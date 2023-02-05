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大拍特拍！苗栗「花露休閒農場」聖誕紅、波波球花園1次拍個夠

Ann‧榜哥‧生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定帶著蔬果姐妹來苗栗卓蘭走跳，帶著她們認識一下卓蘭市區；也順道走訪花露休閒農場，想不到花露農場這麼大，且一年四季都能賞花，還可以用餐、住宿等，來這走跳也千萬不要錯過農場必吃的花淇淋喔！

苗栗卓蘭的花露休閒農場，對於大家來說這是老景點，腹地十分寬廣，是座以花卉為主題的休閒園區，來訪花露休閒農場能欣賞各種花花草草，且一年四季都能欣賞到不同的花卉，像是每年的繡球花季、薰衣草季、蘭花季都是十分吸引大家朝聖。

開車前來花露休閒農場直接使用導航搜尋及指示就可以輕鬆抵達，園區備有戶外免費停車場可停放愛車，而進入農場是要支付門票的喔！入園門票為200元(可折抵園區單一品項消費100元)，而6歲以下孩童可免費入園。

入園之後，蔬果姐妹就被生態魚池給吸引去了，兩姐妹就在餵起魚來，有密集恐懼症的朋友可千萬不要太靠近，飼料一下去，成群的魚各各都張嘴群聚過來。餵完魚，我們就開始漫步在園區內。

花露休閒農場園區的腹地真的很寬廣，大家可隨興地漫步在園區內走跳，而這趟前來的主題花卉有”聖誕紅主題區”、”波波球花園”、”室內蘭花館”，在這些主題花卉區內，可欣賞不同品種的花花草草，還可盡情的拍照打卡，但要注意的是不要隨意踩踏這些花花草草！

花露休閒農場也還設置了”精油主題館”，一走進精油主題館，精油香氣撲鼻而來，聞著聞著真的讓人放鬆不少，而主體館內販售不少保養品、生活用品等，不少品項都還有提供試用，另外還有足療、手作體驗等服務，詳細都可以詢問園方相關人員。

當然花露休閒農場也是有提供用餐，用餐的選擇有原木餐廳、養生餐廳、雨林部落等，但這天我們來訪因為碰到不少團的團客在用餐，所以用餐部分我們就沒多加拍攝，有興趣的朋友都可以自行前往詢問喔！

最後離園前，當然就是要來Roses Bar（花園咖啡館）吃霜淇淋，據說Roses Bar(花園咖啡館)是花露休閒農場最新的咖啡館喔！這一區的布景也是十分的童趣，可以想像自己是白雪公主跟著可愛的七矮人一起拍照。Roses Bar主要提供的是咖啡、甜點、霜淇淋和酒品等，在這消費同樣可以拿出門票來做折抵，這天我們就點了濃情玫瑰霜淇淋跟蘭姆可可霜淇淋來品嘗，霜淇淋味道真的十分濃郁好吃喔！吃完冰品也千萬不要錯過Roses Bar玻璃屋的閣樓有座巨無霸貓頭鷹，叢林中的貓頭鷹真的很好拍照！

花露休閒農場

營業時間：平日09:00-17:00假日08:30-17:30(週三休園)

營業地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

營業電話：04-25893280

官網：官方網站

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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