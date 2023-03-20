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拿下4.9高分！逢甲台義風味創意義大利麵 「BBQ大雞排口味」學生最愛

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於逢甲大學旁的【夏帕義大利麵-逢甲店】，是逢甲商圈內超人氣的平價義大利麵餐廳，餐點主打台式與義式創新結合，義大利麵融合了台式經典炸雞排、剝皮辣椒、鹹豬肉等特色風味，好滋味更是讓人愛不釋手，除此之外，【夏帕】每季還會推出期間限定的創意餐點，讓你每次前來用餐都有不一樣的驚喜。

店內空間寬敞舒適，店內座位數多，以2至6人座位為主，6人以上需提前預訂，裝潢以木製傢俱與木紋牆面打造出充滿歐洲風格用餐空間，綠意的牆面與豐富的擺飾更顯溫馨，明亮的採光與昏黃的燈光替用餐環境增添溫度，不管是前來約會、聚餐都很合適。

▲吃美食的當下也別忘了拍張美照留念！店內設有網美打卡牆，拍出充滿個人Style的照片吧！
▲吃美食的當下也別忘了拍張美照留念！店內設有網美打卡牆，拍出充滿個人Style的照片吧！

▲【夏帕】設有自助區，提供飲用水、醬料跟洗手台供顧客使用。
▲【夏帕】設有自助區，提供飲用水、醬料跟洗手台供顧客使用。

▲送餐方式也改由時下流行的餐飲機器人服務，特別受到小朋友喜愛。
▲送餐方式也改由時下流行的餐飲機器人服務，特別受到小朋友喜愛。

【夏帕義大利麵】提供奶油、青醬、番茄、清炒、中式、叻沙、蔬食等口味的義大利麵，與多樣化主菜做搭配，或是以焗烤方式料理，做出新奇多變的創意義大利麵，還有ABC三種單人套餐模式可以選擇，不管是小鳥胃還是大食客都能在這裡盡情享受義大利麵的風味。

▲圖片來源：夏帕義大利麵
▲圖片來源：夏帕義大利麵

▲多人聚餐還能選擇雙人、三人套餐，除了義大利麵外，店內還有披薩或甜點可供挑選。(圖片來源：夏帕義大利麵)
▲多人聚餐還能選擇雙人、三人套餐，除了義大利麵外，店內還有披薩或甜點可供挑選。(圖片來源：夏帕義大利麵)

將充滿台式風味的鹹豬肉與義式蒜炒義大利麵做結合，打造出這款人見人愛的「蒜味鹹豬肉義大利麵」，清炒義大利麵最能看出主廚廚藝，【夏帕】將蒜味與醬汁的風味完整鎖在麵條裡，麵條軟硬度恰到好處，口味清爽順口，搭配重口味的鹹豬肉真是絕配！讓人忍不住一口接一口！

【夏帕】獨家中式口味的「剝皮辣椒炒雞丁義大利麵」，把台式經典湯品剝皮辣椒雞搖身一變成為義大利麵的佐料，醬汁風味足，鹹香滋味帶股迷人辣勁，味道意外的協調，絲毫不覺得突兀，創新搭配令人嘖嘖稱奇。

學生們最愛餐點莫過於這道「BBQ大雞排紅醬義大利麵」，厚實的台式雞排與經典的義式紅醬義大利麵創意搭配，簡單卻又讓人印象深刻！雞排採先炸後烤，再刷上秘製BBQ醬，鹹甜風味襯托出雞肉的清甜，越嚼越香超滿足！酸爽的紅醬義大利麵既開胃又順口，一口雞肉一口麵條讓人直呼過癮！

吃完正餐怎能少了甜食做收尾呢？除了套餐升級會有當日甜點外，還有鬆餅、舒芙蕾、布朗尼等甜點可供選擇，又以「黑糖珍珠舒芙蕾」最受民眾青睞，現點現做的蓬鬆舒芙蕾，淋上現打新鮮卡士達鮮奶油與黑糖珍珠，光聞就讓人口水直流！醬汁甜而不膩絲毫不搶戲，香甜滋味令人愛不釋手！

主餐會附贈紅茶或綠茶，也能加價升級成拿鐵、可可牛乳、蔬果汁等飲品，冰塊糖度均可做調整，滿足每位饕客的需求。

▲由左而右分別為經典拿鐵、紅茶、可可牛乳、綠茶。
▲由左而右分別為經典拿鐵、紅茶、可可牛乳、綠茶。

來到台中逢甲商圈旅遊，別忘了到【夏帕義大利麵】品嘗價格親民CP值高的餐點，來份台式與義式融合的創意義大利麵或是香甜綿密的舒芙蕾，成為聚餐約會時的最佳配角。

【SP夏帕義大利麵-逢甲店】

店家地址：台中市西屯區文華路100號(7-11逢大一門市旁)

店家電話：0424521379

營業時間：11:00–21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3Xqmyei


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義大利麵 舒芙蕾 甜點

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