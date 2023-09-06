台中人氣大鬍子拉麵！手工製麵勁道十足 質感系饗宴出圈勤美

在台中西區公益路的小巷之中，遠遠便能瞥見個性十足的大鬍子招牌，以及用餐時間的滿滿排隊人潮，這便是在饕客之間流傳已久的【Kitaho 北穗製麵所】。

內用空間與一般的拉麵店不同，整體以暗色系的木材與石材呈現，搭配昏暗的燈光，不僅氛圍十足，也讓每位來店的饕客都能擁有足夠的隱私，打造出高質感的用餐體驗。

▲使用電子抽號搭配電子點餐。

店內最特別的當屬自製麵條了，老闆捨棄快速方便的現成麵條，堅持親手製作，使用北海道進口麵粉，以將最完美的口感呈現給顧客，既然麵條都如此用心，身為「拉麵靈魂」的湯頭自然也不落人後，其涮嘴的程度紛紛被食客們評論「喝上一口便會直達碗底！」

▲展示中的製麵機。

▲喝湯之餘，碗中也都暗藏玄機喔！

│松露蛤蜊清湯＆梅花五花豬叉燒滿喫

以雞湯為基底，不僅可以嚐到蛤蜊的海味與松露的迷人香氣，兩塊風格各異的豬叉燒更是增添了許多口感與油脂香氣，搭配容易吸附湯汁的細麵，彷彿連靈魂都被滋潤了一般，吃上一口便再也難以忘懷。

│柚子背脂花花小魚乾拉麵

使用小魚乾高湯搭配豬背脂散發迷人鹹香，低溫舒肥豬叉燒更是無與倫比的美味！在濃郁的油脂香氣之中穿插的清爽的柚子果香，看似簡單卻層次多變、風味十足，喜歡喝湯的朋友可不能錯過此等美味！

│力石醬油清湯拉麵（北海道手工粗麵）

一上桌就會被它那豐富的配料所驚艷到，除了有厚厚的叉燒與海苔、筍干之外，最讓人驚喜的就是上面那白胖的年糕了，炙燒過的年糕軟Q中帶點焦香，再加上粗拉麵，喜歡滿滿口感的朋友點這個準沒錯！

【北穗製麵所】以有豐富口感的手工麵條、風味多變的湯頭擄獲了一眾饕客的心，雖品項不多，卻是道道精品無地雷！加上舒適又不失活潑的店內氛圍，許多挑嘴的饕客只要來上一次便會徹底愛，下次肚裡的拉麵蟲又在騷動的時候，就趕緊到店裡來上一碗吧！





【Kitaho 北穗製麵所】

店家地址：臺中市西區公益路124巷2號

營業時間：11:30-13:30，17:30-20:30，週六11:30-13:30、17:00-20:30（週一、日公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3E8I7Zs





延伸閱讀//台中伴手禮推薦｜30年經典品味再續 創新夏威夷果牛軋糖必買

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」