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「樂子」把6000元變大了！首度進軍中台灣，滿額再送楓糖炸雞、布朗尼兌換券

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／瓦城泰統與樂子提供
圖／瓦城泰統與樂子提供

「樂子the Diner」首次進軍中台灣！美式早午餐餐廳樂子在去年底被瓦城泰統集團收購後，今年3月成功重新開幕新竹店，現確定台中店即將展店與招聘人力，絕對是該品牌首次進軍中台灣市場的重要里程碑。

圖／瓦城泰統與樂子提供
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「樂子the Diner」餐廳成立於2006年，經典美式風味打響名號，更被票選為台北市必吃的十大早午餐之一，甚至也曾是國內外網友打卡美食名店，許多消費者首選早午餐餐廳就是樂子。

圖／瓦城泰統與樂子提供
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而自從被知名瓦城泰統集團收購後，承襲美式精神再出發與新展店，也推出「瓦城驚喜六仟放大術」的超值優惠活動，並把6,000元全民普發變大了！還集結八大品牌，當然也包括「樂子the Diner」。該餐廳優惠包含「是拉差楓糖炸雞」、「洋蔥圈塔」、「蒜味薯條」與「巧克力布朗尼加冰淇淋」等四款人氣美食的兌換券，只要消費滿1,200元即可兌換使用，快揪團吃起來啦！

圖／瓦城泰統與樂子提供
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