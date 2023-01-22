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連在地人都愛！盤點8間南投不踩雷，必吃銅板美食清單

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@stingabc、@yvonne_858
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台灣不愧為美食天堂，各地都有特色小吃，使得找在地美食也成為每一次出遊，最令人期待的事情之一。而一直以來，都以樸實的農家風情和豐富的物產吸引遊客前往的南投，又有哪些在地人都推薦的美食清單呢？今天，跟著ReadyGo的腳步，一起走訪那些在地人也愛，以及網友狂推的南投必吃小吃。

草屯李蘇古早味紅薯餅

一次專心將一件事情做好，或許就是草屯阿嬤的職人精神吧！在草屯鎮農會超市前的「草屯李蘇古早味紅薯餅」，賣得是中南部比較常見點心。由一位年事已高的阿嬤，細心地拿捏火侯，一片一片慢慢煎，煎出呈現金黃色澤的紅薯山藥餅。熱騰騰的紅薯山藥餅，外皮是酥酥脆脆的，裡頭則是非常綿密，嚐起來也不會太甜膩，是很多草屯人從小吃到大，熟悉的味道。

圖／IG@miruku.life
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地址：南投縣草屯鎮碧山路190號542

營業時間：14:00-16:00

Facebook：草屯李蘇古早味紅薯餅

江媽媽菜頭粿

「江媽媽菜頭粿」位於埔里第三市場附近，提供蘿蔔糕、芋頭糕（假日限定）、炒麵、筒仔米糕等台式小吃，是當地人很愛的傳統早餐。而最受到歡迎的莫過於他們家的蘿蔔糕，全都是純手工製作，有著淡淡的蘿蔔清香，並且煎至金黃酥脆的模樣，外酥內軟的口感搭配附上的蔥花、醬油膏和辣醬，真的是絕配呀！

圖／IG@susu_9487_si_si
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地址：南投縣埔里鎮東榮路52號

電話：0985-126-519

營業時間：08:00-12:30

Facebook：埔里鎮東榮路52號-江媽媽菜頭粿

竹山煎餃

時常看到絡繹不絕購買人潮的「竹山煎餃」，只賣煎餃、蛋餅和飲品，而且煎餃比一般的還大顆，餡料飽滿，因此還被稱作巨無霸煎餃呢！竹山煎餃的特色可不只有大，餃子皮偏薄，且內餡的高麗菜和青蔥使味道清爽不膩口，家常味十足。另一方面，煎得酥脆的蛋餅加了滿滿的蔥花，略帶嚼勁和充滿麵皮香，讓人不禁一口接著一口，停不下來！

圖／IG@food_songla
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圖／IG@food_songla
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地址：南投縣竹山鎮橫街106-4號

電話：04-9265-8290

營業時間：05:00-13:00（週三公休）

埔里清寶鹹油條總店

說到埔里的人氣美食，「埔里清寶鹹油條總店」一定會被點名。這家主打的鹹油條，外皮被炸得酥脆，還可以聞到陣陣蔥花和胡椒粉香味，而咬下去的口感是外酥內軟，對於第一次吃的人來說相當新奇。至於最多人推的是他們的鹹油條加蛋，不僅多了一份蛋香氣，吃起來也更有層次感，建議再加上一些店家自製辣醬，更加夠味唰嘴喔！

圖／IG@yvonne_858
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地址：南投縣埔里鎮南安路733號

電話：0927-560-166

營業時間：06:00-10:30

Facebook：埔里清寶鹹油條總店

東東刈包

日月潭的美食何其多，我們這回想介紹的則是伊達邵碼頭的「東東刈包」！東東刈包與其他家刈包的不同之處，在於他們加的是豆酥而並非花生粉，令整體口感更顯酥脆，也不會過於甜膩。此外，東東刈包還推出阿薩姆夾心豆乾，將豆乾當作外皮，並在滷到入味的豆乾裡加入豆酥、酸菜、小黃瓜、香菜，來一份超滿足，難怪經常大排長龍呀。

圖／IG@stingabc
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地址：南投縣魚池鄉義勇街111號

營業時間：10:30-17:00（週二～四公休）

Facebook：東東刈包

阿婆的肉圓

「阿婆的肉圓」可說是魚池鄉的隱藏版美食，店面就隱身在住宅區內，每天下午三點開始營業，賣完就提前打烊。阿婆的肉圓淋上的醬料是粉紅色的米漿，嚐起來微甜，而肉圓的外皮軟Q，內餡雖不算特別飽滿，但是調味得宜，不會太鹹，香氣也很夠！值得一提的是，吃完肉圓還可以加湯，將清湯倒入碗中剩餘的醬料之中，暖心又暖胃。

圖／IG@zishin_hsiao
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地址：南投縣魚池鄉平正巷27號

營業時間：15:00-19:00（週日公休）

米香哥蝦仁飯

素有最浮誇蝦仁飯之稱的「米香哥蝦仁飯」，店家選用泰國米快炒米飯，不只粒粒分明更充滿鍋氣，而再搭配炸過再炒且淋上偏甜醬汁的蝦仁，有點脆口又有點濕潤，整個超級誘人！另外，在店家門口還有不斷烹煮的炭火蝦殼味噌湯，湯頭帶點蝦味配上洋蔥和青蔥，搭配偏重口味的蝦仁飯，顯得很清爽解膩，最棒的是內用可以免費喝到飽唷！

圖／IG@hhs_foodie
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地址：南投縣草屯鎮中正路814-1號

電話：04-9238-1958

營業時間：11:30-18:00（週一公休）

Facebook：米香哥蝦仁飯

大城黑糖饅頭

看過比臉大的饅頭嗎？埔里的「大城黑糖饅頭」，店裡就只賣黑糖饅頭，然而依舊有著超高的人氣，據說開店一個小時內就會完售！他們的黑糖饅頭長寬大約15公分，黑糖味香氣十足，口感也很紮實，整體來說有點像黑糖糕，配茶或是咖啡都很對味，這也難怪幾乎每一個客人，都是人手一大袋的走出來呢！

圖／IG@happytravel0913
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地址：南投縣埔里鎮大城路146號

電話：04-9291-2898

營業時間：11:30-14:00（週四公休）

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肉圓 饅頭 竹山

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