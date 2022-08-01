台中火車站新興8大景點這樣逛！帝國糖廠、富興老工廠文創基地一次帶你遊歷！

圖片來源：富興工廠1962粉絲專頁

台中舊城區是昔日最繁華的鬧區，棋盤式的街道規劃，商業街的設計，有著許多老式建築物佇立在商圈中，隨著鐵路高架化，台中火車站周邊改變不少，近年來在台中市政府與民間業者努力下，活化舊城區許多閒置老屋，也為此注入一股新活力，今天為大家蒐集台中火車站附近的建物景點，這些歷史建築經重新修復後，將延續具有價值的文化資產訊息，讓旅客來訪時能更了解台中深厚文化底蘊。





台中火車站附近8大打卡點

1.第四市場

2.台灣府儒考棚

3.富興工廠

4.帝國糖廠/湧泉公園

5.台中驛鐵道園區

6.中央書局

7.綠空鐵道

8.綠川、柳川水岸景觀步道





第四市場

「第四市場」於1932年創立，舊稱干城町消費市場，2015年經市府公告登錄歷史建築，在2021年12月重新開幕，保留了一部份的歷史建築並將它其活化成複合式經營空間，至今有近90年歷史。這裡除了有販售輕食飲料外，也不定期舉辦市集與展覽，成為新一處青創、文化基地。

圖片來源：第四市場粉絲專頁

圖片來源：第四市場粉絲專頁

圖片來源：第四市場粉絲專頁

第四市場

地址：台中市東區南京路36號

營業時間：10:00-18:00（週三休息）





台灣府儒考棚

台灣府儒考棚原為清光緒十八年(1892年)臺灣省城(台中市)的建築群，屬於百年歷史建築，是當年考生赴京趕考的重要考場，2006年11月17日台中市文化局將其登錄為市定古蹟，台灣府儒考棚於2019年12月修復完工，而後由「中島G.LAb」團隊接手規劃，將昔日考場打造成一處包含展覽、講座、課程、咖啡的生活風格美學場域，是目前IG熱門打卡景點之一。

圖片來源：中島GLAb粉絲專頁

圖片來源：中島GLAb粉絲專頁

圖片來源：中島GLAb粉絲專頁

臺灣府儒考棚 x 中島GLAb

地址：台中市西區府後街38-8號

營業時間：11:00-18:00（週一、二休息）





富興工廠

【富興工廠1962】位在第一銀行旁的巷子內，將60年老工廠、700坪的空間、70坪綠洲島嶼般的中庭，創造翻轉出不同的新意象，給予一個老屋重生的故事與可能。這裡聚集10間設計及創意公司，以及10間活美學產業，成為一個文創新聚落，來到【富興工廠1962】除了可走訪許多特色店家之外，不定期還會舉辦市集，有興趣的人可多留意官方粉絲專頁釋出的消息。

圖片來源：富興工廠1962粉絲專頁

圖片來源：富興工廠1962粉絲專頁

圖片來源：富興工廠1962粉絲專頁

富興工廠1962

地址：台中市復興路四段37巷2號

營業時間：11:00-20:00





帝國製糖廠/湧泉公園

帝國製糖廠台中營業所前身為日本帝國製糖株式會社之台中工場，興建於1935年，2016年被登錄為台中市歷史建築 ，2019年舊原貌修復後，便開放讓民眾參觀，目前由台中在地企業-聖僑資訊事業股份有限公司取得OT之經營管理，以智能科技與美學設計，導入在地文化與產業脈絡，善用此處歷史空間，打造獨一無二的產業故事館。

圖片來源：IG@aaron_wu_tw

圖片來源：IG@aaron_wu_tw

圖片來源：IG@aaron_wu_tw

「帝國製糖台中營業所」周圍為台糖早期開發遺留的窪地，市府保留近6公頃做為生態公園，並融入歷史文物至生態湖，打造親水湖濱公園。台糖湖濱生態園區又稱湧泉公園，內有豐富生態的星泉湖、甘蔗園、綠地、步道，光是繞湖一圈就有3公里長，非常適合一家人飯後悠閒漫步，欣賞池中風光。

