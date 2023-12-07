像出國般的網美打卡秘境！ 南投日月潭花火嘉年華回憶 必訪咖啡美食&步道景點

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-12-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 炎術、龍鳳宮月老廟、向山遊客中心。

隨著解封後，Eason與Jennifer也開始出國旅遊，但如果你問我們台灣哪裡是可以與出國匹敵的，我們一定異口同聲的說日月潭

日月潭是不管能不能出國Eason與Jennifer每年都一定會去探訪的台灣景點之一，除了蘊含了宗教文化內涵以外，還有最傳統的原住民文化，更重要的是這裡的自然風景更是一絕，還被CNN票選為全球十大最美自行車道之一，而從朝霧碼頭望向水社大山，更是eason口中認為最像日本河口湖富士山倒影的畫面

這次就讓我們介紹給大家每次去日月潭必去的秘境景點!

第 1 天

炎術 | 30 分鐘

✔炎術天然飲品

這趟旅程的第一站你們一定想不到，是一家飲料店！租機車的時候老闆特別推薦給我們，而這家位在埔里信義路即是他們的創始店，現在新竹、台中跟台南都有分店了，而雖然是賣飲料，但有特別強調養生及天然，主要是以冬瓜糖為基底調製，所以飲料喝起來都會帶有冬瓜的香氣和甜味，而且店家還有三大堅持：不添加防腐劑、不添加化學香料、不添加化學色素，而且還有很多外面喝不到的品項，像是百龍鮮果、鮮南瓜奶、紅蘿蔔奶等等，像我們這次就是點了百龍鮮果，Jennifer最喜歡的一點是完全不死甜、喝完嘴巴也不會有黏膩感，推薦大家進到日月潭週邊之前可以先來買一下！另外店裡的飲料除了大中小三種常見尺寸，也有瓶裝1500cc，可以買回家慢慢享用。

【餐點資訊】

地址：南投縣埔里鎮信義路238號

營業時間：週一至週日10:00-22:00

電話：(04) 9298-5476

龍鳳宮月老廟 | 1 小時

✔龍鳳宮月老廟

日月潭週邊有幾間廟宇都是香火鼎盛的，而我們第一個造訪的就是龍鳳宮，它可是從日治時代存在至今，而且有別於一般的廟宇是採用彩繪門神的方式，龍鳳宮月老廟是以龍、鳳造型的立體浮雕坐鎮，視覺上更加莊嚴震撼。龍鳳宮又稱「日月潭龍鳳宮月下老人祠」或「龍鳳宮月老廟」，主祀慚愧祖師、北極玄天上帝、天上聖母。原本日月潭月下老人祠是在拉魯島上，後來因為921大地震損毀，之後才被遷移至現在的廟門左側，據說是超靈驗月老聖地唷！無論有沒有另一半都很推薦大家來走走。

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號

營業時間：週一至週日6:00-21:00

向山遊客中心 | 2 小時

✔向山遊客中心

隨著時間漸漸接近中午，我們決定先找個地方稍作休息，等到我們湖的怪物預約時間。於是動身前往號稱台灣最美的遊客中心：向山遊客中心，有許多人會帶小孩來這裡的草皮玩耍，而建築物本身也很適合拍照，不過這次還有另一個重點是落羽松，每到秋季在遊客中心旁的映月步道總會紅了整片落雨松，有別於春天的色彩鮮艷，秋天的橘色裡遍布了屬於他們的浪漫，在自己的時差裡享受與眾不同的美好❤️

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

營業時間：週一至週日9:00-17:00

日月潭 湖の怪物 咖啡（ 室內座位採預約制，現場有少數戶外座位，不用預約、可直接前往。公休及營業時間請至IG查閱） | 2 小時

✔湖の怪物

這趟出發前Jennifer早早就預約好了超熱門咖啡廳湖の怪物，這個選址同時還有明宿民宿以及阿爸的食堂，所以車子很好停、人潮也非常洶湧😆湖の怪物會這麼紅是因為店家將阿嬤手作的紅龜粿結合湖怪圖騰，可愛到讓人捨不得吃！而我們點的台式下午茶塔裡面還有烤菜脯餅及台灣傳統常見的糕仔，台日結合的感覺超級奇妙，明明是日式建築、吃的卻是最傳統的小點心，口味也很不錯，沒有因為造型可愛而忽略了品質。不過因為內用座位不太多，所以一定要提早預約才不會撲空囉！

