掩蓋茶湯的香醇，反而更襯托出茶湯的甜味，一喝過就會難以忘懷的好滋味。

日月莓好

每年11月至隔年4月正值草莓豐收的日子，「第一味」也推出散發幸福酸甜滋味的草莓系列飲品，以日月潭紅茶為基底調配「日月莓好」，自日本引進的鮮果「-196℃急速鮮凍」技術處理的「草莓果粒」，並添加Q彈茶凍增添豐富的口感與風味，清新果香帶出茶韻的甘甜，期間限定的好味道錯過可惜啊！

蕎麥茶(加粉粿)

健康無咖啡因的茶飲品項，蕎麥茶湯特有焙香，溫潤順口的茶韻，去油解膩的首選茶飲，添加香甜軟糯粉粿增添飽足感，特別受到學生、上班族喜愛。

桂花凍108

「108茶王系列」是品牌引以為傲的烏龍茶，由特等級老師傅手工細火慢焙108小時，呈現出半發酵重烘焙的茶葉，茶湯呈現透亮的金黃色，茶感厚重、尾韻甘甜，茶湯入喉時濃郁茶香緊隨其後，讓人欲罷不能的好味道， 搭配晶瑩剔透的桂花凍，替濃厚茶湯增添淡雅的桂花香，使得茶韻更為高雅，值得細心品味。

仙楂108(茶王)

品牌近期新推出系列茶飲，古早味仙楂與108茶王完美結合，順口的仙楂酸味勾勒出茶湯的甘甜，醇厚與清爽兩種滋味取得平衡，恰到好處的合諧滋味讓人一喝就愛上！

Q凍竹香厚鮮奶

另一款新品茶飲，則是選用優質竹香茶，搭配優質厚鮮奶，竹香、茶香、奶香在口腔裡釋放，顛覆你對奶茶的看法，茶凍、珍珠喚醒你對咀嚼系飲品的渴望，無論是喜歡濃郁、清新、咀嚼系茶飲的饕客，這杯都能滿足你挑剔的嘴。

看似純樸的茶飲背後蘊藏著百年製茶工藝，耗時熟成的茶韻底蘊深厚，韻味淵遠悠長，富含人情味的溫暖與百年製茶文化融入每一杯茶飲裡，品牌在延續傳承的同時，也結合創意與巧思，研發出多款令人驚喜不已的新穎口味，細細品味沁飲箇中滋味。





【TEA TOP第一味 文心文華店】

店家地址：台中市西屯區文心路三段312號

店家電話：0423159088

營業時間：09:00-23:00





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