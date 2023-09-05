「泰式海南雞肉飯」登台開分店！泰奶、芒果糯米飯都有 在台泰人讚：想念家鄉必吃

超人氣「泰式海南雞飯」來台開分店啦！主打南洋風味的「Qing秦」在泰國擁有高人氣，主打美味「海南雞肉飯」，現在登台開分店就在台中北區，除了可以吃到必點「海南雞肉飯」外，還有泰式街頭小吃可選，吃一口就秒飛泰國。

圖／Qing秦-泰式海南雞肉飯粉絲專頁

圖／Qing秦-泰式海南雞肉飯粉絲專頁

「Qing秦」總店在泰國，於今年8月正式登陸台中，店面裝潢很有特色，餐點也十分道地好吃，不僅有探店必嘗「泰式海南雞肉飯」，還有一次吃得到炸雞及油雞的「雙拼海南雞肉飯」，肉嫩汁多，吃起來特別清爽。

此外，店家也有販售「芒果糯米甜椰奶飯」、「泰式奶茶」等經典泰國美食，吃過的網友分享「味道像泰國！給想念家鄉的泰國人好食物」、「海南雞飯有夠好吃」，還有在台泰人特別從台北跑到台中品嘗，保證絕對是原汁原味的泰國味。

圖／Qing秦-泰式海南雞肉飯粉絲專頁

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Qing秦 泰式海南雞肉飯

地址：台中市北區忠明路256號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（週二、三公休）

Qing秦-泰式海南雞肉飯粉絲專頁

圖／Qing秦-泰式海南雞肉飯粉絲專頁

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