【餐點資訊】

地址：南投縣魚池鄉平和巷78-9號

營業時間：IG預約制，會公布營業時間

玄光碼頭 | 1 小時

✔玄光寺碼頭

吃飽喝足之後我們繼續沿著日月潭邊前行，接下來抵達的是玄光寺碼頭，它是日月潭四大碼頭之一，是搭乘日月潭遊船必經的一站，有許多遊客會搭乘遊船在各個碼頭下船走走，再搭乘下一班船移動，也是一個蠻好的遊玩方式。而到這邊不得不提的就是阿婆茶葉蛋了！絕對是來這邊必吃的小點之一，買兩顆茶葉蛋坐在碼頭邊，吹著微風、聽著街頭藝人唱歌，是超級愜意的下午行程呀！而沿著階梯拾階而上即可抵達玄光寺，在這裡可以從高處眺望整個日月潭。玄光寺建於1955年，當初規劃臨時安奉「玄奘法師」的舍利子，因此沒有太多富麗堂皇的裝飾，顯得樸實而清雅。

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中正路388號

慈恩塔 | 2 小時

✔慈恩塔

沿著環湖公路繼續前進，就會看到前往慈恩塔的路標，它位於海拔954公尺沙巴蘭山上、塔高46公尺，所以塔頂正好1000公尺，是蔣介石為感念母親王太夫人於1969年興建，1971年完工。沿著旋轉樓梯往上爬到塔頂，可以遠眺並且360度無死角的看到整個日月潭，Eason在這裡流連忘返，一直到拍完夕陽才依依不捨地離開，覺得畫面神似越南下龍灣，另外也要說旋轉樓梯是很好拍攝構圖的地方，Jennifer也在這裡留下美照。

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉環湖公路

伊達邵碼頭 | 1 小時

✔伊達邵碼頭

隨著天色漸晚，我們便前往離我們住宿不遠的伊達邵碼頭逛逛，這裡也是搭船遊湖的其中一個停靠點，我們到訪的時候還看到南投燈會裝置藝術貓頭鷹「邵邵」在這裡展出，而在牠身上也可以看到許多代表南投的自然元素和文化意涵，包含日月潭伊達邵部落原民頭上飾帶與身上服飾，而貓頭鷹本身也就是守護生態家園的靈鳥，可以說是非常具代表性意義了！超級多遊客都來跟他合照，而地上也很貼心貼了腳印貼紙告訴大家要站在哪裡是最佳拍攝點。另外這邊還有船型設計的伊達邵遊客中心，遊客中心外到了晚上也常有街頭藝人表演，很適合買小吃過來這邊坐著，吹吹風聽音樂，再愜意不過了。

力麗儷山林會館日月潭館 | 1 小時

✔力麗儷山林會館日月潭館

我們這天選擇入住的是儷山林會館系列的日月潭館，力麗集團在日月潭周圍有許多間住宿可以供大家挑選，而我們特別選擇日月潭館的原因就是被他們滿滿檜木建材吸引，這棟是從外觀至室內裝潢全都以檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」。曾獲得美國 STAR SERVICE 評鑑為超五星級飯店 SUPERSTAR HOTEL 也是外交部指定接待外國貴賓的榮譽行館，看到介紹的時候就心動不已，於是決定眼一閉、卡一刷來去住一晚。不過因為這裡是全木造的，隔音也相較差一點，可是看到窗外的景色又覺得很值得啦！因為地勢高低差的原因，一踏進來的 Check-In 大廳其實是位在 3 樓，而2 樓則是可以享用早、晚餐的「魚藻餐廳」用餐空間，休閒設施如撞球桌、游泳池等等主要位於飯店的 1 樓，不過泳池偏小應該是適合小朋友來玩。每層樓的開放空間座位都可以飽覽日月潭風景，而魚藻餐廳更是有一整面的落地窗可以邊用餐邊欣賞景色，讓人身心靈都可以在這邊好好地放鬆！這裡還有一個很特別的房型：豪華湖景四人房，它是全台獨創的「湖景釣魚房」，只要站在陽台邊就能夠直接釣魚，推薦釣魚愛好者或想要有特別住宿體驗的人可以預約。

