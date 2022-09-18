驚喜湯包店！台中逢甲「正月初五鮮肉湯包」，手工湯包包入整隻鳳尾蝦，店內還有可愛又親人的法鬥看你吃

發現逢甲好吃的鮮肉湯包店！晚上外出覓食，路過一家「正月初五鮮肉湯包」，先觀望了一下環境跟餐點看起來不錯，有吸睛大隻的鮮蝦湯包，現點現做，店內還有小驚喜，有超可愛又親人的法鬥啦！

正月初五鮮肉湯包裝潢看起來蠻新的，先前經過其實沒有注意到這裡有湯包店，晚上蒸汽熱騰騰的冒煙才發現原來這裡有湯包店喔！

老闆娘跟店裡的工作人員都很年輕，牆上跟菜單上都有法鬥的圖案，一開門進店裡，真的有隻法鬥在店裡啦，一開始趴在地上睡覺，懶得起身都斜眼看人，不過等牠睡醒就很好cue，揮揮手就跑過來，莫名的就一屁股坐在腳邊有夠溫暖，而且會時不時的在店裡逛來逛去，吃湯包的時候會有熱烈眼神望過來，有夠可愛啦！

正月初五鮮肉湯包品項以湯包為主，原味、干貝、韓式泡菜與鮮蝦，也可以點綜合，就是以上口味各兩顆，湯包的塊頭頗大，皮也算薄，肉餡新鮮沒有腥味，這次點的原味跟鮮蝦都好吃。

店裡的環境簡單乾淨，餐具醬料自取。

原味湯包 NT.70

原味湯包是鮮肉加上青蔥，湯包算大顆，夾起來湯汁很多沉甸甸的，其實不用沾醬料味道就夠，吃起來是水潤蔥味還帶點薑味，肉餡很新鮮，沒有豬腥味，湯包的皮算蠻薄的，趁熱吃口感很不錯。

鮮蝦湯包 NT.150

菜單上有特別註明包的是鳳尾蝦不是蝦仁，湯包上還有蝦卵點綴。

包了剝殼的大隻鮮蝦，味道很新鮮，肉餡湯汁吃起來多了更鮮蝦味，味蕾上更豐富，吃完鮮蝦湯包有點回不去原味湯包。

其實還有點酸辣湯啦，不過顧著拍湯包居然忘記拍酸辣湯了。調味對我來說偏淡了些，是可以自己再加醋加胡椒調味一下。

正月初五鮮肉湯包不在一般觀光客會去的夜市區域，比較偏外圍一點，現點現做味道很新鮮，鮮蝦湯包真的很吸睛，味道也算好吃，而且店狗太可愛了啦！

正月初五鮮肉湯包

地址：台中市西屯區文華路217-5號

電話：0901-358-853

營業時間：11:30–23:00 週四公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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