台中海線一日遊！ 到「梧棲觀光漁港」買最新鮮的漁獲、吃美味海鮮料理

台中港地區有許多熱門的觀光景點，像是台中三井OUTLET、高美濕地和即將於年底新開幕的台中海生館等，這次要和大家介紹的梧棲觀光漁港剛好就在這些景點附近，可以在這裡購買最新鮮的漁獲或是在港邊享用各式海鮮料理，在安排台中海線一日遊時，不要忘了來這邊走走。

圖／IG @wwwwwenshlan0416

一到梧棲漁港，就能夠看到藍白相間的燈塔和海洋的意象裝置，天氣好的時候，藍天白雲映著港邊停泊的漁船，可以讓人感受到悠閒放鬆，也能夠感受到漁港的活力。

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梧棲觀光漁港周邊3D彩繪牆

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梧棲漁港目前已轉型為集結了生產、銷售、觀光於一身的休閒漁港，來到梧棲觀光漁港，不只可以欣賞港口風光、感受海風的吹拂和海的味道，漁港還有許多以海洋為主題、五彩繽紛的3D彩繪牆，融合了在地的特色，也讓大家能夠猶如置身海底世界，跟牆上的彩繪一起留下美麗的照片。

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魚貨直銷中心

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漁民當日出海捕撈的新鮮漁獲，會直接送到魚貨直銷中心販售，魚、蝦、蟹、貝等海鮮種類齊全、琳琅滿目，不同的季節，還會有不同的漁獲，各式各樣的漁獲讓人大開眼界、目不暇給。可以在此購買回家料理，或是交由熟食區的餐廳代為料理，在漁港邊品嘗最新鮮的海味料理。

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如果不想要自己回去料理新鮮魚貨的話，熟食區也有許多攤位在販售烤魷魚、燒酒螺、各式炸物等小吃，看到想要品嘗看看的，就可以直接在此購買，要外帶回家或者是直接在魚貨中心的熟食區座位吃也沒問題，以下將介紹到這裡一定要吃吃看的幾間小吃攤位。

美周烤魷魚＆轟炸大魷魚

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平時喜歡吃鹽酥雞等炸物的你，到了漁港，一定不要錯過販售各式炸物的「美周烤魷魚＆轟炸大魷魚」。攤位的炸物以各式海鮮為主，像是花枝燒、蚵仔酥、蝦球、魷魚圈、魷魚足、包蛋旗魚黑輪等，讓人看了食指大動，想要每個都吃吃看！

阿姿燒酒螺

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已在梧棲漁港經營20多年的阿姿燒酒螺透過多道殺菌方式，更曾經獲得食品評鑑金牌，讓遊客們可以安心食用。根據自己的喜好，可以選擇大辣、中辣、小辣、原味等，除了漁港內的攤位之外，阿姿調味海鮮也可以網路購物，提供燒酒螺、風螺、九層螺、魷魚絲、魷魚片等各種品項可供選購。

中港烤魷魚

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價格親民、CP值超高的中港烤魷魚是梧棲漁港內的人氣攤位之一，常可以看到許多人在攤位前面排隊等待。在一整隻烤魷魚上刷上醬料，是許多人推薦的小吃。除了最受歡迎的烤魷魚之外，還有烤魷魚片，買上一隻烤魷魚，坐在港邊一邊欣賞漁港風光、一邊品嘗美食，別有一番風味。

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地址：台中市清水區北堤路30號

開放時間：9:00-19:00

電話：04-26571586

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