就愛嘎嘣脆！一中街排隊美食「法國道地吉拿棒」多達10種口味，期間限定「超濃起司」邊逛邊吃

港式腸粉、廣式腸粉也能很有創意！包入燻雞起司、牛肉泡菜、鯛魚、海鮮總匯的新穎搭配，美味又有趣，還有多款港式茶點與主食等你來嚐鮮，想品嚐創意滿分的港式料理快直奔太平這家老秈味！

2023-04-13 11:00