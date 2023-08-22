冰滴咖啡開幕送！ 「奎克咖啡」進駐台中三井LaLaport 限時3天咖啡買5送7可寄杯

「奎克咖啡」全家第7間門市要來啦！ 以精品咖啡及輕食早午餐聞名的北歐質感咖啡廳「奎克咖啡」，將於8/25強勢進駐三井LaLaport台中北館，主打精緻手沖咖啡及法式手作甜點系列有別於其他門市，開幕期間來店用餐優惠「冰滴咖啡免費送」，還有限時三天人氣咖啡買5送7！

圖／奎克咖啡提供

人氣熱銷的奎克「冰滴咖啡」，做為台中三井店的主打明星飲品之一，選自夏威夷火山島的咖啡豆，每瓶冰滴咖啡需歷經16小時冰釀萃取與靜置發酵，口感滑順具有獨特榛果香醇，共有經典夏威夷火山呼拉派、夏威夷香草堅果兩種口味，是每日限量供應的美味！

圖／奎克咖啡提供

喜好甜食的朋友也能在台中三井LaLaport「奎克咖啡」享用豐富的法式手作甜點系列，有銷量第一的「老派微醺白蘭地黑巧乳酪」，抹茶控首選的「綠野抹茶柚香慕斯塔」，同步販售英國傳統午茶小點，表皮酥脆的「北美藍寶石法芙娜可可司康」；同時，為了讓顧客在家也能品味世界精品咖啡，奎克咖啡貼心規劃咖啡訂閱制方案，提供「新鮮咖啡豆定期宅配到府」服務，每個月「新鮮烘焙，直送到家」！

圖／奎克咖啡提供

歡慶「奎克咖啡」台中三井店開幕，8/25起至9/24至「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠票券，於全台奎克咖啡門市單筆消費滿399元就送「冰滴咖啡｜夏威夷火山呼拉派」一瓶（價值200元）；8/28至8/30限時3天，於台中三井店出示「黑浮國際餐飲集團APP」儲值卡會員身份，享美式咖啡／經典拿鐵「買五送六」寄杯優惠，VIP會員加贈一杯「買五送七」。

還有，8／25至10／31開幕活動期間至「奎克咖啡台中三井店」Google商家頁面給予五星評論，並留言附上餐點或店家照片，向奎克咖啡夥伴出示畫面即可獲得「濾掛咖啡」一包(口味隨機贈送)，加碼再享「濾掛咖啡盒裝6入組」85折加購價，咖啡控們絕對不能錯過一波波好康！

圖／奎克咖啡提供

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