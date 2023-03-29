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傳承2代的百年油條老店！台中「林家燒餅」堅持老麵發酵，古早味銅板價超佛心，來晚了吃不到

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳／ 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

最近與友人探訪梧棲美食，吃到這間「林家燒餅」相當讓人印象深刻，不僅已經在梧棲老街經營超過50年，據說老闆每天凌晨3點就會開始桿製麵皮、做燒餅、炸油條，甚至連豆漿、米漿都不假他人之手，都是自己熬煮，早上6點準時開賣！除了肉粽之外，所有品項全部都是$15元，銅板價也能吃得美味又不心疼。

梧棲美食｜林家燒餅位置

林家燒餅就位在萬興宮旁，詳細地址則在西建路與民權街交叉口，外觀乍看差點以為是小型的宮廟，定睛一看會發現「油條專家」、「百年油條老店」的標語，門口還有簡單幾張桌椅可以坐著享用餐點。

「百年油條老店」標語的由來，是因為老闆父親原本在彰化開業，後來目前的老闆林清標搬來梧棲開店，現在才能吃到傳承兩代、超過百年的好手藝。

除了包子饅頭與肉粽，其他像燒餅、油條與芝麻餅皆由老闆製作，而且堅持以老麵發酵。

比較特別需要留意的是，這裡的營業時間是從早上6點到中午11點，之前友人來得太晚就只能鎩羽而歸，像我們這天一早就從台中市區開車過來啦～

梧棲美食｜林家燒餅菜單

這裡提供林家燒餅的菜單給你們參考，除了肉粽之外，所有品項全部都是$15元。

梧棲美食｜林家燒餅｜燒餅+油條

來到這裡當然少不了一套燒餅+油條，尤其是油條讓魚編超級驚豔！外層口感極度香酥，內裡軟中帶點嫩Q，重點是完全不油膩，吃完讓我們直呼可惜台中市區怎麼沒有分店！

燒餅也能單點，極其酥脆的多層口感，慢慢咀嚼吃得到麵粉與白芝麻的迷人香氣，同樣也不顯膩口。

油條拿來搭配豆漿與米漿也很加分，像我們偏好沾米漿，風味更加濃郁好吃。

梧棲美食｜林家燒餅｜芝麻餅

雖然魚編平常對餅類沒有太大興趣，不過他們家的餅皮外層脆薄，內層則帶點濕軟不乾口；內餡以花生粉混合白芝麻，十足飽滿的堅果香氣，特別耐吃又有飽足感。

梧棲美食｜林家燒餅｜米漿與豆漿

米漿與豆漿都是由老闆自己熬煮的，兩者都是微糖的甜度，其中米漿非常濃郁，豆漿的風味相對輕透些，但又帶有淡淡黃豆香氣，分享給你們參考喲～

林家燒餅（懷念古早味燒餅）

營業時間：06：00～11：00

地址：台中市梧棲區西建路64號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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