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仙氣爆棚！ 武陵農場「望溪亭仙境」冬季霧氣裊繞 遊客們大開眼界
美呆了！ 台中市和平區武陵農場於23日清晨出現攝氏零度低溫，使得農場北谷與南谷地面結霜，呈現銀白色世界，日出後經陽光照射，古色古香的望溪亭便出現仙氣裊繞美景，令遊客大開眼界！
武陵農場擁有得天獨厚的地形，今清晨6時低溫達1至0度，草皮紛紛結了白霜，在望溪涼亭上的霜遇到升起的太陽光時，融化蒸發的水氣就猶如仙氣一樣上升裊繞如仙境。
武陵農場 Wuling Farm在粉絲專頁經常分享園區美景，自22日首度貼出仙氣滿滿的早晨，於23日下午再釋出最新影片表示「今天的望溪亭更仙了～仙氣裊繞美呆了！」，特別換個角度，從柳杉林中拍攝，呈現出完全不同的美感。
武陵農場也指出，每年11月至隔年3月，都有機會出現這種霜雪仙境的特殊景致，大家趁機把握上山欣賞冬季限定美景。
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