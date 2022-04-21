喫茶看戲、著古裝拍照！ 台中霧峰林家「夜探宮保第」窺豪門仕紳生活

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】說到台灣的發展史，不能不提到霧峰林家，即使到近代仍對在地的文化、觀光、教育等範疇起了莫大的影響力，自19世紀中期以來便掌控了中台灣的發展脈動，從協助平定戰亂、擁有數千精良兵勇以及樟腦專賣權等特權，讓林家不斷發揚光大，只要提到台中霧峰就不得不聯想到林家，更成為當地的最佳代名詞。

雖然霧峰林家曾於1837年分家成─下厝林定邦（堂號「林本堂」），以及頂厝林奠國（堂號「錦榮堂─景薰樓」）兩系，但仍就不減對於在地的耕耘與回饋。下厝以軍功發跡，頂厝則是以藝文、社會運動知名。

霧峰林家宮保第園區董事長林俊明表示，霧峰林家花園與宅邸建築群包含頂厝、下厝、與萊園3大部分，走進建築群就如同閱覽台灣傳統建築的百科全書，而宮保第園區則是下厝最具代表性的景觀之 一，與大花廳、草厝合組成3大建築聚落。

宮保第是台灣僅存的清朝一品官宅，也是 台灣首個閩式官宅，建築整體空間左右對稱，為五進十一開間格局，十分壯觀。而提到宮保第，最不能錯過的便是大花廳，以五開間三落格局、福州式戲台與特色卷棚作法成為全台唯一，過去是林家舉辦軍事會議及公共宴席的首選，更是宴客與看戲空間。

而到現代，在後人的用心規劃下，成為欣賞表演、體驗古裝等漢學文化領略的絕佳選擇，甚至國際巨星蔡依林與安室奈美惠MV亦於此取景，讓宮保第的名聲更為響亮。

▲（左起）霧峰林家宮保第園區董事長林俊明、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。 圖：臺中市產業故事館發展協會、霧峰林家宮保第園區／提供

中華民族建築特色是「祝福」 其圖必有意 其意必吉祥

霧峰林家宮保第園區以國際的高度開放參觀，提供多國語言導覽，讓中外觀光客認識林家歷史，了解台灣的故事，也透過歷史激發為自己的土地做事之心。全台僅存的清代一品官宅更富含深厚的文化底蘊及建築藝術之美，林俊明強調，中華民族的建築特色是「祝福」，大木工匠曾說：「其圖必有意，其意必吉祥。」

參訪園區可以透過導覽帶回滿滿的祝福，而參加大花廳的音樂演出，還能感受優雅生活氛圍。林俊明懷抱祝福：「希望藉由優雅漢學文化之旅，讓大家能Positive thinking （正向思考），擁有快樂的人生。」

▲中華民族的建築特色是「祝福」，參訪園區可以透過導覽帶回滿滿的祝福。 圖：臺中市產業故事館發展協會、霧峰林家宮保第園區／提供

喫茶看戲、著古裝拍照 沉浸舊時豪門仕紳饗宴

霧峰林家宮保第園區，從3年前開始，每月定期雙週六（第二跟第四週）舉辦 「夜探宮保第」限定活動，由專人引導遊客走入古蹟建築，探索平日未開放的宅院夜景，更在林家過去接待賓客或公共宴席的大花廳戲台前，來場喫茶看戲體驗，除了手作團扇絹印、著古裝拍照等活動之外，您可在迷濛微光的夜色之下，沉浸在舊時豪門仕紳的生活空間，彷彿穿越時空將過去與現在瞬間重疊。

▲「夜探林宮保第」讓旅客穿古著，彷彿穿越到舊時的輝煌年代。 圖：臺中市產業故事館發展協會、霧峰林家宮保第園區／提供

園區更可接受各式客製化活動及晚宴餐點 或精緻茶點的安排，無論是相聲、崑曲折子戲、茶師體驗、中西特色音樂等演出，其中晚宴餐點從在地特色經典美食、宴會特色菜、道地台式酒家手路菜等都可為您悉心安排，以達到賓主盡歡。林俊明指出，「夜探宮保第」活動接受企業團體、政府機關包場服務，進行客製化的服務，無論是表演的內容，或是總鋪師的推薦，都能滿足各個族群旅客的需求，讓團體旅客享受與眾不同的優雅旅遊型態。

▲霧峰林家宮保第園區也計畫推出不同主題的市集，希望藉由輕鬆寫意的市集散策，讓旅客能更輕易的接觸古蹟。 圖：臺中市產業故事館發展協會、霧峰林家宮保第園區／提供

「三欉榕仔」揭開神秘面紗 打造「弎榕友集」市集品牌

「三欉榕仔」這稱呼，係因為以往附近居民不敢直呼宮保第宅名，就以宅第前三棵榕樹稱之，而董事長林俊明，現大開霧峰林家下厝前埕的三棵老榕樹空間，廣邀各路小農、文創、手作、小食等創業家，來此展現自我特色及專長，與所有來此地的遊客們分享，讓遊客們除了回味傳統建築的悠閒氛圍及聆聽課本沒教的歷史故事之外，更能因這些創業家的用心及奮鬥而感動。

也將市集以「弎榕友集」命名之，希冀未來在這三棵榕樹之下聚集更多來自台灣各地的好朋友們。歡迎各位遊客於每個連續假期都可呼朋引伴蒞臨園區，親身體驗各種如：舊物、甜點、夏季清涼風味等各種特色主題舉辦的盛會，更歡迎更多創業家帶著您用盡心力的作品一同來霧峰林家宮保第園區交朋友！

▲2022年的首場市集活動與「舊物盛典」合作。 圖：臺中市產業故事館發展協會、霧峰林家宮保第園區／提供

林俊明表示，2022年的首場市集活動與「舊物盛典」合作，是由愛好復古與懷舊的同好所組成的團體，他們會在市集中展示多款古物與民眾分享、參與活動的喜悅，每次活動皆聚集超過100組老物蒐藏家，在228連假吸引了超過1萬5千人次 參觀，也讓盛典解鎖新場域的一項里程碑。此外，未來的每一個連續假日，或是特殊節日，霧峰林家宮保第園區也計畫推出不同主題的市集，希望藉由輕鬆寫意的市集散策，讓旅客能更輕易的接觸古蹟，了解其背後的風華絕代。

霧峰林家宮保第園區

地址：413台中市霧峰區民生路26號

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