【住宿資訊】

地址：南投縣魚池鄉水秀街31號

電話：(04) 9285-0000

伊達邵商店街 | 1 小時

✔伊達邵商店街

回房間放了行李、稍作梳洗之後，我們又重新到了伊達邵商店街準備大開殺戒啦！這裡有超級多網路推薦美食，我們自己也有每次來必吃的幾樣，讓Jennifer好好跟大家介紹一下，首先就是每次都大排長龍的年記做不復賣香菇高麗菜包，老闆是用半煎炸方式烹飪，包子超級大一顆而且餡料多到不行，外皮薄脆無比、內餡有香菇、冬粉、高麗菜等等，建議搭配店家的醬料比較不會膩。另外就是麓司岸的飯飯雞翅了，去骨雞翅裡面包裹邵族特有的風味飯，敢吃辣的人一定要請店家加他們自製的辣椒，味道更是一級棒！而愛吃麻糬的Jennifer更不會錯過小米麻糬啦，這邊店家有許多，但我最喜歡的還是杜啦！白鰻棍，杜啦是邵族語小米糕的意思，如果看到很多人拿著一根根的竹子在路上走就是他們家的產品啦，店家把小米麻糬纏繞在棍子上烘烤，因為長得像鰻魚所以取名白鰻棍。烤得熱騰騰的小米麻糬外皮微微脆硬、裡面則Q彈不黏牙，有四種醬料可以選擇，包括烤肉醬、海鹽、蜂蜜跟煉乳，Jennifer個人最推薦蜂蜜，但好像大部分人煉乳。如果喜歡豆干的人也可以試試老街入口不遠的東東刈包，他們有一款刈包是使用阿薩姆茶葉滷製而成的豆干取代傳統刈包皮，也不像傳統刈包使用花生粉，而是加入老闆請朋友特製的獨家黃豆豆酥增加口感，喜歡吃辣的記得加辣椒更提味。

第 2 天

蔣公碼頭 | 2 小時

✔蔣公碼頭

這天天都還沒亮我們就出門了，前面有提到日月潭有4大碼頭，分別是水社、朝霧、玄光寺、伊達邵，每個碼頭都獨具自己特色，但其實最美的碼頭以上皆非，而是當年蔣公打造的私人碼頭，以前是不對外開放的，而現在則成為了日月潭最美的秘境😏😏😏蔣公碼頭雖然很小且不再使用，但木棧道風格的碼頭、中國風的燈籠及停泊兩艘木舟，使畫面充滿幽靜氣息也更詩情畫意😍照片是在日出後離開時拍攝，7點的太陽呈現最舒服的亮度與溫度，還有帶有晨起的霧氣營造朦朧。

涵碧步道 | 1 小時

✔涵碧步道

蔣公碼頭的具體位置其實在google map上搜尋不太到😏因為它深藏在涵碧樓一旁的小徑涵碧步道上，這條步道全長約 1.5公里，傳說當年老蔣總統每天早晨會在這裡乘手划船看日出，超級閒情逸致！而這個步道除了傳說中的蔣公碼頭外，還有另一樣更值得探訪，那就是四手網了😍這是邵族人由漁獵而發展出獨木舟的特殊文化，又稱作「罾」，在天黑後將網子沈降到水裡，利用網架上的燈光誘集魚兒再拉網捕獲。

