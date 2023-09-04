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開店背後有洋蔥！宛如秘密基地的咖啡小館 吃得到雞湯麵、牛肉麵

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

途啡 | 彰化員林火車站附近咖啡館，從員林火車站步行大約10分鐘內可以到達，看蠻多外地的朋友分享這家開業不久的咖啡館，從外觀看是明亮活潑的黃色系，有可愛的店貓，店面小小的很像一處秘密基地。

員林咖啡館推薦

「途啡」TOFFEE是貓咪的名字，在這裡喝咖啡還可以看到可愛的店貓，因為就在員林鐵道高架道旁，外地客也能輕鬆抵達，外觀看起來挺韓系風格，剛開幕不久就吸引相當多人來拍照。

奇蹟般的咖啡館，在讀大學時發生嚴重車禍，重度昏迷差點成了植物人，經過三年積極治療後奇蹟甦醒，儘管因腦部開刀，影響語言能力，但為了讓女兒重拾信心，媽媽幫她開了這家咖啡店，展開全新的人生旅途。

除了販售咖啡甜點，還有推出限量的香菇雞湯麵，對於肚子餓的人來說蠻方便的。

因為內用的空間不大，超過七、八人就幾乎客滿了，這裡提供了手工甜點、咖啡飲品、鹹派、香菇雞湯麵、牛肉麵

員林途啡菜單

咖啡品項有幾款蠻特別的，另外還有手沖咖啡、精品手沖拿鐵、氣泡飲、花茶（可回沖一次）、牛奶系列。

為了圓妹妹咖啡館的夢想，哥哥也學習煮咖啡踏入了咖啡行業。

拿鐵（冰） 100。下面墊上海棠花玻璃杯墊，拿鐵還有一層厚厚的奶泡，喝起來口感更好，咖啡的風味帶著一點點酸度，味道不會太濃厚，還挺順口的。

檸檬千層 150。適合夏天的清爽酸甜風味，千層厚度很足，吃起來很飽嘴，口味不會太甜，檸檬的清香味道蠻明顯的喔，餅皮口感偏Q，是比較樸實的千層蛋糕。

這裡的氛圍還蠻不錯的，很像一個小秘密基地。

途啡 toffee coffee

營業時間：10:00~19:00（週三公休）

電話：04-833-4960

地址：彰化縣員林市惠明街106巷95號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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咖啡 拿鐵 甜點 牛肉麵 上海 彰化美食

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