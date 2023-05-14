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台灣首店就在LaLaport北館！「武蔵野森珈琲Diner」進駐台中 置身森林系渡假風咖啡店品嘗瑞可達舒芙蕾鬆餅

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

日本Skylark餐飲品牌旗下的▸武蔵野森珈琲Diner◂也進駐台灣啦！首店就開在台中LaLaport北館三樓，四月底開始試營運我們也趁著勞動節連假來恭逢其盛一下～

LaLaport北館開始試營運就遇上五一連假，用餐尖峰時段人潮湧現也是在意料之中啦！假日來用餐可能要有有需要等候的心理準備～

武蔵野森珈琲Diner台中店│店內環境

武蔵野森珈琲Diner以高原森林度假村為意象，將木質調森林系元素融入內用空間，打造出舒適的用餐環境。

整體環境在木質調中還是有呈現出活潑感，另外桌次安排將用餐桌數設計到最大化，用餐時可能會稍微聽到鄰桌聊天內容就是了。

結帳櫃台旁有販售周邊杯盤組和咖啡豆等等，喜歡的話也可以一併付錢打包帶走啦！

武蔵野森珈琲Diner台中店│正餐表現

瑪格麗特帕尼尼 200元

單點也有附一小杯湯品，以及沙拉、薯條和酸黃瓜。

沙拉醬汁搭配的是紅酒醋蘋果醬。

瑪格麗特帕尼尼口味搭配的頗剛好，麵包口感酥脆，有起司的部份會比較增加鹹度。

照燒漢堡排 300元

這道的沙拉醬汁搭配的是洋蔥橄欖醬，另外也有附湯品和些許烤蔬菜。

本身是漢堡控的小吠覺得他們家的漢堡排表現還不錯，光是切開漢堡排看到起司瀑布就很加分啦～

漢堡排口感偏紮實但不會過硬，調味上也處理的不錯，加上起司也算重口味會一直想扒飯哦！

武蔵野森珈琲Diner台中店│甜點表現

堅果瑞可達鬆餅 280元

鬆餅給了二大塊，不過現點現做需要一點時間等候哦！建議如果有點正餐的話，點餐同時我可以請他們隨餐一起上，因為正餐還是會先出，鬆餅做好的時間剛好銜接在正餐之後就根本沒等到！（不然像我們鄰桌吃完正餐又等鬆餅上桌是等了蠻久的⋯⋯）

他們家的厚鬆餅外型比較軟塌一點，且吃起來中間是比較帶溼潤感的偏入口即化～如果單吃厚鬆餅本身的話，原味是帶有一點點鹹度的，旁邊有附楓糖和蜂蜜可視喜好加上。

但建議一定要搭配鬆餅上方的鮮奶油一起食用！鮮奶油超級細緻又蓬鬆，溫潤的奶香搭配口感濕潤的厚鬆餅真的是完美（吃到眼睛發亮）

宇治抹茶提拉米蘇 140元

連盛裝的木質容器都很用心，有刻上他們家的店名耶！

宇治抹茶提拉米蘇吃起來抹茶味清香不膩口，中間還有戚風蛋糕體，搭配起來味道蠻均衡的，甜度適中。

這天吃完覺得武蔵野森珈琲Diner餐點整體表現算蠻不錯的，不會覺得有踩雷或落差很大的問題，以後到LaLaport逛街逛累除了吃正餐，來喝飲料吃甜點也不錯啦！另外LaLaport北館美食讓強生與小吠更期待的是另一家早午餐品牌-Sarabeth’s紐約早餐女王，即將在5/12開始試營運，到時候吃完再跟捧油們分享嚕～

武蔵野森珈琲Diner

地址：台中市東區進德路600號3F

電話：04-2215 2565

營業時間：平日11:00-22:00；假日10:30-22:00

FB：https://www.facebook.com/mmcoffee.tw

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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