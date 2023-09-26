超人氣平價壽司品牌！創新手作壽司 野餐、聚會最佳主角

近年最夯的人氣平價壽司品牌─幸運壽司，以創意手作壽司、親民的價格深植人心，品牌講求的並不是日式傳統的壽司捲，而是充滿「新意」，藉由多種食材的搭配，以意想不到的組合，讓壽司口味不僅創新，更是味覺的新饗宴。

品牌取作「幸運」，是老闆相信好吃的壽司能帶給客人滿滿的能量和好心情，更能帶來健康，自然而然就會帶給客人幸福和幸運，裝潢走簡約典雅的日系風格，木質家具、綠色植栽點綴其中，讓人感到放鬆舒適。

▲台中總店有提供室內、戶外用餐區。

▲透明櫃內會有今日剛做好新鮮壽司可供挑選。

手作壽司主要以花壽司、握壽司、手捲類為主，和一般日式壽司店不同的是配料上的創新，不只使用泡菜燒肉、剝皮辣椒、起司燻雞等鹹食的搭配，還有芋泥、紅豆等甜食的組合，讓壽司既是正餐，也是甜點！

▲店內有販售壽司米和海苔，讓顧客能夠在家親手做出自己喜愛的口味。

隨著健康飲食文化逐漸流行，壽司也朝健康路線發展，無油煙料理減少油質攝取，食材的選用與製作也更加天然，精選的白米配上優質的醋調和成優質醋飯，並將配料緊密貼合米飯，用俐落的刀工切成適口的大小，裝盒交付在客人手中，每個步驟都看得到用心和新鮮，深受民眾喜愛。

▲使用台東壽司米，和特調壽司醋調配成完美比例的壽司米，讓每一份壽司都能吃到粒粒分明的口感。

綜合壽司

壽司品項選擇太多，想每一種口味嘗試看看！這時候就「綜合壽司」就是你最佳的選擇，店家每日都會更換不同的壽司組合，每次來都能有不一樣的新組合，不用一盒又一盒地吃過，一次品嚐各式各樣的獨特風味。

▲每盒都會附上店家自製的薑片，讓顧客們在食用過程中隨時維持不膩口的感覺。

剝皮辣椒壽司

台式經典剝皮辣椒跟日式花壽司結合！不僅吃得到辣椒的香氣，多了一層鹹香更夠味，尾韻帶股淡淡的辣勁與海苔香，全不只是素食者的最愛，也深受葷食者好評。

起司燻雞壽司

另一款創意壽司，使用獨家醬汁將雞肉醃製了數個小時，和餡料鋪在醋飯上後捲起，再放上起司炙燒，濃郁的起司風味融入酸甜醋飯中，形成了對比強烈，襯托出燻雞的鹹香。

花式細捲

精緻、繽紛的色彩，好看到捨不得吃掉，海苔、魚卵、芝麻包覆著壽司，三種不同口味的組合，是許多年輕女性的輕食首選。

綜合細捲

廣受小朋友青睞的細捲壽司，肉鬆、小黃瓜、蛋黃三款經典口味，簡單的組合卻是大大的滿足，親子出遊、野餐時來上一份剛剛好。

玉子燒壽司

經典不敗的日式壽司品項，鮮黃色澤的玉子燒包裹著米飯，濃郁蛋香四溢在口中，香甜多汁超涮嘴！

海苔蝦卵壽司

鮮紅的蝦卵和海苔粉融合在米飯中，一入口先嚐到蝦卵的海味和海苔的香氣，緊接著是蟹肉、小黃瓜和蛋黃交融的飽足感，清爽厚實有層次。

吃壽司當然要來碗味噌湯才對味，香濃味噌湯底，溫潤滋味暖和了一整天疲憊的身體，或是來份厚實感十足的茶碗蒸，一挖就知道是真材實料，蒸蛋滑嫩的口感散發清爽的高湯風味，小而美的份量，適合做為一餐的結尾。

想品嚐美味又豐富的日式壽司，就來【幸運壽司】，不論是平日上班開會的招待便當，或是假日與家人、朋友出外野餐，這裡通通能滿足你的需求。





幸運壽司台中總店

店家地址：台中市南屯區大墩四街142號

店家電話：0424717077

營業時間：10:00–19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Zby4fK





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