圖片來源：IG@sunny__roger

圖片來源：IG@sunny__roger

圖片來源：IG@sunny__roger

帝國製糖廠/湧泉公園

地址：台中市東區樂業路30號

營業時間：10:00-18:00（週一休息）/湧泉公園24小時開放





台中驛鐵道文化園區

台中驛鐵道文化園區前身為台中舊火車站，建於1905年，台中舊火車站因鐵路高架化2016年正式卸下運載旅客的重任，是不少在地人與旅客的共同回憶，現在則以台中驛鐵道文化園區重新出發。園區主要分為三大主題展區，分別是花燈區、舊軌小舞台及舊軌月台區，不定期有表演活動、講座及展覽，展區內售票口、月台、火車鐵道也保存得相當完善，若需要購買伴手禮或享用餐點也可以到台中火車站一樓美食商場「鐵鹿大街」。

圖片來源：IG@lugoutout

圖片來源：IG@lugoutout

圖片來源：IG@lugoutout

園區不定期會舉辦主題特展，圖片來源：IG@reshieh

台中驛鐵道文化園區

地址：台中市中區台灣大道一段1號

營業時間：11:00-21:00





中央書局

中央書局創立於1927年，為當時全台最大的漢語書店，1998年時因不敵大環境變化而結束營業，2015年在地方人士的推動下才得以保留這個重要的文化地標，歷經3年的整建期，於2019年11月進行試營運，並在2020年10月正式開幕。中央書局不只是一間書店，也是推展各種文化動能的平台，結合選物、展覽、講座、餐飲等多元化的經營模式，成為時下不少青年的打卡聖地。

圖片來源：IG@reshieh

圖片來源：IG@reshieh

圖片來源：IG@reshieh

中央書局

地址：台中市中區台灣大道一段235號

營業時間：11:00-19:00(週二公休)





綠空鐵道

台中車站自鐵路高架化後，將原有的地面鐵路轉變為綠色廊帶，綠空鐵道由荷蘭建築團隊著手規劃，自台中車站往南北延伸1.6公里，分成南段與北段，將其改造成空中花園，不僅保留鐵道文史遺產，更串連鐵道文化園區、歷史古蹟及車站商圈，台中市政府希望透過綠空鐵道軸線計畫，帶動附近產業文創價值，引導觀光人潮前來，活絡中區發展。

綠空鐵道南段，圖片來源：IG@reshieh

綠空鐵道南段，圖片來源：IG@reshieh

綠空鐵道

地址：以台中火車站舊鐵道沿線，南至林森路、北至復興路四段





綠川、柳川水岸景觀步道

綠川水岸廊道及柳川藍帶水岸近年來在台中市政府推動的環境營造計畫下，以嶄新面貌回歸市民面前，工程兼顧防洪、水質、景觀及居民生活需求，曾經令人嗤之以鼻的發臭河川經整治後，成為極受歡迎的親水河岸廊道，是親子同遊與散步約會的好去處，在悠閒的午後抑或是夜晚來到河道邊漫步談天，實屬愜意萬分。

綠川原名「新盛溪」，是日據時期台中「小京都」計畫中的亮點河川，中山綠橋更是當時台中八大夜景之一。（圖片來源：台中市政府水利局）

綠川白天與晚上的風景各有特色（圖片來源：台中市政府水利局）

柳川是台中市中心四條重要河川之一，整治之後成為市區首座永續性生態工法開發的線型水岸公園，不定期有街頭藝人駐唱表演。（圖片來源：台中市政府水利局）

入夜點燈後的柳川相較於白天，搭配燈光更顯浪漫感。（圖片來源：台中市政府水利局）





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