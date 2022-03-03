「試管、燒杯咖啡」會沁煙！台中新開咖啡館255LAB　實驗室主題還能自選咖啡豆

台中又新開一間咖啡店啦，這間255LAB咖啡店超特別，以實驗室為主題，只要點冷飲鮮奶接用燒杯盛裝，而咖啡是用試管裝，裡頭加了乾冰，上桌時可是會沁煙的呢，咖啡有有手沖、賽風及義式三種，點咖啡系列還可以自己挑選喜愛的咖啡豆種呢。

255LAB位在台中北屯崇德路二段，近臺灣民俗文物館、台中捷運文心崇德站，招牌沒有很顯眼，糖糖剛開始來的時候還小找了一下，外觀裝潢以金屬色系為主。

255LAB的內用空間寬敞舒適，裝潢走質感簡約風，除了一般座位區，還有吧檯及高腳座椅，很適合一個人來的咖啡館。

255LAB菜單

255LAB的咖啡很特別，點冰的上桌時可是會冒煙的，採用試管及燒杯盛裝，真的很有實驗室的感覺

拿鐵 150元

糖糖這杯拿鐵的咖啡豆糖糖搭配的是哥斯大黎加的小蜜蜂，帶有淡淡的果香味，鮮奶跟咖啡上桌時是分開的，要喝的時候在自行將咖啡倒入鮮奶中，喝起來有別於一般拿鐵的香氣，還挺順口的。

茶拿鐵 160元

255LAB除了咖啡拿鐵，還有茶拿鐵可以選擇，將茶與咖啡結合再搭配鮮奶，茶拿鐵的咖啡豆糖糖選擇哥倫比亞的蒙大布蘭蔻，搭配南投的紅烏龍茶，層次更加豐富，咖啡拿鐵中散發著迷人的茶香味。

這間255LAB真的好特別，以實驗室為主題，採用試管及燒杯來盛裝，上桌時還會冒煙，只要點咖啡系列軍可以自己選擇想要的咖啡豆種，除了咖啡，店裡頭也有販售手作甜點，每日限量供應，美味甜點配上嘎逼絕配～

255LAB

電話：04-22411100

地址：台中市北屯區崇德路二段255號

時間：09:00~17:30

臉書：https://www.facebook.com/255lab

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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