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就愛嘎嘣脆！一中街排隊美食「法國道地吉拿棒」多達10種口味，期間限定「超濃起司」邊逛邊吃
現點現炸排隊美食！一中街「法國道地吉拿棒」專賣酥脆好入口的吉拿棒點心，口味選擇多達10種，包含白砂糖、肉桂、抹茶、OREO，就連洛神花、紅茶口味都吃得到，喜歡鹹口的朋友還有期間限定「超濃起司」。長長一根方便吃，邊走邊吃都不受限。
一中街排隊美食「法國道地吉拿棒」，所有吉拿棒都是現點現炸，長條外型非常好入口，也不會吃得狼狽。有白砂糖、肉桂、OREO、CHOCOLAT、抹茶、芝麻、花生、咖啡、紅茶、洛神花等超多口味可以選擇，IGer玩食playfood分享期間限定「超濃起司」，可選擇原味或辣味，炸至酥脆的吉拿棒外層裹上滿滿起司粉，讓人一口接一口。
此外，IGer玩食playfood也提到三根吉拿棒只要90元，選擇三種口味一次帶回家都沒問題。
法國道地吉拿棒
地址：台中市北區尊賢街8號
營業時間：週一至五14:00-23:00、週六日13:00-23:00
備註：實際供應情況依法國道地吉拿棒現場為主
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