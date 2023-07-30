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滿足挑嘴老饕！盤點8家必吃台中旱溪夜市美食，獲在地人和觀光客一致好評

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@sobeauty_nail、@food_yorkie
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位在台中旱溪東路一段與振興路口的旱溪夜市，營業時間為每星期二、四、五與六，是在地人超愛逛的傳統夜市，而其中又有哪些攤販始終屹立不搖，同時滿足了觀光客和挑嘴老饕呢？本篇精選了八家必吃的旱溪夜市高評價美食，無論是當正餐、宵夜還是點心都可以，趕緊與我們一起來看看吧！

台中必吃：旱溪夜市美食推薦

一也黃金豆乳雞

說到旱溪夜市的必吃，相信很多在地人都會首先想到「一也黃金豆乳雞」。一也黃金豆乳雞的品項有雞翅、雞丁、雞脖子、七里香、薯條和薯餅，而他們家厲害的是把表皮炸得相當酥脆，油耗味卻不會很重。整體而言，豆乳香氣雖說不特別明顯，但油香涮嘴，很適合買來一邊逛夜市，一邊解解饞，也建議大家美食一定要趁熱享用，讓人一吃就停不下來。

圖／IG@xin._.fooddie
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電話｜0936 973 993

營業時間｜16:30-12:30

蔥餅世家

香腸和蔥抓餅的組合，你試過嗎？「蔥餅世家」將煎得香脆的餅皮，包入一條現烤的香腸，香腸Q彈多汁，而餅皮再搭配醬汁和胡椒粉提味，整個香腸黃金捲吃起來非但不會太油膩，且多層次的香氣也很對味，難怪每次經過時，都經常看到店家排隊的人潮。

圖／IG@foodietime927
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營業時間｜17:00-00:00

東北小爺

「東北小爺」主打眷村手工水餃，另外還有酸辣湯、蘿蔔湯和綜合湯以及冷凍水餃，而他們家的水餃招牌是高麗菜豬肉口味，餡料紮實，且水餃皮煮得恰到好處，不會過於軟爛也不會過硬。東北小爺的水餃其實內餡調味滿夠的，不用沾醬料就很有味道，但是愛吃辣的人可以試試看店家特調的辣椒醬油，味道將會立刻提升到另一個境界！

圖／IG@food_yorkie
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電話｜0908 828 979

營業時間｜17:00-00:00

正豐原祖傳鳳梨冰

逛夜市，當然要來杯飲料解膩啦！位在入口旁的「正豐原祖傳鳳梨冰」，販賣的飲品很簡單，僅有鳳梨茶、鳳梨冰和鮮奶鳳梨冰。鳳梨冰沙搭配自家製的蜜漬鳳梨，不死甜又順口，夏天喝起來特別消暑，因此走在旱溪夜市可以看到很多人都是人手一杯鳳梨冰，而儘管出現排隊人龍也不要擔心，因為店家手腳非常快，很快就會輪到自己囉。

圖／IG@corporaljoey
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真好吃地瓜

旱溪夜市有多家地瓜球，每間店有各自的擁護者，而這間「真好吃地瓜球」，則為不少網友大讚的店家。真好吃地瓜球的份量分為大、中、小份，地瓜香氣十足，能吃出真材實料，且與其他間外皮較薄的口感不同，他們家的外皮偏酥硬，重點是還會越嚼越香！

圖／IG@sobeauty_nail
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營業時間｜17:30-00:00

發哥現烤

大口吃海鮮！「發哥現烤」攤位上擺著多種海鮮，菜單價格透明，有現烤東石鮮蚵、胡椒鳳螺、白蝦、海鱸魚跟香蒜蛤蠣湯，而店家招牌是東石鮮蚵，每顆都肥美鮮甜，很多人吃完一盤之後都再加點呢！除此之外，海鱸魚也是每桌必點之一，店家會貼心地將魚皮處理好，因此直接吃魚肉即可，或者擠上檸檬汁享用，不僅沒有魚腥味，肉質也很軟嫩。

圖／IG@hui12.tw
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營業時間｜17:30-00:00

尚好烤肉

來到「尚好烤肉」，每個人都能以銅板價格，吃出最奢華的享受。尚好烤肉的品項眾多，從甜不辣、米血糕、四季豆、杏鮑菇、鳳梨培根、無骨雞腿排、骰子羊肉、上等松阪豬、滷大腸到安格斯板腱都有，且店家會時刻注意食材是否烤焦，沾醬則是簡單地刷過，盡可能讓客人吃到食材的原味，最讚的是他們每一輪烤完都會仔細清潔烤爐，不只串燒美味，細節處的用心也是超級加分。

圖／IG@lifelonglearning_jimmy
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電話｜0917 595 571

油吉條Circhurros

吃甜點是另一個胃！「油吉條Circhurros」是旱溪夜市的打卡人氣美食，店家以機器製作吉拿棒，看起來就像巨大的蚊香，因此吸引許多人駐足拍照，投以好奇的眼光。至於口味的部分，吃得出麵包體散發的香氣，也可以選擇糖粉、花生、巧克力、黑糖、肉桂、抹茶、芝麻、海苔、椰子、蔓越莓醬等多種調味，作為夜市完美的結尾可是再適合不過了。

圖／IG@epicure20220329
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圖／IG@food._holmes
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