快訊

40多歲獨居男未打疫苗 「家中死亡一段時間」才知確診

T1聯盟／球迷注意！ 「魔獸」霍華德膝傷未來將主打主場

連3天疫情升溫！本土+17,949、境外+117、死亡+36 增幅16.1%

貓奴快朝聖！中興大學旁輕食店 30多款爆餡熱壓吐司鹹甜好滋味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台中市南區合作街上的【朶貓貓熱壓吐司，主打年輕族群熱愛的熱壓吐司系列，熱壓吐司不僅口味多元，還能搭配成套餐組合，讓餐點更加豐盛，大口咬下滿滿的餡料超滿足！

店內配色以藍色為主，搭配琳瑯滿目的貓咪周邊，是獨有的特色，一樓、二樓均設有用餐空間，二樓用餐區不僅寬敞舒適，並規劃自助區、洗手間還有貓咪遊樂場，用餐區內還有兩隻可愛的店貓陪你一同用餐！記得遵守店家規定，別隨便用人吃的食物餵食貓咪喔！

▲【朶貓貓熱壓吐司】的營業時間從早餐時段一路開到到下午茶時間，不管是要吃早點、下午茶都很方便，特別受到學生族群喜愛。
▲【朶貓貓熱壓吐司】的營業時間從早餐時段一路開到到下午茶時間，不管是要吃早點、下午茶都很方便，特別受到學生族群喜愛。

▲一樓用餐區。
▲一樓用餐區。

▲二樓用餐區。
▲二樓用餐區。

▲二樓用餐區會有店貓陪伴。
▲二樓用餐區會有店貓陪伴。

熱壓吐司口味相當多元，大致分為鹹味、甜味跟芋泥系列三種，招牌貓王系列也是店內人氣商品，除了熱壓吐司，店內還有厚片吐司以及拼盤系列，飲料也有多種選擇，從早餐店常見的飲品到各式手搖飲通通有，多樣化的組合任君挑選，讓你自由搭配出今天最想吃的口味。

▲吐司上還印上了貓咪的圖案，可愛又充滿店家特色，熱壓吐司可選擇去邊或不去邊，滿足每位饕客的用餐口味。
▲吐司上還印上了貓咪的圖案，可愛又充滿店家特色，熱壓吐司可選擇去邊或不去邊，滿足每位饕客的用餐口味。

▲吐司口味太多不知道吃什麼嗎？店家貼心準備了全口味轉盤，轉到什麼就吃什麼，既有趣又能快速決定餐點。
▲吐司口味太多不知道吃什麼嗎？店家貼心準備了全口味轉盤，轉到什麼就吃什麼，既有趣又能快速決定餐點。

大貓王熱壓吐司

店內人氣No.1的招牌口味，吐司切開來，看著滿滿內餡讓人口水直流，培根跟花生醬的經典組合，在歐姆蛋、小黃瓜、起司的陪襯下，口味口感豐富有層次，鹹甜交織的風味令人百吃不厭！

韓式辣香雞熱壓吐司

將韓式經典料理「辣炒年糕」與香氣四溢的燻雞放入熱壓吐司裡，搭配歐姆蛋與香濃起司，口感豐富辣度適中，充滿異國風情的好味道，讓人彷彿置身於韓國街頭。

芋泥牽絲熱壓吐司

香甜綿密的芋泥裡包裹了牽絲起司，大口咬下，滿滿的芋泥餡在口中越嚼越香，起司中和了芋泥的甜，越吃越涮嘴！

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ

酥酥脆脆的吐司與綿滑布丁結合，會碰出怎樣的新滋味呢？甜蜜最讓人忍不住一口接一口！夾層的起司與焦糖使得整份吐司口味更有層次感！香甜滋味特別受到小朋友喜愛，作為下午茶享用特別對味。

