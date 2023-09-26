快訊

亞運跆拳道／林唯均為台灣奪下一面銀牌 抗韓失利哭了：就差一點

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

超人氣平價壽司品牌！創新手作壽司 野餐、聚會最佳主角

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

近年最夯的人氣平價壽司品牌─幸運壽司，以創意手作壽司、親民的價格深植人心，品牌講求的並不是日式傳統的壽司捲，而是充滿「新意」，藉由多種食材的搭配，以意想不到的組合，讓壽司口味不僅創新，更是味覺的新饗宴。

品牌取作「幸運」，是老闆相信好吃的壽司能帶給客人滿滿的能量和好心情，更能帶來健康，自然而然就會帶給客人幸福和幸運，裝潢走簡約典雅的日系風格，木質家具、綠色植栽點綴其中，讓人感到放鬆舒適。

▲台中總店有提供室內、戶外用餐區。
▲台中總店有提供室內、戶外用餐區。

▲透明櫃內會有今日剛做好新鮮壽司可供挑選。
▲透明櫃內會有今日剛做好新鮮壽司可供挑選。

手作壽司主要以花壽司、握壽司、手捲類為主，和一般日式壽司店不同的是配料上的創新，不只使用泡菜燒肉、剝皮辣椒、起司燻雞等鹹食的搭配，還有芋泥、紅豆等甜食的組合，讓壽司既是正餐，也是甜點！

▲店內有販售壽司米和海苔，讓顧客能夠在家親手做出自己喜愛的口味。
▲店內有販售壽司米和海苔，讓顧客能夠在家親手做出自己喜愛的口味。

隨著健康飲食文化逐漸流行，壽司也朝健康路線發展，無油煙料理減少油質攝取，食材的選用與製作也更加天然，精選的白米配上優質的醋調和成優質醋飯，並將配料緊密貼合米飯，用俐落的刀工切成適口的大小，裝盒交付在客人手中，每個步驟都看得到用心和新鮮，深受民眾喜愛。

▲使用台東壽司米，和特調壽司醋調配成完美比例的壽司米，讓每一份壽司都能吃到粒粒分明的口感。
▲使用台東壽司米，和特調壽司醋調配成完美比例的壽司米，讓每一份壽司都能吃到粒粒分明的口感。

綜合壽司

壽司品項選擇太多，想每一種口味嘗試看看！這時候就「綜合壽司」就是你最佳的選擇，店家每日都會更換不同的壽司組合，每次來都能有不一樣的新組合，不用一盒又一盒地吃過，一次品嚐各式各樣的獨特風味。

▲每盒都會附上店家自製的薑片，讓顧客們在食用過程中隨時維持不膩口的感覺。
▲每盒都會附上店家自製的薑片，讓顧客們在食用過程中隨時維持不膩口的感覺。

剝皮辣椒壽司

台式經典剝皮辣椒跟日式花壽司結合！不僅吃得到辣椒的香氣，多了一層鹹香更夠味，尾韻帶股淡淡的辣勁與海苔香，全不只是素食者的最愛，也深受葷食者好評。

起司燻雞壽司

另一款創意壽司，使用獨家醬汁將雞肉醃製了數個小時，和餡料鋪在醋飯上後捲起，再放上起司炙燒，濃郁的起司風味融入酸甜醋飯中，形成了對比強烈，襯托出燻雞的鹹香。

花式細捲

精緻、繽紛的色彩，好看到捨不得吃掉，海苔、魚卵、芝麻包覆著壽司，三種不同口味的組合，是許多年輕女性的輕食首選。

綜合細捲

廣受小朋友青睞的細捲壽司，肉鬆、小黃瓜、蛋黃三款經典口味，簡單的組合卻是大大的滿足，親子出遊、野餐時來上一份剛剛好。

玉子燒壽司

經典不敗的日式壽司品項，鮮黃色澤的玉子燒包裹著米飯，濃郁蛋香四溢在口中，香甜多汁超涮嘴！

海苔蝦卵壽司

鮮紅的蝦卵和海苔粉融合在米飯中，一入口先嚐到蝦卵的海味和海苔的香氣，緊接著是蟹肉、小黃瓜和蛋黃交融的飽足感，清爽厚實有層次。

吃壽司當然要來碗味噌湯才對味，香濃味噌湯底，溫潤滋味暖和了一整天疲憊的身體，或是來份厚實感十足的茶碗蒸，一挖就知道是真材實料，蒸蛋滑嫩的口感散發清爽的高湯風味，小而美的份量，適合做為一餐的結尾。

想品嚐美味又豐富的日式壽司，就來【幸運壽司】，不論是平日上班開會的招待便當，或是假日與家人、朋友出外野餐，這裡通通能滿足你的需求。


幸運壽司台中總店

店家地址：台中市南屯區大墩四街142號

店家電話：0424717077

營業時間：10:00–19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Zby4fK


延伸閱讀//台中南屯│古早味紅茶僅需20元銅板價！純樸滋味重回40年代

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

壽司 野餐 輕食

延伸閱讀

基隆壽司季頒獎18在地店家獲表揚 票選抽獎22日前公布

美味銅板價！ 基隆高CP值「橋本壽司」豪華綜合拼盤口味任搭 聚餐派對首選

久等了！天母「旭集」9/26開幕　「這一天」開放訂位

6片鮭魚肚＋鮭魚卵！壽司郎「鮭山島2.0」限時回歸

相關新聞

山城海線走透透！「全球八大新興旅遊目的地」台中每月活動都精彩

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中擁有揚名世界的旅遊熱點，諸如全台最大摩天輪、世界十大天空之鏡的高美濕地、台灣最大花海，以及發源自台中、席捲全球的珍珠奶茶和都會旅遊風格等，除了是 CNN 評選全台最宜居城市

超人氣平價壽司品牌！創新手作壽司 野餐、聚會最佳主角

想要吃壽司但又不想花太多錢？【幸運壽司】將日式傳統壽司融合新思維，透過食材彼此間的巧妙搭配，打造出口味新穎的手作壽司，親民的價格、方便攜帶的包裝讓饕客能夠輕鬆享受日式壽司的魅力，不管是作為日常正餐、派對共食皆合適。

加3球柚子冰淇淋也太狂！「莫二 Moer Tea」中秋限定酸甜冰爽「柚香雪酪烏龍」更勝冰淇淋紅茶

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 最近又被魚編挖到一家厲害的台中飲料店啦！2020年創立的手搖飲品牌「莫二玩味烏龍茶」，飲品主打以台灣特色烏龍茶為基底，不但結合台灣在地酪農鮮奶、獨家研製

在百年古蹟吃fine dining！台中「說故事的人」上新菜

師承義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori、今年初進駐有112年歷史的台中市役所二樓之義式fine ...

深夜排隊也要吃！「腳筋飯搭配半熟蛋」、爌肉飯、蒸蛋湯，想吃要趁早來

udn走跳美食／Kiwi 彰化美食宵夜場，這家爌肉飯很有戲！彰化在地人吃的爌肉飯阿正爌肉飯一到夜晚就在彰化市永福街熱鬧起來，排隊人潮也太多！只要提到彰化宵夜美食時彰化控肉飯地圖一打開，上面密密麻

登完山吃美食超過癮！個人也能享用宴席料理 獨創菜色美味不單調

打卡美食餐廳再添一！不只色相好美食實力更是滿點，「禾作食堂」好看好吃好好拍，老闆及大廚合力將中式餐點推廣到生活之中，不僅推出單人餐點更以中餐作為基底，獨家發展出更多新穎的製作方式，讓傳統美食味道更加不一樣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