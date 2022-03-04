全台最大「巨無霸饅頭」重達1斤、比臉大！大城黑糖饅頭1種口味打天下火速秒殺

全台最大巨無霸饅頭

巷弄買饅頭平日也要排隊？這間民宅饅頭店只賣1種口味，近中午11:30開始營業，每天1小時內就秒殺，〖大城黑糖饅頭〗號稱全台最大巨無霸饅頭，一顆饅頭重達1斤多，從20多元一路漲到32元，上次來剛好老闆手受傷停業，重新開賣漲到36元一顆，依舊要排隊，還好吃到有人專門代購！

大城黑糖饅頭 在哪？

傳說中比臉大的黑糖饅頭，在南投縣埔里鎮大城路146號，大城國民中學的正對面，附近民宅巷弄停車格有限，建議一個先下車排隊，駕駛自行去找車位，才不會錯過排隊時間。

大城黑糖饅頭11點30分開賣，不到11點就有人到現場，每天數量有限賣完就關店，只接受現場排隊，不接受電話預訂，代購已經喊到一顆60元啦！

有一次剛好來埔里就前來，剛好遇到老闆手受傷暫停營業，這次來前一天沒有買到，今天11點到終於排到了，我到訪這天有台中、嘉義、台中的客人，部分遊客都是前一晚住日月潭check out的遊客，包含我們也是～

超大黑糖饅頭 NT$ 36

每天限購顆數，依當天人數限定，網路有人買過限購15顆、限購30顆，我這天來是限購25顆，幾乎每個人都是買10顆以上，不少人都是直接買上限25顆，我第一個想法是25顆要吃到何時？原來饅頭也能當伴手禮～

在排隊同時！黑糖饅頭香一直飄散開來，黑糖香真的好濃烈。

原本以為這是家很傳統的饅頭店，沒有想到店內檯面都很乾淨，饅頭太大顆，一個蒸盤只能蒸9顆，三位頭家員工分工合作，都還戴上手套、口罩和帽子，加上包裝速度很快，早點到不用什麼排，開門不到10分鐘已經輪到我。

超大饅頭有550克重

比臉大的黑糖饅頭真的很浮誇！一顆大約重550克也就是1斤多，大概是一般饅頭的4倍大，拿一顆還可以沒有感覺，但一袋五顆大饅頭等於有2.75公斤，拿起來太有份量了。

饅頭袋拿起來挺重，讓我聯想到台中的洪記草屯麻糬，同樣有份量拿到手酸！

饅頭冷藏可放到一週/冷凍一個月，饅頭比較大電鍋加水要夠多，冷凍饅頭先完全退冰在加熱，蒸好的饅頭口感同樣軟綿，但黑糖香變淡，饅頭還是要趁早新鮮吃。

比對一下就可以知道它有多大！比一般正常女生臉還大，我們一家三口當早餐還吃不完。

剛出爐的黑糖饅頭，忍不住在車上開吃，熱熱吃黑糖好濃郁，越咀嚼黑糖香越明顯，結合多種口感扎實、Ｑ彈又鬆軟，很細緻的饅頭，吃進去又有點發糕感，它不是說有多特別，就是一般常見好吃的黑糖饅頭，一大顆36元很親民，加上尺寸又大很新奇～

＊分享給大家我排隊資訊，我平日11點到現場排第9位，大約11點40分我已經買好準備離開，市面上好吃的黑糖饅頭約12到15元之間，這個約4倍大小一顆36元，有來南投埔里或日月潭可以順便來買，11:00來排隊不用早起，難怪大家都來買～

大城黑糖饅頭

電話：049-2912898

地址：南投縣埔里鎮大城路146號

營業時間：11:30~14:30

公休日：週四

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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