店內除了有熱騰騰剛出爐的熱壓吐司，另有販售小點、飲料、特調，今天想來點下午茶放鬆一下，就直接到【朶貓貓熱壓吐司】報到囉！【朶貓貓熱壓吐司】現在除了開放內用外，貼心的店家也提供台中市南區、大里區一帶及團體訂單的外送服務，可私訊粉專或Line官方詢問外送門檻。


【朶貓貓DOMOMO熱壓吐司、飲料專賣】

店家地址：台中市南區合作街349號

店家電話：0424837770

營業時間：09:00–17:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/3EXmBb4


延伸閱讀>>台中美食|秒飛香料國度！正港印度廚師掌廚 咖哩佐烤餅太迷人

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吐司 下午茶 咖哩

延伸閱讀

被幼貓咬傷手「腫2倍大慘截肢」 貓奴撐4年不幸身亡：別以為只是一隻貓

IKEA「豆乾霜淇淋」？「焦糖肉桂聖代、起司熱狗」鹹甜都有，限定品項1次收

蹦出兒時新滋味！她創蘋果麵包「熱壓」吃法：加起司更美味

限時3天！ 全家「霜淇淋買1送1」口味任選　週末咖啡小確幸3大好康快追

相關新聞

貓奴快朝聖！中興大學旁輕食店 30多款爆餡熱壓吐司鹹甜好滋味

想吃簡單又平價的輕食解解饞，或是想要吃份下午茶甜點止餓？來【朶貓貓熱壓吐司】覓食去！招牌熱壓吐司系列不僅口味豐富，多層次的口感更是美味的關鍵，搭配手搖茶飲，簡單又滿足！

燒肉界一級戰場！必吃TOP 8 還能和毛小孩一起吃燒肉

台中，可說是燒肉界的一級戰場，每次和朋友聊到台中燒肉，總會掀起一場口水戰，每個人心中的第一名都不一樣。這次幫大家整理了8家台中燒肉推薦必吃，消費主要皆採套餐的方式，可依喜好選擇不同肉品組合，搭配前菜沙拉、主食、甜點等，來看看你吃過幾家吧！

時尚鍋物新潮流！6款獨家湯頭各個超有料 搭配炸物新吃法

【麻角小鍋】顛覆傳統鍋物帶領一波新潮流，老饕們魂牽夢縈的獨家湯底，可是來店必嘗的好滋味，店家除了提供份量十足的鍋物外，還有麵食、炸物、小菜，滿足每位饕客的用餐需求，在輕奢華的用餐環境下大啖美食，讓人驚喜連連。

聖誕跨年就決定住在這！峇嵐杉丘「歐洲童話馬車帳」讓你當貴族

位於南投的峇嵐杉丘是於2022年6月開幕的露營區，主打在帳篷內即可擁有絕美杉林景觀，兼具深受國內眾人喜愛的高質感輕奢露營。而露營區旁就是南投魚池鄉的金龍山，離日月潭國家風景區更是只需五分鐘的車程，身處絕佳位置的關係，來露營的民眾便能夠在一片望眼無際的秘境中好好感受芬多精的洗禮。

超難訂位！台中老字號餐廳「鴨片館」一鴨8吃，片鴨秀行雲流水超誘人食慾

udn走跳美食／Kiwi 先前阿爸在台中吃完享鴨後對烤鴨可是念念不忘，終於我們找到家裡的長輩生日來慶生，Kiwi選擇台中老字號烤鴨餐廳推薦鴨片館，火紅的烤鴨可以一鴨8吃，太驚人了！光鴉片館的烤鴨

宵夜吃鍋去！彰化「燒瓶子。大肆の鍋」大推個人鴛鴦鍋，超多牌冰淇淋免費供應，一路吃到凌晨3點

udn走跳美食／jason 彰化知名火鍋店，推出個人鴛鴦鍋店，一個人也可以嚐到不同湯底風味店，浮誇的大魚大肉組合，多達8種海鮮的大船入港店，三種肉品組成的大肉盤，整個大魚大肉。另外店內有超多品牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。