貓奴快朝聖！中興大學旁輕食店 30多款爆餡熱壓吐司鹹甜好滋味
位於台中市南區合作街上的【朶貓貓熱壓吐司】，主打年輕族群熱愛的熱壓吐司系列，熱壓吐司不僅口味多元，還能搭配成套餐組合，讓餐點更加豐盛，大口咬下滿滿的餡料超滿足！
店內配色以藍色為主，搭配琳瑯滿目的貓咪周邊，是獨有的特色，一樓、二樓均設有用餐空間，二樓用餐區不僅寬敞舒適，並規劃自助區、洗手間還有貓咪遊樂場，用餐區內還有兩隻可愛的店貓陪你一同用餐！記得遵守店家規定，別隨便用人吃的食物餵食貓咪喔！
熱壓吐司口味相當多元，大致分為鹹味、甜味跟芋泥系列三種，招牌貓王系列也是店內人氣商品，除了熱壓吐司，店內還有厚片吐司以及拼盤系列，飲料也有多種選擇，從早餐店常見的飲品到各式手搖飲通通有，多樣化的組合任君挑選，讓你自由搭配出今天最想吃的口味。
大貓王熱壓吐司
店內人氣No.1的招牌口味，吐司切開來，看著滿滿內餡讓人口水直流，培根跟花生醬的經典組合，在歐姆蛋、小黃瓜、起司的陪襯下，口味口感豐富有層次，鹹甜交織的風味令人百吃不厭！
韓式辣香雞熱壓吐司
將韓式經典料理「辣炒年糕」與香氣四溢的燻雞放入熱壓吐司裡，搭配歐姆蛋與香濃起司，口感豐富辣度適中，充滿異國風情的好味道，讓人彷彿置身於韓國街頭。
芋泥牽絲熱壓吐司
香甜綿密的芋泥裡包裹了牽絲起司，大口咬下，滿滿的芋泥餡在口中越嚼越香，起司中和了芋泥的甜，越吃越涮嘴！
ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ
酥酥脆脆的吐司與綿滑布丁結合，會碰出怎樣的新滋味呢？甜蜜最讓人忍不住一口接一口！夾層的起司與焦糖使得整份吐司口味更有層次感！香甜滋味特別受到小朋友喜愛，作為下午茶享用特別對味。
店內除了有熱騰騰剛出爐的熱壓吐司，另有販售小點、飲料、特調，今天想來點下午茶放鬆一下，就直接到【朶貓貓熱壓吐司】報到囉！【朶貓貓熱壓吐司】現在除了開放內用外，貼心的店家也提供台中市南區、大里區一帶及團體訂單的外送服務，可私訊粉專或Line官方詢問外送門檻。
【朶貓貓DOMOMO熱壓吐司、飲料專賣】
店家地址：台中市南區合作街349號
店家電話：0424837770
營業時間：09:00–17:00
停車資訊：路邊停車
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