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銅板美食！ 台中文心森林公園站「饅饅喜歡你」 脆皮烤饅頭6種口味任君挑選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「饅饅喜歡你」店面位在台中文心森林站周邊，步行約10分鐘即可抵達，可見招牌以醒目的陽光色搭配童趣的字體店名，讓人看了會心一笑，吸引大家走進店面一探烤饅頭的樣貌。

主打6款經典口味的「烤饅頭」，甜的有原味、花生、奶酥、巧克力，鹹的有蔥花、蒜味，若有選擇障礙的朋友，肯定要試試店內的人氣口味「原味」、「花生」、「奶酥」烤饅頭。

▲為饅頭刷上蛋液，不僅增加香氣也能烤出金黃色澤。
▲為饅頭刷上蛋液，不僅增加香氣也能烤出金黃色澤。

原味饅饅

許多第一次來店的客人，老闆總會推薦自家原味的烤饅頭，更能吃出獨家的麵團香氣，咬一口吃得到奶香與內層的軟綿，底部還有一層甜甜的酥脆口感，整體甜而不膩、相當耐吃，讓人連續吃三個都不是問題。

▲常常有客人直接購買整盒原味烤饅頭回家慢慢享用。
▲常常有客人直接購買整盒原味烤饅頭回家慢慢享用。

花生饅饅

剛好厚度的花生搭配層層捲起的烤饅頭，讓每一層在入口時都能沁出迷人的花生香氣，底層的黑芝麻更有畫龍點睛的效果，無論是搭配茶飲或是店內販賣的豆漿都相當合適！

▲店內有販賣無糖豆漿、香濃豆漿、燕麥薏仁、杏仁漿可讓顧客自由選擇搭配。
▲店內有販賣無糖豆漿、香濃豆漿、燕麥薏仁、杏仁漿可讓顧客自由選擇搭配。

奶酥饅饅

奶酥的風味讓整體融入更多的奶香氣息，剛好的甜感與酥脆的口感也深獲許多顧客的喜愛。

烤饅頭禮盒

店內的烤饅頭禮盒無論大小盒都能送到對方的心坎裡！堆疊如山的烤饅頭可讓顧客隨意搭配選購任何口味，在舉棋不定之時，店內的「原味烤饅頭禮盒」絕對會是大家的首選！

通常11點開店時大部分口味的烤饅頭都已陸續出爐，若午餐不知道要吃什麼、想換換口味，店家也有與外送平台合作，讓平日的午晚餐、下午茶能因為烤饅頭們而獲得滿滿的小確幸。提醒大家雖然店家表定營業時間是到晚上八點，不過當天售完就會休息，若要前去購買也可先打電話詢問或是先預留喔。

店內的饅頭都是師傅從零開始手工製作，而老闆也用心嚴選自家的食材，未來也將不定期推出新口味讓大家試試。此外，喜愛做公益的老闆也曾至消防隊、家扶中心送上自家的烤饅頭禮盒以達鼓勵之心，若有推薦的公益團體也可和老闆分享、送達更多的溫暖！


饅饅喜歡你

店家地址：台中市南屯區東興路二段274號

店家電話：0989142119

營業時間：11:00-20:00(售完為止)

粉絲專頁：https://bit.ly/3DKUmMG


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饅頭 奶酥 禮盒

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