朝霧碼頭 | 1 小時

✔朝霧碼頭

在日月潭看日出也千萬別忘了朝霧碼頭唷，這裡的日出「水社朝霧」可是被選為日月潭八景之一，由於氣候、地形及水文的影響，清晨時湖面常霧氣瀰漫，在朝陽的輝映下晨曦薄霧更顯得迷人故得此名，而且朝霧碼頭因為東方正對水社大山，是不是有點像是台版河口湖的富士山呢，而且日出時間會因被山擋住延後約一小時，超適合不想早起的人！另外這裡還是舉辦萬人泳渡日月潭的起點唷，終點則是設在對岸的伊達邵碼頭，全長3.3公里。日出前水面寧靜映照出最美倒影，Eason雖然拍過很多壯麗風景，但說不上為什麼還是很喜歡這種最單純簡單的畫面，也因此這張照片成為他的桌布很長一段時間😁😁😁

日月潭纜車 | 3 小時

✔日月潭纜車

早上拍完照之後，我們就回飯店悠閒地吃早餐看美景了，直到接近退房時間才慢悠悠的繼續今天的行程，這次Jennifer希望走一些不一樣的行程，於是揪了很怕高的Eason去搭纜車😅！以往都是在日本搭纜車，但其實台灣也有三大有名的纜車，分別是貓空、烏來、日月潭，而且對沒有空拍機的我們來說，只有搭纜車才可以用這種角度鳥瞰整個日月潭，相較於日本的纜車，台灣的相對小台一些、所以車廂也比較容易晃動，但日月潭纜車的好處大概就是，在人數可控的情況下，可以選擇跟自己熟識的人搭車，所以就算我們只有兩個人也可以不用跟別人併車。車廂分成兩種及四個顏色，只有綠色的水晶車廂底部是透明的，Jennifer很堅持要搭乘~導致Eason整趟都腳軟到不行，另外搭乘是禁止站立的，所以腳不軟也不可以站起來唷😂

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中正路102號

九蛙疊像 | 30 分鐘

✔九蛙疊像

相信大家應該常常看到新聞說日月潭的青蛙又露出來、缺水啦！這類的新聞，這次我們也特別來看一下鼎鼎大名的青蛙像，它被安置在日月潭水蛙頭步道的水面上，正常狀況下是部分青蛙浮在水面上，而隨著水庫水位下降，露出來的青蛙就越來越多隻，因此如果Google九蛙疊像，就會看到許多記者來到這裡，說著台灣目前水情告急。但其實就算最底層的第九隻大蛙露出來，高度仍在海拔 745.9 公尺，也就是說日月潭區的蓄水率還有85%的安全範圍內，而它的真正用途是凸顯日月潭抽蓄發電的水位變化，因為日月潭是利用水位差來發電，所以同一天的不同時段，會因為下池抽水、上池放水，有將近 2 公尺的水位差變化，每次露出水面的青蛙數量都不一樣。

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉台21甲線水蛙頭步道旁

文武廟 | 2 小時

✔文武廟

這趟旅行的最後一個行程，也是我們每到日月潭必訪的廟宇文武廟，每次來都還是會被壯觀的牌樓驚艷，而穿過牌樓後，就會看到兩隻超大石獅子，祂們是新光集團的創辦人吳火獅所捐贈，所以在地人也會戲稱那對石獅叫「吳火獅」。文武廟前後共有三殿，拜殿、武聖殿、大成殿，供奉的神明也很多，包含孔子、關聖帝君、岳武穆王以及月老，可以說是對民眾常見的需求都一網打盡，而在兩側廊間都有服務台，不僅可以添香油錢祈福求財求姻緣，還可以買祈福風鈴，寫上心願、掛在廟裡讓神明幫忙加持，我們每次來也都會來寫！而爬上三樓還可以看到九龍環繞的神龍許願池，裡面的2座聚寶盆可是舒淇捐獻的，也成為大家另類打卡景點，據說投入聚寶盆就可以願望成真，大家不妨來試一試！而走到最上層攻頂可以抵達觀景平台「欞星門」以及後山公園，可以從上往下眺望日月潭，也是很好的日落觀賞地點。

來到文武廟也不要錯過對面的年梯步道唷！步道有365個階梯、代表一年裡的每一天，所以可以順著階梯而下找到自己的生日，階梯上還會刻上這一天出生的名人，而這裡兩側也掛滿了祈福風鈴，所以拍照起來也很好看！

【景點資訊】

地址：南投縣魚池鄉中正路63號

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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