逢甲夜市必吃老字號關東煮！柴魚高湯搭配獨家花生豆乳沾醬
位於逢甲夜市內的【阿華黑輪店】是在地飄香40年的傳統老店，內用空間是常見的折疊桌加鐵椅的夜市風格，座位數量不算很多，不過即便如此也抵擋不了饕客來上一碗關東煮的決心，每天營業時間一到總是大排長龍、一位難求。
【阿華黑輪店】40年來抵擋住外界美食的快速變化，許多平價、無變動的價格只為了讓顧客依舊能輕鬆享用到始終如一的好味道，而在品項上也特別加入了火鍋料系列，便宜的價格與不變的美味特別受到學生們的歡迎。
【阿華關東煮】對於關東煮的靈魂湯底可說是煞費苦心，為了做出鮮甜不膩口的湯底，特地使用了長時間熬煮的大骨湯作為基底，再加上大量的香菇、柴魚片堆疊出鮮味，喝起來清甜爽口、相當暖胃。而食材方面則特別推薦使用新鮮魚漿現做的黑輪、阿給、苦瓜封跟高麗菜捲，每一種風味跟口感都十分有層次，以原食材呈現，是許多饕客來店必點的品項。
為了照顧喜歡沾醬的客人，店內也有充滿辣椒香氣的自製朝天椒辣椒醬，鹹辣適中的味道不會蓋過食材風味，反而還帶著一絲絲甜味，非常的開胃。而不敢吃辣的朋友也可以選擇饕客最愛的獨家花生豆乳醬，鹹中帶甜的豆乳風味讓食材顯得更加的甘甜，尾韻還會散發著迷人的花生香。
阿華黑輪店
店家地址：台中市西屯區文華路29號
營業時間：平日16:00~00:30；假日16:00~01:30
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