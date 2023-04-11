台中必比登推薦！北屯三合院中享台菜 竹簍玉帶魚口感鮮嫩豐富

在人來人往的太原路旁，誰能想到僅僅只是走入小巷就能從城市穿越，諾大的百年三合院映入眼簾，半開放式的空間傳出笑聲和菜香，遠看還以為是哪家人在辦喜事宴客，走近才發現是充滿懷舊感的「溫叨古早味料理餐廳」。

▲「溫叨古早味料理餐廳」位在台中北屯太原路三段上，靠近一德洋樓與太原車站。

一踏入三合院立刻被懷舊的氛圍感染，來者可以選擇在寬敞的庭院用餐或在三合院的房間內圍爐，裡面共有六間獨立「包廂」，其中也不乏可以容納三十人的大空間，不論在屋裡屋外都能充分感受老屋的魅力。

▲室外高掛的紅燈籠是營造氣氛的好幫手，燈下孩童在大庭院嬉戲，像極過去回鄉過年時的熱鬧光景。

乾露燒九孔鮑

看似尋常的鮑魚沙拉冷盤暗藏美味玄機，夾起大鮑魚咬下，緊鎖在裏頭的醬汁直接在口中炸開，內裏多汁Q彈，一點淡淡的紹興酒香提出鮑魚的鮮甜，尾段微微的辣刺激味蕾，跟甜香醬汁搭配極好，一整顆鮑魚不乾不硬完全不膩，而且有一種甜辣甜辣的涮嘴口感，完全刷新對鮑魚的美味認知。

讓鮑魚吃起來Q彈多汁的秘訣在於店家先將鮑魚跟滷汁一起冰鎮兩天，用冷滷的手法讓鮑魚吸滿醬汁兩者合一，這樣鮑魚上桌不需要額外搭配醬汁，也不會影響跟其他生菜的搭配。

▲手工雕花也不馬虎，兼具美觀和美味一直是「溫叨」精進的方向。

竹籬玉帶魚

這道菜一上桌，未入口先吸一波眼球。將竹簍裝飾入菜像極過去竹簍捕魚的意向，讓人不禁再度掉入往日時光的情懷裡，這也是「溫叨」的小巧思，在菜餚發揮創意的同時又兼顧顧客在三合院的用餐情境，菜餚的外型和口味都能找到舊時代的影子，從視覺到味覺都讓有相同生活體驗的人能反覆品味過去。

魚肉和蝦漿包覆在內，以薄粉包裹油炸定型再用文火煨煮，咬下時紮實魚肉的軟嫩，和彈牙蝦漿的Q彈在口中產生不同的口感層次，咀嚼間鮮甜的湯汁透出，香辣到位。

▲古代富貴人家以玉為飾的腰帶叫做玉帶，「溫叨」取其富貴的美意將切對半的魚取作玉帶魚，是含有有祝福意味的菜餚。

八蒸燒雞

精選年紀僅有九十天的本土雞塞入鳥蛋、香菇、芋頭、栗子等共八種食材增加風味，以簡單的冰糖、醬油還有珍藏的老滷汁等滷煮兩小時，再蒸約四小時熟透，藉此將水分鎖在肉質裡，更讓滲出來的汁水變成雞精，再把它加水勾以薄芡製成燴，完整保留雞的所有精華和美味，不愧是「溫叨」的招牌料理之一。

嘴唇輕抿雞皮、肉就在口中化開，不需多費力咀嚼就能下肚，這絕對是一道老少咸宜不怕難咬的雞肉料理，那雞肉入口即化的感受太驚人讓人停不下筷，喜歡雞料理的你絕對不能錯過！

▲八珍燒雞香嫩又新鮮，雞肉軟嫩調味不膩，口味和口感都讓人回味無窮，鮮甜的燴湯將爽脆荷蘭豆也染上雞肉的鮮味，非常下飯。

紅煨羊肉

為了熬出紅煨羊肉的清甜湯頭，「溫叨」將蔬菜和二十多種中藥材熬煮八小時，把食材的精華全鎖在湯裡，而主角羊肉的處理當然也不能馬虎，去骨羊肉清燉後再經過以小時為單位的滷、蒸兩道手續，最後加入麻油和辣油提出香味，一道暖呼呼的羊肉爐上桌囉！

「溫叨」在料理上主張以佐料來凸顯主體的特色，羊肉味重滋補、蔬果熬製的湯頭淡雅回甘，兩者調和讓羊肉香氣十足卻不過重，一口湯一口肉，食材天然的香氣喉韻綿長，微微的辣刺激汗腺，在寒夜裡用溫和的方式暖胃又暖身，幸福不過如此。

在大城市裡完整又有規模的三合院越來越少，就像那些承載回憶的功夫菜，好像也漸漸地減少在餐桌上出現的次數，而經營二十餘年的「溫叨古早味料理餐廳」持續將這些好味道烹調上桌，讓前來的旅客除了吃美食，也能在美味裡嚐到回憶，而這樣的好滋味也成為米其林必比登榜上推薦的台菜餐廳，正在尋找聚會聚餐的地方嗎？快把「溫叨」收入口袋名單，親自來北屯嚐鮮古早味料理吧！

▲文章裡的菜色皆可提前致電請「溫叨」備餐。

溫叨古早味料理餐廳

店家地址：臺中市北屯區北屯里太原路三段191號

店家電話：0422311699

營業時間：週一～週日： 11:00–14:00、17:00–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3PW3yC7





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