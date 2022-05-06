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九天玄女降落台中！4大「百萬夜景」咖啡廳　龍貓主題、清水模黑森林景觀超好拍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@amberkao063、▲圖片來源：IG@chihch_0722、圖片來源：IG@hueichiux
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圖片來源：IG@hueichiux
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位在台中大肚山、鄰近都會公園處的九天玄女廟，又稱「九天民俗技藝團」，曾為國片「陣頭」主要拍攝場景之一，劇中團員們一起在廟前廣場辛勤練鼓的振奮畫面，至今還歷歷在目，九天玄女廟附近除了有打卡熱點九天黑森林、台中都會公園，還有著名的月老夜景能一覽台中的都市景觀，而其周遭也林立不少景觀咖啡廳，無論是日式風情鳥居、復古小清新、簡約質感還是擁有歌手駐唱等特色風格應有盡有，透過這篇將帶你跟著九天玄女走訪這幾處咖啡廳一覽台中百萬燈海美景

▲圖片來源：IG@colo_hsu、IG@chihch_0722
▲圖片來源：IG@colo_hsu、IG@chihch_0722

精選台中夜景咖啡廳：

1.鳥居夜景咖啡

2.MITAKA 3e CAFÉ

3.台中星星複合式夜景餐廳

4.黑森林景觀咖啡


鳥居夜景咖啡

近兩年受疫情影響無法出國旅遊，想必許多人都快按耐不住想要出國的衝動，不妨換個心情來規劃一場「偽出國」的旅程舒緩一下吧！這家位在台中沙鹿的「鳥居夜景咖啡」擁有寬闊的場域，每一個角落都散發濃厚的日式風情，讓許多旅人來訪至此彷彿置身在日本，這裡除了可以飽覽迷人的落日、晚霞，還有璀璨燈海妝點而成的景致，可是約會的好選擇呢。

▲圖片來源：IG@colo_hsu
▲圖片來源：IG@colo_hsu

▲圖片來源：IG@colo_hsu
▲圖片來源：IG@colo_hsu

鳥居夜景咖啡

地址：台中市沙鹿區東晉東路767號

電話：0932803206


MITAKA 3e CAFÉ

「MITAKA 3e CAFÉ」是網路上熱度不減的人氣「龍貓主題」景觀咖啡廳，店裡充滿日系復古、小清新的氛圍，走在門口就能聞到傳來的陣陣咖啡香，在昏黃的燈光下令人備感溫馨。店內除了菜單上的固定品項，店家也會不期推出「隱藏版限定」餐點，帶給每一位造訪的朋友不一樣的驚喜。

▲圖片來源：IG@hueichiux
▲圖片來源：IG@hueichiux

▲圖片來源：IG@hueichiux
▲圖片來源：IG@hueichiux

MITAKA 3e CAFÉ

地址：台中市沙鹿區東晉東路731號

電話：0426318578


台中星星複合式夜景餐廳

去年登場的「台中星星複合式夜景餐廳」擁有偌大的空間，園區以「地中海」為主要風格打造不少夢幻打卡熱點，不只如此，每天到了19:00至22:00店內都有駐唱歌手站台，為原本的浪漫氛圍更增添一層韻味。這裡除了能眺望台中港的美景，也提供多元化的餐點選項，像是火鍋、燒肉、滷味、炸物、熱壓吐司、特調等品項任君挑選，不只能賞夜景還能大飽口福。

▲圖片來源：ShareLife＿水也小姐
▲圖片來源：ShareLife＿水也小姐

台中星星複合式夜景餐廳

地址：台中市沙鹿區東晉東路58-9號

電話：0426332338


黑森林景觀咖啡

以清水模打造的獨特三角建築，是「黑森林景觀」獨有的特色，翠綠的草地加上高質感的簡約風格，吸引不少網美紛紛前來朝聖，是社群版面上的打卡寵兒。大片落地玻璃窗的設計，讓前來踩點的民眾不分室內、室外都能一覽絕美景色，若在日落時分到訪，還能欣賞夕陽沉入海平面的療癒畫面，想要拍出韓系質感美照的朋友，可要把這家收入你的口袋名單唷！

▲圖片來源：IG@chihch_0722
▲圖片來源：IG@chihch_0722

▲圖片來源：IG@amberkao063
▲圖片來源：IG@amberkao063

黑森林景觀咖啡

地址：台中市沙鹿區都會園路2233巷200號

電話：0426319588


延伸閱讀>>台中望月峰獻堂登山步道，遠眺中彰投的絕美景色

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咖啡廳 夜景 美景

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