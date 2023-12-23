12/30「彰化月影燈季」點燈！大佛光雕秀搶先看

【旅奇傳媒/編輯部報導】歲末之際，彰化縣也迎來多場精彩活動，除了縣府廣場的聖誕點燈外，讓人期待的「2024彰化月影燈季」，將於12/30開燈，八卦山及大佛將亮起來，邀請大家踴躍參加。此外，舉辦多年的「2023彰化歲末晚會」活動，12/23平安夜也將在溪湖鎮湖西國小旁停車場舉辦，歡迎一起來同歡。

彰化縣長王縣長表示，一眨眼又過了一年，選在冬至後舉辦歲末晚會，讓彰化鄉親能夠看更多場表演，也藉由歲末晚會祈求平安，並感謝鄉親一整年的辛勞。今年在歲末晚會於溪湖鎮舉辦，由受年輕朋友喜愛的小男孩樂團揭開序幕，更有陳孟賢、周治平、未來少女-薄荷水晶、方季惟、黃妃、理想混蛋、動力火車等眾多重量級卡司匯集，8組老中青三代實力歌手輪番獻唱！

▲2023彰化歲末晚會今年將移師溪湖鎮舉辦。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

還有美食市集、480秒的璀璨煙火秀，更加碼摸彩抽大獎活動，晚會當天憑兩張發票每張消費200元，可兌換一張摸彩劵抽好禮，獎品有彰化縣政府提供的 gogoro 電動機車、65吋液晶電視、Dyson 吸塵器及 iPad 等獎項，還有溪湖鎮公所也加碼贊助機車、55吋電視、洗衣機、烘衣機及冰箱等大獎，還有溪湖鎮民代表會及溪湖鎮農會也共襄盛舉加碼提供電視機、洗衣機等，歡迎遊客順道來參加。

除了參與活動，溪湖美味又滋補的羊肉爐深受喜愛，或在全長約15.5公里的糖鐵國家綠道騎自行車來往溪湖跟溪州，享用兩地不同風味的羊肉爐，周邊有許多景點如溪湖糖廠、中央公園、庄役場等，還有許多在地特色的伴手禮。

溪湖鎮長何炳樺表示，連續5年舉辦的彰化歲末晚會，今年移師到溪湖鎮，溪湖鎮是彰化的中心點，推動觀光最主要的特色就是溪湖糖廠，溪湖鎮無論是地方建設、政策福利，都受到王縣長一路的支持及鼓勵，將溪湖的觀光及產業文化推廣出去，讓更多人能夠認識溪湖，本次活動也感謝溪湖鎮民代表會、溪湖鎮農會大力支持，提供摸彩品，提升溪湖的能見度。

歡迎到溪湖走走，品嘗溪湖台糖枝仔冰、巫家捏麵館喝咖啡，到藝文館欣賞美展藝術作品，也可以到中央公園走走，享受一下悠閒時光，溪湖還有許多在地美食，包括羊肉、葡萄、麻糬、麻荖、蛋塔等，喜愛美食點心的朋友別錯過！

2024 彰化月影燈季－幸福多多龍 Stay

・活動期間：2023/12/30～2024/3/3

・活動地點：八卦山大佛風景區

・開燈時間：每日17:30～22:00

・光雕秀時間：18:00～22:00 (每卅分一場；12/30開燈日配合開燈後每卅分一場)

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