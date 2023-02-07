被兔兔包圍！台中「50隻跳跳兔」免費擺拍，大人小孩都拍不停

被跳跳兔包圍！兔年就要滿滿的兔兔，除了可愛的兔子花燈，台中大里藝術廣場也有多達50隻超萌跳跳兔，應景的藝術裝置妝點廣場，熱鬧又可愛，現場還有兔子最愛的巨大胡蘿蔔抱枕，跳跳兔可移動擺拍，讓大家一次拍好拍滿。

圖／IG@sharon_mylife813授權

圖／IG@moon_haha授權

圖／IG@tsotso_1206授權

台中大里藝術廣場「兔飛萌進」展至6/30，現場有50隻超Q跳跳兔、巨大胡蘿蔔抱枕及小小顆的胡蘿蔔棋盤，還能自由擺拍超有趣，DIY創意擺設，拍起來更活潑、更獨特！而現場的跳跳兔也免費提供給小朋友騎乘，適合帶小朋友來拍拍照、放放風。

圖／IG@sharon_mylife813授權

圖／IG@moon_haha授權

圖／IG@moon_haha授權

圖／IG@tsotso_1206授權

大里藝術廣場 Dail Art Plaza

「兔飛萌進」展期：即日起至2023/6/30

地址：台中市大里區科技路1號

營業時間：平日11:00-21:00、假日10:00-21:00

圖／IG@sharon_mylife813授權

延伸閱讀：

．百貨「萌兔」現身 從台北東區逛到信義商圈一路美拍

．大拍特拍！苗栗「花露休閒農場」聖誕紅、波波球花園1次拍個夠