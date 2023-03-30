逢甲夜市必吃老字號關東煮！柴魚高湯搭配獨家花生豆乳沾醬

位於逢甲夜市內的【阿華黑輪店】是在地飄香40年的傳統老店，內用空間是常見的折疊桌加鐵椅的夜市風格，座位數量不算很多，不過即便如此也抵擋不了饕客來上一碗關東煮的決心，每天營業時間一到總是大排長龍、一位難求。

▲傳統夜市攤車風格，別有一番懷舊風味。

▲內用座位區

【阿華黑輪店】40年來抵擋住外界美食的快速變化，許多平價、無變動的價格只為了讓顧客依舊能輕鬆享用到始終如一的好味道，而在品項上也特別加入了火鍋料系列，便宜的價格與不變的美味特別受到學生們的歡迎。

▲逛夜市最怕沒有標價的菜單了，【阿華黑輪店】店內菜單明碼標價，讓人不怕不小心點太多。

▲食材整齊地排列在鍋中，十分療癒。

【阿華關東煮】對於關東煮的靈魂湯底可說是煞費苦心，為了做出鮮甜不膩口的湯底，特地使用了長時間熬煮的大骨湯作為基底，再加上大量的香菇、柴魚片堆疊出鮮味，喝起來清甜爽口、相當暖胃。而食材方面則特別推薦使用新鮮魚漿現做的黑輪、阿給、苦瓜封跟高麗菜捲，每一種風味跟口感都十分有層次，以原食材呈現，是許多饕客來店必點的品項。

▲熬煮中的湯底，滿滿原食材的鮮甜都釋放在湯底之中。

▲高麗菜捲與苦瓜封是許多人必點的品項

▲軟嫩與咬勁並存的隔間肉，每咬一口都能感受到肉的鮮甜與湯底的清甜。

▲香甜的蘿蔔和玉米也是關東煮中必備的食材。

▲天冷來【阿華黑輪店】吃碗熱呼呼的關東煮，暖胃又暖心。

為了照顧喜歡沾醬的客人，店內也有充滿辣椒香氣的自製朝天椒辣椒醬，鹹辣適中的味道不會蓋過食材風味，反而還帶著一絲絲甜味，非常的開胃。而不敢吃辣的朋友也可以選擇饕客最愛的獨家花生豆乳醬，鹹中帶甜的豆乳風味讓食材顯得更加的甘甜，尾韻還會散發著迷人的花生香。

▲色澤透亮的朝天椒辣椒醬十分誘人

▲（左）花生豆乳醬，（右）朝天椒辣椒醬

阿華黑輪店

店家地址：台中市西屯區文華路29號

營業時間：平日16:00~00:30；假日16:00~01:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3YPTuhL





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