抗蛋荒！台中貓掌雞蛋糕「肥貓抓雞蛋」賣雞蛋，不缺蛋再推搞怪「東泉炒麵雞蛋糕」

東泉雞蛋糕？雞蛋糕小吃攤「肥貓抓雞蛋」創意新作，將台中在地人最愛的萬能「東泉辣椒醬」加入香噴噴的雞蛋糕中，甚至再加料「王子麵」，這麼酷炫又道地的組合，台中人快來認領。而近日蛋荒持續，店家推出「打卡按讚分享」即可以100元購買一盒雞蛋的活動，讓人人有蛋吃。

圖／IG@2y_mei(粉絲頁2Y玩樂趣)授權

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台中最搞怪雞蛋糕！雞蛋糕專賣「肥貓抓雞蛋」推出超怪奇口味「東泉炒麵雞蛋糕」，在貓掌造型雞蛋糕裡包入「東泉辣椒醬」及「王子麵」，雞蛋糕的甜脆搭配鹹辣口的東泉炒麵，聽說是意外超合拍的「台中人口味」，台中人快去驗證、嘗試一下。

圖／摘自肥貓抓雞蛋 雞蛋糕IG

圖／摘自肥貓抓雞蛋 雞蛋糕IG

圖／摘自肥貓抓雞蛋 雞蛋糕IG

此外，近日缺蛋情況頻發，「雞蛋」更是雞蛋糕中必備的基本原料，沒想到老闆還願意在這個時刻與顧客一同「抗蛋荒」，即日起只要在Google商家評論或FB打卡按讚分享《抗蛋荒資訊》，就能用100元購買一盒白蛋或土雞蛋，每人限購一盒，有需要的朋友可以參考一下囉！

圖／摘自肥貓抓雞蛋 雞蛋糕IG

肥貓抓雞蛋精誠旗艦店

地址：台中市西屯區精明一街21號

營業時間：週一至四11:00-22:00、週五至日11:00-00:00（或售完）

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