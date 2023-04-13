「樂子」把6000元變大了！首度進軍中台灣，滿額再送楓糖炸雞、布朗尼兌換券

紅磚牆、大庭院、圓桌菜，蒸騰熱氣和各桌的歡聲笑語散落在院子各處，這是「溫叨」每天的風景。「溫叨古早味料理餐廳」提供各式中菜，菜式有創新更有傳承，坐在古樸三合院裡享用，吃的是美食更是情懷。

2023-04-11 11:00